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Gigi Becali (68 de ani) a rezolvat în urmă cu câteva zile problema băncii tehnice de la FCSB, după ce Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a acceptat să revină la echipa alături de care a cucerit mai multe trofee. Rivalii roș-albaștrilor admit că acest tandem, reunit după aproape 10 ani, va face din FCSB o echipă redutabilă.

Daniel Pancu, convins că tandemul Gigi Becali – Laurențiu Reghecampf poate schimba fața celor de la FCSB: „Acolo e cheia”

Marius Baciu (51 de ani) este oficial istorie la FCSB. După pauza de trei săptămâni prilejuită de meciurile echipei naționale, pe banca roș-albaștrilor va intra oficial în acțiune Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Va fi a treia aventură a lui „Reghe” pe banca formației patronate de Gigi Becali. El a mai pregătit-o pe FCSB în două rânduri: 2012 – 2014 și 2015 – 2017.

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Invitat la FANATIK SUPERLIGA, într-o ediție specială, , că, în opinia sa, venirea lui Reghecampf îi va ajuta foarte mult pe rivalii Rapidului din SuperLiga. „(n.r. Îi va ajuta pe cei de la FCSB revenirea lui Reghecampf?) Păi, cum să nu? A câștigat acolo atât de mult. E antrenor de cupele europene, cunoaște mediul de acolo”.

Antrenorul Rapidului adaugă apoi că adevărata cheie care poate să readucă pe FCSB în vârful ierarhiei este relația pe care noul antrenor a avut-o în trecut cu Gigi Becali. Cei doi au mai colaborat și, din această conexiune, au rezultat trofee și performanțe de excepție. „Reghecampf îl cunoaște bine pe patronul echipei (n.r. Aici e cheia?) Da, de fapt acolo e cheia, relația lui Reghe cu Gigi. (…) Acesta (n.r. Reghe) a avut performanțe la acest club în trecut și vorbește cu patronul aceeași ‘limbă’. Ăsta e secretul”.

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Daniel Pancu, verdict despre lotul FCSB-ului: „Nu e grozav?!”

În ultima perioadă, o serie de voci din fotbalul intern, . Fostul șef al LPF a mers mai departe și a spus că, fără transferuri de valoare, echipa lui Gigi Becali, chiar și cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, riscă să rateze din nou prezența în play-off.

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Daniel Pancu are cu totul și cu totul alt punct de vedere când vine vorba de acest subiect. Antrenorul Rapidului a zâmbit când a auzit declarația lui Mitică și a spus: „Lotul FCSB-ului nu e grozav?! Nu, nu. Au jucători foarte buni. Doar că, așa cum văd eu, sunt mulți jucători noi care vorbesc franceza și s-ar putea să fie o problemă asta”.

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„Pancone” este convins că situația se va rezolva după instalarea lui Reghecampf: „Valoric, fotbalistic, cei de la FCSB sunt foarte bine. La relații interumane suferă. Sunt convins însă că Reghe va rezolva situația asta. (n.r. Reghecampf vorbește și franceza) Dacă vorbește și franceza, cu atât mai bine”.