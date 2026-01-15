Cât de mult s-au întărit, de fapt, FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova sau CFR Cluj. Veniri, plecări și bani cheltuiți la reluarea SuperLigii

ADVERTISEMENT

SuperLiga se reia în forță, vineri, 16 ianuarie, cu partida FC Argeș – FCSB, una extrem de importantă în lupta pentru accederea în play-off. Pauza de iarnă a fost una foarte scurtă, astfel că perioada de pregătire a fost făcută pe repede înainte. La fel și cea de transferuri. FANATIK a analizat care sunt echipele care au ieșit pe plus după săptămânile de pauză competițională.

SuperLiga pe scurt: cine s-a întărit cel mai mult la reluarea sezonului

A fost multă activitate pe piața transferurilor, chiar dacă perioada de mercato rămâne deschisă până în februarie. Echipele și-au dorit să aibă jucătorii cât mai devreme posibil, eventual și în cantonamentele de iarnă. Ca mai de fiecare dată, formațiile din SuperLiga au vândut pe bani, unele sume chiar considerabile, dar au ales mai degrabă jucători liberi de contract.

FCSB a investit în jucători de impact imediat:

Strategia FCSB a fost clară pentru perioada de mercato. Mihai Stoica a explicat la FANATIK că și care să acopere poziții deficitare. Astfel, aducerea lui Andre Duarte, , acoperă postul de fundaș central, unde FCSB a avut mari probleme din cauza accidentărilor. Rămâne de văzut pentru a putea debuta. În plus, FCSB a găsit și un înlocuitor pentru Adrian Șut, plecat la Al Ain pentru 1,5 milioane de euro, așa cum a anunțat FANATIK. , transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK. Negocierile sunt în toi, dar și destul de complicate.

Rapid și CFR au mizat pe echilibru, nu pe sume mari.

Rapid a renunțat deja la câțiva jucători tineri, care nu prindeau minute, și i-a cedat sub formă de împrumut. , acolo unde . Iar . . FANATIK a scris despre toate aceste mutări în exclusivitate. Costel Gâlcă ar putea pierde și doi titulari importanți, și . Cel mai important , anunțat de FANATIK. Acesta revine în România după perioada nu tocmai reușită petrecută în Spania. De asemenea, , așa cum a anunțat FANATIK.

La CFR Cluj a fost activitate chiar mai intensă. Cea mai importantă plecare a iernii din SuperLiga este cea a golgheterului , transfer despre care FANATIK a scris în exclusivitate. Tot în exclusivitate a fost anunțat și cel care va fi înlocuit cel mai probabil de Mihai Popa. anunțat de FANATIK, este cea mai importantă achiziție până în acest moment. Dar Daniel Pancu este sigur că va mai primi întăriri.

Dinamo și Craiova au făcut mutări și pentru viitor.

Dinamo și U Craiova nu s-au abătut de la strategia bazată pe jucători tineri, pe care au mizat în ultima perioadă. Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre , jucător de 20 de ani, care i-a ales în cele din urmă pe „câini”. De asemenea, FANATIK a anunțat în exclusivitate , 18 ani, dar și pe .

Alex Iamandache este puștiul luat de Universitatea Craiova din vară. Mihai Rotaru încearcă să îi convingă , așa cum a scris FANATIK. În rest, oltenii au ales să meargă pe continuitate, iar Filipe Coelho va miza în mare parte pe aceiași jucători care au dus-o pe Universitatea Craiova pe locul 1 la final de 2025. A rămas inclusiv Nsimba, . FANATIK a scris despre situația francezului.

FCSB: transferuri, plecări și bugetul care schimbă lupta la titlu

Înainte de a începe lupta pentru titlu, FCSB are nevoie să tranșeze lupta pentru accederea în play-off. O serie bună la final de 2025 pune echipa lui Elias Charalambous în grafic pentru acest prim obiectiv. Dar chiar prima zi de la reluarea campionatului poate fi crucială, deplasarea la Mioveni pentru partida cu FC Argeș.

Jucătorii veniți și rolul lor imediat

Andre Duarte este un jucător pe care FCSB vrea să se bazeze imediat, dar fostul fundaș de la FCU Craiova are probleme contractuale înainte de debut. Fostul club al portughezului, Ujpest, refuză să trimită cartea verde, un litigiu la FIFA este iminent. În privința lui Ofri Arad, oficialii FCSB sunt convinși că israelianul poate ajunge repede la cea mai bună formă, în doar o săptămână. Mai greu este să îl convingă să semneze contractul.

Cine a plecat și ce pierde echipa

Cea mai notabilă plecare este, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Șut a fost piesă de bază în cele două sezoane în care FCSB a luat titlul, iar din această perspectivă poate fi o pierdere uriașă. Doar că forma internaționalului român a fost în scădere în acest sezon, deci plecarea la Al Ain s-ar putea să ajute, paradoxal, și pe FCSB, dar și pe jucător.

