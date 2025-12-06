FCSB – Dinamo, LIVE VIDEO în etapa 19 din SuperLiga. Un nou episod din „Eternul Derby”

Un nou episod din „Eternul Derby” este gata să se desfășoare pe Arena Națională în seara zilei de 6 decembrie. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile despre meciul FCSB – Dinamo și rămâi la curent cu informațiile esențiale.
FCSB și Dinamo se reîntâlnesc în acest sezon chiar în cadrul etapei a 19-a, pe 6 decembrie, de sfântul Nicolae. Situația actuală le regăsește pe cele două rivale la poluri opuse, roș-albaștrii luptând să ajungă în play-off, în timp ce „câinii” atacă podiumul.
În meciul tur, din etapa a 4-a, Dinamo a învins FCSB cu 4-3 după 1o meciuri în care nu mai simțiseră gustul victoriei, în campionat, în fața rivalei. FCSB vine acum după succesul de la Ovidiu, unde a câștigat cu 2-1 pe terenul Farului în etapa a 18-a din SuperLiga.
Nici Dinamo nu stă rău, câștigând etapa trecută cu 1-0 contra Oțelului. Rămâne de văzut dacă trupa lui Elias Charalambous se va răzbuna după eșecul din tur sau dacă formația pregătită de Zeljko Kopic reușește o nouă victorie.
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Va fi extrem de interesant de urmprit cine se va impune în acest derby.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 5 decembrie 2025
Sâmbătă, 6 decembrie 2025
Duminică, 7 decembrie 2025
Luni, 8 decembrie 2025
În ultimele 5 meciuri directe din campionat, FCSB o domină pe Dinamo. Campioana en-titre are 4 victorii în timp ce „câinii” doar una, chiar pe cea din turul acestui sezon. Iată rezultatele exacte de la precedentele 5 întâlniri directe din campionat:
Casele de pariuri o văd favorită în acest meci pe FCSB, care are o cotă la victorie de 2.17. O victorie a „câinilor” este cotată cu 3.25, în timp ce o eventuală remiză între cele două are cota de 3.65. Pentru pasionații de goluri, variantele „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri” au cote de 1.82, respectiv 1.31.
Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și Dinamo, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Zeljko Kopic, Darius Olaru și Cătălin Cîrjan pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!