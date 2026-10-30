FCSB, decizie surpriză cu Vali Crețu. Ce se întâmplă cu fundașul pe care Gigi Becali a vrut să-l dea afară. Exclusiv

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Valentin Crețu este cel mai vechi jucător din lotul celor de la FCSB, iar contractul său ar urma să expire în această vară. Dar pentru fundașul care împlinește 38 de ani pe 2 ianuarie, asta deja nu mai este nicio problemă. La fiecare șase luni este amenințat cu disponibilizarea, dar de fiecare dată primește prelungirea.

Valentin Crețu, șanse mari să semneze un nou contract cu FCSB. Gigi Becali are ultimul cuvânt, dar oferta e deja pregătită

Laurențiu Reghecampf l-ar vrea pe Vali Crețu și pentru partea a doua a acestui sezon, dar decizia finală este la Gigi Becali. Patronul FCSB a vrut să-l dea afară de la echipă la finalul lui august, după un conflict cu Arnold Garita. , așa cum a anunțat FANATIK, dar în cele din urmă a fost chemat înapoi sub comanda lui Marius Baciu, antrenorul de la acea vreme.

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Între timp, Gigi Becali pare că s-a convins că nu are la echipă un concurent real pentru Valentin Crețu la postul de fundaș dreapta. Tocmai din acest motiv ar fi dispus să îi ofere veteranului o nouă prelungire, până la finalul sezonului, în aceleași condiții financiare. Adică un salariu de 10.000 de euro pe lună.

, 0-1, Valentin Crețu a rămas pe banca de rezerve, în condițiile în care Reghecampf a menajat titularii. Ronny Labonne a jucat pe postul de fundaș dreapta, iar evoluția francezului a fost criticată de Gigi Becali. Iar declarația dată de acesta din urmă, imediat după meci, dă clar de înțeles care va fi decizia finală în privința lui Crețu.

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Gigi Becali, total nemulțumit de evoluția lui Labonne cu Gloria Bistrița. L-a anunțat pe Crețu titular cu U Cluj

„Va fi altă echipă cu U Cluj, pentru că și fundașii centrali vor fi alții. Nu poți să-i compari pe ăștia (n.r. Batubinsika și Mihai Popescu) cu Dawa și Duarte. Popescu e bun fotbalist, dar a stat mult pe bancă. Apoi compară Pădurariu cu Luca Stancu. Ia-l pe Crețu cu Labonne… păi e diferență. Pare el că mai face câte o incursiune, dar n-are valoare. Patru vor fi clar schimbați”, a declarat Gigi Becali la imediat după Gloria Bistrița – FCSB 1-0.

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Astfel, Vali Crețu este foarte aproape să primească o nouă prelungire de contract. Este la FCSB din august 2019, când era transferat de la Gaz Metan Mediaș pentru 125.000 de euro. În acest sezon, Crețu a jucat în 11 partide, dintre care 9 în SuperLiga și alte două în preliminariile Conference League. Gigi Becali l-a anunțat titular și luni, pe terenul celor de la U Cluj.

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Valentin Crețu, aproape să fie dat afară de la FCSB la finalul lui august, după un conflict cu Garita. Becali l-a reprimit, dar a refuzat să-i și mărească salariul

Valentin Crețu a cerut o mărire de salariu în luna septembrie, de la 10.000 de euro la 15.000 de euro. Dar Gigi Becali i-a transmis că nici măcar nu ia în calcul o asemenea variantă. Fundașul de la FCSB considera că ar merita un salariu mărit tocmai pentru că și-a păstrat locul de titular la FCSB în ciuda oricărei concurențe care i-a fost adusă în ultimii ani.

„Mi-a zis că, dacă vreau să intre titular, să-i măresc salariul, că ‘domnule, ca să uităm ce s-a întâmplat’. I-am zis lui MM, ‘bă, Mihai, hai să-ți arăt ce mesaj mi-a trimis Crețu, că te prăpădești de râs’. ‘Băi, Gigi, asta nu e de râs, e de plâns!’ Cum să zici așa ceva? Da, cred că nu l-a scris el. Îți dai seama, îi dau 30.000 pe lună (n.r. râde). Dacă nu vrei, pleacă, mă! Te acționez la Comisii că nu vrei să joci”, povestea Gigi Becali, pentru sursa citată, la începutul lunii septembrie.

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Doar că evoluțiile bune și lipsa un concurent real pe postul de fundaș dreapta au făcut ca Vali Crețu să fie din nou văzut ca piesă de bază în echipă. Suficient pentru a-i asigura un nou contract, dar nu și pentru mărirea pe care a cerut-o în august. Totuși, evoluțiile pe care veteranul de la FCSB le va avea în finalul de an pot fi decisive pentru a-l îndupleca pe Gigi Becali.