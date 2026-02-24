Sport

FCSB, din nou în Ghencea? Cu Arena Națională „blocată”, Gigi Becali a aruncat bomba: „E o idee bună”

Gigi Becali a anunțat revenirea celor de la FCSB pe stadionul Ghencea. Arena Națională urmează să fie indisponibilă la finalul sezonului, dar și la începutul stagiunii viitoare.
Mihai Alecu
24.02.2026 | 19:07
FCSB din nou in Ghencea Cu Arena Nationala blocata Gigi Becali a aruncat bomba E o idee buna
ULTIMA ORĂ
FCSB ar putea să revină în Ghencea, spune Gigi Becali
ADVERTISEMENT

Problema pe care FCSB a întâmpinat-o, aceea de a-și căuta un alt stadion pe care să joace meciurile de acasă, pentru că pe Arena Națională urmează să fie diferite evenimente, se pare că este pe cale de a fi rezolvată.

Gigi Becali anunță că FCSB e gata să revină în Ghencea

Gigi Becali a auzit că noul șef de la MApN vrea să scadă chiria care există pentru stadionul din Ghencea și spune că în aceste condiții se gândește ca FCSB să revină pe arena pe care mai joacă cei de la Steaua.

ADVERTISEMENT

”De aia nu l-am închiriat, că era prea… ei au făcut-o mare (n.r. chiria) ca să nu îl închiriem noi, înțelegi? Ei l-au făcut, prețul, pentru noi, ca să nu fie închiriat, dar acum, dacă e, e o idee bună. Băiat deștept, îi mai merge mintea la câte ceva, el trebuie să știe un lucru. Electoral, dacă o bagă, electoratul e la FCSB. Ăia de la CSA au 23 de voturi. Înțelegi? Că drege el, că face el, că schimbă legea.

Păi, schimbă legea, dar te votează 2000 de oameni, așa te votează două milioane. (n.r. Deci ați fi interesat?) E o idee bună, era prea mare chiria, de aia nici nu-l închiriam. Nu 45.000, Era dublă, 50-60 de mii chiria”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Ce variantă mai are FCSB după plecarea de pe Arena Națională. Ar putea împărți stadionul cu marea rivală

Dacă varianta Ghencea rămâne una pe care FCSB să nu o acceseze, atunci pentru campioana României există o altă soluție, care s-ar potrivi probabil și mai bine în condițiile în care duelurile din primăvară se anunță a fi în play-out și nu în play-off. Concret, cei de la FCSB ar putea să joace pe stadionul Arcul de Triumf, unul care i-a fost gazdă în ultimii ani, de multe ori, marii rivale, Dinamo.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte

De altfel, chiar și formația alb-roșie se pare că ar urma să apeleze la arena ce are puțin peste 8000 de locuri pentru disputele din play-off, asta dacă șefii clubului nu vor alege să ducă partidele în provincie, la Cluj, la Târgoviște sau la Sibiu.

Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv...
Fanatik
Ce noroc pe Marius Șumudică! Ar fi o lovitură în Arabia! Anunț exploziv în presa saudită
Victor Pițurcă l-a auzit pe ministrul Apărării și a ieșit la atac: „Îmi...
Fanatik
Victor Pițurcă l-a auzit pe ministrul Apărării și a ieșit la atac: „Îmi pare rău pentru suporterii FCSB. Becali a repetat de 1.000 de ori”
Liga 2, live video etapa 18. Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara 0-1. Oaspeții...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 18. Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara 0-1. Oaspeții marchează din penalty!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULTIMATUM! Gigi Becali s-a lămurit de Ofri Arad după numai 45 de minute:...
iamsport.ro
ULTIMATUM! Gigi Becali s-a lămurit de Ofri Arad după numai 45 de minute: ”Nu e fotbalist!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!