Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB – Dinamo, derby-ul finalului de an! Analiștii Fanatik SuperLiga, dezbatere aprinsă în direct: „Declin sau declic?”

Arde Bucureștiul înaintea „Eternului Derby”. FCSB - Dinamo e un meci de totul sau nimic, în special pentru roș-albaștrii. Partida de sâmbătă a fost prefațată la FANATIK SUPERLIGA
Cristian Măciucă
06.12.2025 | 16:45
FCSB Dinamo derbyul finalului de an Analistii Fanatik SuperLiga dezbatere aprinsa in direct Declin sau declic
EXCLUSIV FANATIK
FCSB - Dinamo, derby-ul finalului de an! Analiștii Fanatik SuperLiga, dezbatere aprinsă în direct: „Declin sau declic?” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB – Dinamo este de departe cel mai important meci al etapei a 19-a din SuperLiga. „Derby de România” se va juca pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Analiștii FANATIK SUPERLIGA au pus lupa pe „Eternul Derby”, care, pentru campioana en-titre, e mai important ca oricând

FCSB – Dinamo, analizat de experți la Fanatik SuperLiga

FCSB are nevoie de victorie după victorie pentru a își atinge obiectivul pe termen scurt: calificarea în play-off. În calea roș-albaștrilor iese însă rivala de moarte, Dinamo.

ADVERTISEMENT

Înaintea duelului de pe Arena Națională, campioana României este la două lungimi de play-off. În schimb, roș-albii sunt pe locul 3, cu 34 de puncte. Fost jucător la FCSB, Florin Gardoș e optimist că echipa lui de suflet se va impune în „Eternul Derby”.

„Au fost meciuri ale FCSB-ului în acest sezon în care am zis ‘gata, ăsta a fost momentul declicului și își vor reveni’. Meciul cu Farul a fost genul de meci în care am zis ‘Da, o victorie, cu un joc destul de bun’. Că au mai fost vreo două meciuri în care au beneficiat de om în plus, dar au venit victoriile în anumite circumstanțe. Acum, să vedem. Fiind un derby ar trebui să fie mobilizarea la cote maxime și să obțină un rezultat.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Dinamo e cea mai puternică Dinamo din ultimii nu știu câți ani la ora derby-ului. E clar cel mai echilibrat derby din ultimii mulți ani”, a declarat Florin Gardoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
FIFA a luat o decizie fără precedent: ”Ultimul cui în sicriul fotbalului”
Digisport.ro
FIFA a luat o decizie fără precedent: ”Ultimul cui în sicriul fotbalului”

FCSB caută revanșa cu Dinamo

Pentru FCSB, 6 decembrie poate fi și ziua revanșei. În turul sezonului regulat, roș-albaștrii au pierdut derby-ul, scor 3-4. A fost primul succes al lui Dinamo în fața rivalei după 10 înfrângeri consecutive.

„În general, FCSB în meciurile importante s-au adunat și au jucat altceva. Și fizic și mental au jucat altceva. Au avut agresivitate mult mai bună în prima repriză. Dar le place lor să sufere tot timpul. Dau un gol, două și după…

ADVERTISEMENT

Dar cred că FCSB ușor, ușor o să își revină la forma pe care a avut-o anul trecut în Europa. Cred că nu își găsește ritmul. Acolo e problema. Încep foarte bine, dau gol și nu că se retrag, că nu există la FCSB cuvântul Ne retragem. Dar nu îmi găsesc explicația pentru care ei când marchează în loc să dea 4,5-0 , să îi omoare, se relaxează.

Ei după ce marchează gol nu au aceeași concentrare Să facă 2 sau 3-0 și să termine. Au jucători cu calitate, cu experiență, au atâtea meciuri, au golgheteri. Eu am încredere că FCSB va arăta altfel. Trebuie să credem în ei. Eu unul cred în ei”, a adăugat Bănel Nicoliță.

Absențe importante la derby-ul FCSB – Dinamo

Deși e derby-ul finalului de an, FCSB și Dinamo se va juca fără câțiva jucători importanți. Elias Charalambous nu îi va avea la dispoziție pe accidentații Bîrligea și Alibec, în timp ce Baba Alhassan e suspendat. De cealaltă parte, Kopic va trebui să abordeze meciul fără Siviss, Ikoko, Musi și Danny Armostrong.

„Între declic și declin e diferență de o literă”, a conchis consilierul președintelui FRF, Andrei Vochin.

DEZBATERE APRINSA inainte de FCSB - Dinamo, DERBY-ul care poate DA FOC finalului de an in SuperLiga

Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă...
Fanatik
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist”
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi...
Fanatik
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă”
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
Fanatik
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu...
Jurnalul.ro
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi”
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de...
adevarul.ro
Cum se explică incidentele în care Marina SUA a pierdut trei avioane de luptă în confruntările cu rebelii houthi. Marinarii, la secunde distanță de un dezastru
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează:...
unica.ro
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia...
Observatornews.ro
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a...
as.ro
Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova:...
Libertatea.ro
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la...
informat.ro
Informat.ro vă pune la dispoziție, duminică, prezența la vot, în timp real, la alegerile pentru P...
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată...
RTV.NET
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!