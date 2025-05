FCSB – Dinamo, live video în etapa 7 de play-off din SuperLiga. Gazdele, obligate să câștige pentru a mări distanța față de locul 2!

FCSB – Dinamo se joacă luni, 5 mai, de la 20:30 în cadrul etapei cu numărul 7 din play-off-ul Superligii. Gazdele au nevoie de o victorie pentru a se menține la distanță de locul 2, CFR Cluj, și pentru a câștiga un nou titlu la finalul sezonului.

FCSB – Dinamo, live video în etapa 7 de play-off în SuperLiga. „Roș-albaștri” vor titlul matematic

FCSB trebuie să învingă Dinamo pentru a păstra șansele categorice la titlu, după ce și a urcat pe locul 2. Trupa lui Elias Charalambous vine după două rezultate excelente, învingând CFR Cluj acasă cu 3-2 și

Dinamo, chiar dacă nu are niciun obiectiv, nu lasă armele jos. „Câinii” au cedat acasă cu Universitatea Craiova (0-2) și au remizat cu CFR Cluj (1-1), dar cu siguranță nu vor să își vadă rivala cum sărbătorește în fața lor la finalul meciului.

În acest sezon, FCSB și Dinamo s-au întâlnit de 4 ori, „roș-albaștri” câștigând de fiecare dată. Mai jos puteți vedea rezultatele înregistrate între cele două rivale în actuala stagiune:

Dinamo – FCSB 0-2 (20 octombrie 2024, etapa 13 din sezonul regulat)

(20 octombrie 2024, etapa 13 din sezonul regulat) Dinamo – FCSB 0-4 (30 octombrie 2024, etapa 1 din grupele Cupei)

(30 octombrie 2024, etapa 1 din grupele Cupei) FCSB – Dinamo 2-1 (23 februarie, etapa 28 din sezonul regulat)

(23 februarie, etapa 28 din sezonul regulat) Dinamo – FCSB 1-2 (30 martie, etapa 2 din play-off)

Cine transmite la TV FCSB – Dinamo, în etapa 7 de play-off în SuperLiga

Derby-ul FCSB – Dinamo va fi atracția principală pentru fanii fotbalului luni seară. Partida va fi transmisă la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, canalele care dețin drepturile de difuzare în țara noastră pentru Superliga.

Microbiștii care utilizează streaming-ul online vor putea vedea acest meci de tradiție grație platformelor Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Site-ul FANATIK.ro va asigura de asemenea informarea în timp real, sub format LIVE TEXT.

Situația din clasament înainte de FCSB – Dinamo

Programul complet al etapei 7 din play-off

Vineri, 2 mai

Universitatea Craiova – Rapid 1-2

Sâmbătă, 3 mai

CFR Cluj – U Cluj 1-0

Luni, 5 mai

Ora 20:30: FCSB – Dinamo

Cote la pariuri pentru partida FCSB – Dinamo

Iubitorii pariurilor nu pot rata ocazia de a paria la derby-ul FCSB – Dinamo, așa că FANATIK le vine în ajutor. Meciul va avea intensitate, iar rezultatul poate fi unul total neașteptat.

FCSB este văzută drept „favorită” de către casele de pariuri. Victoria gazdelor este cotată cu 1,54, în timp ce un eventual succes al „câinilor” are o cotă de 6,50. Remiza dintre cele două rivale are o cotă de 4,25. Pentru cei care preferă să parieze pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,15.

Vezi live video FCSB – CFR Cluj, în etapa 7 din play-off SuperLiga. Formații de start, rezumat și declarații, totul în format LIVE TEXT

FANATIK te ține în permanență conectat cu tot ceea ce reprezintă meciul FCSB – Dinamo, de la atmosfera dinaintea dar și după fluierul de start, echipele de start, la fazele din meci.

La final, tot pe site-ul nostru, vei avea la dispoziție declarațiile și reacțiile celor două tabere la final de joc. Ce spun Elias Charalambous și Zeljko Kopic, dar și cei mai importanți jucători din cele două tabere, totul la un singur click distanță!