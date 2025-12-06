Sport

FCSB – Dinamo, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Un nou episod din „Eternul Derby"

Toate informațiile despre meciul FCSB - Dinamo din etapa 19 din SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
06.12.2025 | 10:00
FCSB Dinamo LIVE VIDEO in etapa 19 din SuperLiga Un nou episod din Eternul Derby
FCSB - Dinamo, live video în etapa a 19-a din SuperLiga. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Un nou episod din „Eternul Derby” este gata să se desfășoare pe Arena Națională în seara zilei de 6 decembrie. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre meciul FCSB – Dinamo și rămâi la curent cu informațiile esențiale.

Live video FCSB – Dinamo, în etapa a 19-a din SuperLiga. Roș-albaștrii vor revanșa în duelul de pe Arena Națională

FCSB și Dinamo se reîntâlnesc în acest sezon chiar în cadrul etapei a 19-a, pe 6 decembrie, de sfântul Nicolae. Situația actuală le regăsește pe cele două rivale la poluri opuse, roș-albaștrii luptând să ajungă în play-off, în timp ce „câinii” atacă podiumul.

În meciul tur, din etapa a 4-a, Dinamo a învins FCSB cu 4-3 după 1o meciuri în care nu mai simțiseră gustul victoriei, în campionat, în fața rivalei. FCSB vine acum după succesul de la Ovidiu, unde a câștigat cu 2-1 pe terenul Farului în etapa a 18-a din SuperLiga.

Nici Dinamo nu stă rău, câștigând etapa trecută cu 1-0 contra Oțelului. Rămâne de văzut dacă trupa lui Elias Charalambous se va răzbuna după eșecul din tur sau dacă formația pregătită de Zeljko Kopic reușește o nouă victorie.

Cine transmite la TV FCSB – Dinamo din etapa 19 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmprit cine se va impune în acest derby.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 5 decembrie 2025

  • Ora 20:30: Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Sâmbătă, 6 decembrie 2025

  • Ora 17:00: FK Csikszereda – FC Argeș
  • Ora 20:30: FCSB – Dinamo

Duminică, 7 decembrie 2025

  • Ora 15:00: U Cluj – Hermannstadt
  • Ora 17:30: Metaloglobus – Farul Constanța
  • Ora 20:30: Universitatea Craiova – CFR Cluj

Luni, 8 decembrie 2025

  • Ora 17:30: UTA – Petrolul
  • Ora 20:30: FC Botoșani – Rapid

Rezultate directe între cele două echipe

În ultimele 5 meciuri directe din campionat, FCSB o domină pe Dinamo. Campioana en-titre are 4 victorii în timp ce „câinii” doar una, chiar pe cea din turul acestui sezon. Iată rezultatele exacte de la precedentele 5 întâlniri directe din campionat:

  • Dinamo – FCSB 4-3 (2 august 2025)
  • FCSB – Dinamo 3-1 (5 mai 2025)
  • Dinamo – FCSB 1-2 (30 martie 2025)
  • FCSB – Dinamo 2-1 (23 februarie 2025)
  • Dinamo – FCSB 0-2 (20 octombrie 2025)

Cotele la pariuri pentru duelul FCSB – Dinamo

Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe FCSB, care are o cotă la victorie de 2.17. O victorie a „câinilor” este cotată cu 3.25, în timp ce o eventuală remiză între cele două are cota de 3.65. Pentru pasionații de goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.82, respectiv 1.31.

Vezi live video FCSB – Dinamo, în etapa 19 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și Dinamo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Zeljko Kopic, Darius Olaru și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

