FCSB, din nou în Ghencea? Cu Arena Națională „blocată”, Gigi Becali a aruncat bomba: „E o idee bună”

Problema pe care FCSB a întâmpinat-o, aceea de a-și căuta un alt stadion pe care să joace meciurile de acasă, pentru că pe urmează să fie diferite evenimente, se pare că este pe cale de a fi rezolvată.

Gigi Becali anunță că FCSB e gata să revină în Ghencea

Gigi Becali a auzit că noul șef de la MApN vrea să scadă chiria care există pentru stadionul din Ghencea și spune că în aceste condiții se gândește ca FCSB să revină pe arena pe care mai joacă cei de la Steaua.

”De aia nu l-am închiriat, că era prea… ei au făcut-o mare (n.r. chiria) ca să nu îl închiriem noi, înțelegi? Ei l-au făcut, prețul, pentru noi, ca să nu fie închiriat, dar acum, dacă e, e o idee bună. Băiat deștept, îi mai merge mintea la câte ceva, el trebuie să știe un lucru. Electoral, dacă o bagă, electoratul e la FCSB. Ăia de la CSA au 23 de voturi. Înțelegi? Că drege el, că face el, că schimbă legea.

Păi, schimbă legea, dar te votează 2000 de oameni, așa te votează două milioane. (n.r. Deci ați fi interesat?) E o idee bună, era prea mare chiria, de aia nici nu-l închiriam. Nu 45.000, Era dublă, 50-60 de mii chiria”, a spus Gigi Becali la .

Ce variantă mai are FCSB după plecarea de pe Arena Națională. Ar putea împărți stadionul cu marea rivală

Dacă varianta Ghencea rămâne una pe care să nu o acceseze, atunci pentru campioana României există o altă soluție, care s-ar potrivi probabil și mai bine în condițiile în care duelurile din primăvară se anunță a fi în play-out și nu în play-off. Concret, cei de la FCSB ar putea să joace pe stadionul Arcul de Triumf, unul care i-a fost gazdă în ultimii ani, de multe ori, marii rivale, Dinamo.

De altfel, chiar și formația alb-roșie se pare că ar urma să apeleze la arena ce are puțin peste 8000 de locuri pentru disputele din play-off, asta dacă șefii clubului nu vor alege să ducă partidele în provincie, la Cluj, la Târgoviște sau la Sibiu.