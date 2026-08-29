FCSB – Dinamo, în diaspora! Planul FRF pentru derby de România

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Derby-ul dintre FCSB și Dinamo ar putea depăși, la un moment dat, granițele Capitalei și chiar ale României. Andrei Vochin a lansat, la FANATIK SUPERLIGA, o propunere spectaculoasă: cele două rivale să dispute, într-un sezon, meciurile directe în două mari comunități de români din străinătate. Ideea a venit în contextul mutării derby-ului Dinamo – FCSB pe Cluj Arena și a deschis o discuție aprinsă despre locurile în care ar trebui să se joace marile meciuri din fotbalul românesc.

Andrei Vochin vrea derby-uri FCSB – Dinamo în Italia și Spania

Andrei Vochin consideră că un astfel de proiect ar putea reprezenta nu doar o experiență inedită pentru cele două cluburi, ci și o formă de apropiere a fotbalului românesc de românii plecați în străinătate. Fostul oficial FRF a indicat Italia și Spania drept două dintre destinațiile ideale, având în vedere comunitățile numeroase de români din aceste țări.

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Propunerea lui Vochin este ca, într-unul dintre campionatele viitoare, cele două confruntări directe dintre FCSB și Dinamo să fie organizate în două orașe din diaspora, astfel încât fiecare dintre marile comunități de români să poată trăi pe viu spectacolul celui mai important derby din fotbalul bucureștean.

„Îmi doresc un moment ca Dinamo – FCSB să se poată organiza, tur-retur, în diaspora. Unde avem cea mai mare comunitate de români, Spania, Italia. Ar fi un premiu pentru români, că și ei sunt tot ai noștri, chiar dacă au plecat din țară și muncesc în străinătate. Fondul de suporteri Dinamo + FCSB se duce undeva la 70% din consumatorii de fotbal de peste tot, inclusiv diaspora. Într-unul dintre campionate, cele două meciuri să aibă loc în două comunități de români“, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ideea nu a rămas, însă fără, reacții. Vivi Răchită a atras atenția asupra unei , în timp ce Sabin Ilie a criticat la rândul său decizia ca două echipe din București să dispute un meci considerat „acasă” în afara Capitalei.

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„Nu or să vrea liderii de Galerie. La Dinamo, acum spre exemplu, nu au vrut la Cluj și se joacă pe Arc. Ei se cred, suporterii în general, stăpânii cluburilor“, a adăugat Vivi Răchită.

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Sabin Ilie, reacție dură după mutarea inițială a derby-ului la Cluj

Sabin Ilie a privit lucrurile din perspectiva fotbaliștilor și a făcut referire la situația în care . Fostul atacant consideră că o astfel de decizie poate pune probleme inclusiv din punct de vedere sportiv, ținând cont de programul și deplasarea jucătorilor.

„Să fie două echipe din București și să joace la Cluj? E strigător la cer! Bine că nu i-au trimis la Debrecen. Jucătorii sunt obosiți, ei au de tras“, a spus și Sabin Ilie.

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În același timp, Andrei Vochin a dus discuția și în zona istorică, amintind că marile confruntări dintre cele două formații au mai ieșit din București, însă în contexte speciale. Fostul oficial FRF a rememorat finala Cupei din 1989, disputată la Brașov și câștigată de Steaua cu 1-0 în fața lui Dinamo, prin golul lui Gică Hagi.

„În afara Bucureștiului au mai jucat doar în finale de Cupe. Au fost două finale la Brașov. Finala din anii 89 s-a jucat pe Stadionul Municipal, care azi nu mai este. Se construiește Sala Sporturilor acolo, la Brașov. A fost Steaua – Dinamo de atunci în ultimul act, încheiat 1-0 cu gol Hagi. I-a dat gol lui Stelică din Sinaia (n.r. râde). Am fost prezent în tribune și pot spune că Dinamo, overall, a fost mai bună, doar că Steaua a avut „gheata magică“ a lui Hagi“, și-a continuat discursul Andrei Vochin.