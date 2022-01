Florin Tănase, supărat de o fază din FCSB – CFR Cluj 3-3: ”Numai nouă ni se putea întâmpla”. Ce spune despre transfer

pentru a nu pierde definitiv contactul cu campioana en titre și i-a ieșit.

Cele două echipe au oferit, per ansamblu, un fotbal spectacol. De fiecare parte se poate vorbi de câte un gol norocos. Debeljuh a marcat cu spatele, iar Cristea din cădere, fără măcar să realizeze că a marcat.

Florin Tănase: ”Bine că am reușit să egalăm pe final”

, dar s-a lovit de defensiva extrem de bine organizată a CFR-ului. A fost nevoie de execuția magistrală a lui Octavian Popescu pentru a deschide scorul.

Bucuria a fost de scurtă durată. Debeljuh a egalat cu un gol norocos. A sărit la o centrare a lui Deac, s-a dezechilibrat și a lovit mingea cu spatele, dar traiectoria l-a derutat pe Vlad și s-a făcut 1-1.

Până la pauză tot Debeljuh a mai punctat odată și campioana a intrat în avantaj la cabine. La finalul partidei, căpitanul roș-albaștrilor nu și-a ascuns frustrarea vis-a-vis de prima reușită a croatului.

”A fost un meci frumos, e bine că am reușit să egalăm pe final. Primul lor gol a fost norocos, cu spatele. Numai nouă ni se putea întâmpla. Am marcat trei goluri, ne dă încredere pentru meciurile ce urmează. Titlul se va juca.

Este greu să fie același scenariu cu Dinamo. Ne așteaptă un meci dificil, jucăm în Ștefan cel Mare. Nu știm cum e terenul acolo, sper din tot sufletul să fie dezghețat.

Nu mă afectează discuțiile despre transfer. Din ce am înțeles, se mai discută. Atâta tot. Nu știu, deocamdată sunt aici. Sper să îmi ajut echipa”, a declarat Florin Tănase.

Iulian Cristea, eroul comoționat al roș-albaștrilor

Spectacolul din teren a continuat și în repriza a doua. Cei doi antrenori au mutat inspirat și rezervele Chipciu (pentru CFR), respectiv Valentin Gheorghe (pentru FCSB) au înscris.

Ultimul cuvânt l-a avut, însă, Iulian Cristea, care a înscris în urma unei ciocniri cu Cestor. Apărătorul roș-albaștrilor nici nu a realizat că a înscris.

”Am văzut cum săreau colegii pe mine, îmi spuneau că e gol. Pe mine mă durea capul. Am văzut că îmi curgea sânge. Pentru asta am muncit, să aducem puncte. Din păcate e doar un punct.

A doua repriză am jucat cu trei fundași centrali, am mai urcat la câteva faze. Am zis că e ultima noastră șansă. Știm că e echipă bună CFR, dar eu zic că astăzi am pierdut două puncte.

I-am dominat, nu au reușit să joace nimic. Cu Dinamo, fanii să aștepte să dăm totul pe teren. Va fi mai greu decât în tur, pe un teren greu”, a spus Iulian Cristea la finalul partidei.