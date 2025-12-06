FCSB – Dinamo, derby-ul finalului de an! Analiștii Fanatik SuperLiga, dezbatere aprinsă în direct: „Declin sau declic?”

ADVERTISEMENT

FCSB – Dinamo este de departe cel mai important meci al etapei a 19-a din SuperLiga. „Derby de România” se va juca pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe „Eternul Derby”, care, pentru campioana en-titre, e mai important ca oricând

FCSB – Dinamo, analizat de experți la Fanatik SuperLiga

FCSB are nevoie de victorie după victorie pentru a își atinge obiectivul pe termen scurt: calificarea în play-off. În calea roș-albaștrilor iese însă rivala de moarte, Dinamo.

Înaintea duelului de pe Arena Națională, campioana României este la două lungimi de play-off. În schimb, roș-albii sunt pe locul 3, cu 34 de puncte. Fost jucător la FCSB, Florin Gardoș e optimist că echipa lui de suflet

„Au fost meciuri ale FCSB-ului în acest sezon în care am zis ‘gata, ăsta a fost momentul declicului și își vor reveni’. Meciul cu Farul a fost genul de meci în care am zis ‘Da, o victorie, cu un joc destul de bun’. Că au mai fost vreo două meciuri în care au beneficiat de om în plus, dar au venit victoriile în anumite circumstanțe. Acum, să vedem. Fiind un derby ar trebui să fie mobilizarea la cote maxime și să obțină un rezultat.

Dinamo e cea mai puternică Dinamo din ultimii nu știu câți ani la ora derby-ului. E clar cel mai echilibrat derby din ultimii mulți ani”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB caută revanșa cu Dinamo

Pentru FCSB, 6 decembrie poate fi și ziua revanșei. În turul sezonului regulat, A fost primul succes al lui Dinamo în fața rivalei după 10 înfrângeri consecutive.

„În general, FCSB în meciurile importante s-au adunat și au jucat altceva. Și fizic și mental au jucat altceva. Au avut agresivitate mult mai bună în prima repriză. Dar le place lor să sufere tot timpul. Dau un gol, două și după…

Dar cred că FCSB ușor, ușor o să își revină la forma pe care a avut-o anul trecut în Europa. Cred că nu își găsește ritmul. Acolo e problema. Încep foarte bine, dau gol și nu că se retrag, că nu există la FCSB cuvântul Ne retragem. Dar nu îmi găsesc explicația pentru care ei când marchează în loc să dea 4,5-0 , să îi omoare, se relaxează.

Ei după ce marchează gol nu au aceeași concentrare Să facă 2 sau 3-0 și să termine. Au jucători cu calitate, cu experiență, au atâtea meciuri, au golgheteri. Eu am încredere că FCSB va arăta altfel. Trebuie să credem în ei. Eu unul cred în ei”, a adăugat Bănel Nicoliță.

Absențe importante la derby-ul FCSB – Dinamo

Deși e derby-ul finalului de an, FCSB și Dinamo se va juca fără câțiva jucători importanți. i Alibec, în timp ce Baba Alhassan e suspendat. De cealaltă parte, Kopic va trebui să abordeze meciul fără Siviss, Ikoko, Musi și Danny Armostrong.

„Între declic și declin e diferență de o literă”, a conchis consilierul președintelui FRF, Andrei Vochin.