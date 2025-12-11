FCSB, din top la coada Europa League în doar un an! David Miculescu explică diferenţa faţă de sezonul trecut: „Am fost prea ghinionişti!”

ADVERTISEMENT

din stagiunea precedentă, în care s-a calificat în primăvara europeană și a câștigat și SuperLiga.

Care este cauza rezultate slabe de la FCSB

Prezent la Super Gala Fanatik 2025, acolo unde a primiul premiul „ADN de Europa”, David Miculescu a fost printre puținii jucători ai grupării bucureștene care a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Atacantul e de părere că neșansa a jucat un rol important în rezultatele pe care FCSB le-a avut în actuala stagiune dacă există o comparație cu ceea ce s-a întâmplat în sezonul anterior.

ADVERTISEMENT

„Nu știu să spun exact, dar anul trecut cred că am avut și puțin noroc, orice ocazie mai mare reușeam să marcăm. În actualul sezon am avut ghinion, ați văzut și la meciul cu Steaua Roșie, dacă era gol la bara lui Cisotti eu cred că reușeam să câștigăm și să luăm toate cele 3 puncte”, a declarat David Miculescu EXCLUSIV pentru FANATIK.

David Miculescu a devenit unul dintre favoriții lui Gigi Becali

Evoluțiile pe care le-a avut au fost pe placul lui Gigi Becali, patronul FCSB, care a remarcat public că jucătorul este unul dintre cei mai buni din echipă. Acesta a fost absent de la derby-ul cu Dinamo și urmează să revină pe teren pentru campioana României la ultimele două partide din SuperLiga, cu Unirea Slobozia și Rapid.

ADVERTISEMENT

„Tu pasezi la adversar? Nu avem dirijori la mijlocul terenului. Echipa a muncit, dăruire a fost, atitudine am avut. Au avut ei doar bara aia. Noi am avut situații, am fost mai periculoși. Pe bune, cum să înlocuiești cei mai buni doi jucători din România? Bîrligea și Miculescu. Ești mort fără mijloc!”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

FCSB, final de an cu 3 partide importante

FCSB are un final de an în care mai are de jucat 3 partide. Prima dată vine duelul din Europa League, cu Feyenoord, de acasă, după care este un meci în deplasare cu cei de la Unirea Slobozia, în SuperLiga. Anul calendaristic va fi încheiat cu un derby, pe Arena Națională, contra celor de la Rapid, confruntare care în tur s-a terminat la egalitate, 2-2, după ce FCSB a avut avans de două goluri.

În acest moment, trupa antrenată de Elias Charalambous are de recuperat 3 puncte până la locul 6, ocupat de UTA Arad, unul care ar duce în play-off la finalul sezonului regulat. Totuși, există mai multe echipe care se luptă pentru a intra în play-off, pe lângă UTA și FCSB mai sunt și Farul, U Cluj și Oțelul.

ADVERTISEMENT