Câți bani a investit FCSB în această fereastră

FCSB a fost cumpătată în această perioadă de transferuri, din care iese mai degrabă pe plus la nivel financiar dacă ținem cont de plecarea lui Șut. Ofri Arad, deși liber de contract, este un transfer în care s-ar investi o sumă considerabilă. 400.000 de euro pentru salariul jucătorului și un bonus la semnătură, așa cum a explicat Gigi Becali. Andre Duarte este și el un jucător căreia campioana îi va plăti un salariu consistent, 20.000 de euro pe lună.

Rapid: între ambiție și echilibru financiar

Rapid speră să dea lovitura în 2026 și să aducă în Giulești un titlu pe care fanii îl așteaptă de mulți ani. Prima parte a sezonului a dat senzația că se poate, deși echipa a avut ceva probleme pe final de an. Dan Șucu a ales cumpătarea în această perioadă de mercato, în ciuda faptului că antrenorul Costel Gâlcă a cerut mai multe transferuri.

Veniri cheie

Rapid a scârțâit serios în ofensivă în prima parte a acestui sezon. În aceste condiții, aducerea lui Daniel Paraschiv este un pariu care poate da tonul pentru 2026. Cu un Paraschiv în forma pe care o arăta la Hermannstadt, Rapid poate cu adevărat să spere la trofeu. Doar că atacantul de 26 de ani vine după o perioadă nefastă în Spania. Rămâne de văzut ce versiune a lui va avea Rapidul.

Plecări importante

A fost până acum activitate intensă la capitolul plecări, dar senzația este că Rapid nu a pierdut încă nicio piesă importantă în această iarnă. Gâlcă speră să își păstreze jucătorii cheie, dar există negocieri pentru doi oameni de bază. Golgheterul Alex Dobre și Andrei Borza sunt pe lista unor echipe din străinătate. Cei doi ar fi foarte greu de înlocuit.

Strategia de mercato

Rapid a jucat la așteptare în această perioadă de mercato. A fost acoperit golul în ofensivă prin aducerea lui Paraschiv și, de asemenea, planurile sunt să fie umplute eventuale goluri lăsate de alte plecări. S-a rezolvat în cele din urmă și aducerea lui Sălceanu, de la Petrolul, rămâne de văzut cât va mai rămâne Borza la echipă.

CFR Cluj: experiență în loc de sume mari

CFR Cluj, echipă care în trecut cheltuia sume uriașe pe achiziții, a fost liniștită în perioada de mercato. Cel puțin la capitolul sosiri. S-a încercat mai degrabă echilibrarea bugetului, ceea ce în mare parte a reușit în special prin plecările lui Louis Munteanu și Otto Hindrich. De asemenea, , așa cum a anunțat FANATIK.

Transferuri făcute

CFR Cluj a suferit mult în prima parte a sezonului, în special la nivel defensiv. Kourt Zouma și Marcus Coco, prezentați ca achiziții sonore, au fost dezamăgiri crunte. Și-au reziliat deja contractele. Uriașul Ilija Masic vine să repare golurile din defensiva lui Daniel Pancu, rămâne de văzut dacă acest transfer va fi în cele din urmă unul reușit.

Mutări interne

Pe final de 2025, CFR Cluj a mutat și la nivel de conducere. Iuliu Mureșan a revenit în Gruia, iar principala sarcină care i-a fost trasată a fost să redreseze clubul din punct de vedere financiar. CFR Cluj nu este favorită la play-off, iar strategia clubului a fost făcută și în funcție de această situație deloc dorită.

Ce spune bilanțul financiar

CFR Cluj a ratat în vară accesul în faza principală a unei cupe europene, iar acest eșec a afectat puternic bilanțul financiar al clubului. Tocmai din acest motiv, în această iarnă ardelenii au fost mai degrabă activi la capitolul plecări. Cu banii încasați, echipa ar putea avea mai multă liniște în a doua parte a sezonului. Cel puțin asta speră Daniel Pancu.

Universitatea Craiova: reconstrucție sau pas spre titlu

Universitatea Craiova a fost echipa care a realizat cele mai importante achiziții în vară, jucători care au confirmat în prima parte a sezonului. Așa se explică lipsa de activitate a oltenilor în perioada de mercato. Se mizează mai degrabă pe continuitate. O decizie care pare corectă, dacă ținem cont că perioada de mercato din iarnă e mai mult una de „reparații”. Iar de pe locul 1 nu poate fi vorba de așa ceva.

Jucători aduși

Universitatea Craiova nu a mutat în această perioadă de mercato. Încă se speră la un acord cu CS Afumați pentru ca Alexandru Iamandache să vină încă din această iarnă. Un fotbalist de 26 de ani, de bandă, care a impresionat în Liga 2. Dar care ar fi șanse mici să intre ca titular în partea a doua a sezonului din Liga 2.

Cine a plecat

Filipe Coelho este un norocos din acest punct de vedere. Niciun jucător important nu a părăsit-o pe Universitatea Craiova în această iarnă. Oltenii s-au despărțit doar de Luis Paradela, aflat la final de împrumut. Doar că acesta nici măcar nu a fost disponibil în prima parte a stagiunii, din cauza unei accidentări de lungă durată.

Dinamo: câți bani s-au băgat și ce s-a schimbat real

Pentru moment, Dinamo a ales cumpătarea în perioada de mercato din această iarnă. Formația pregătită de Zeljko Kopic s-a descurcat foarte bine în prima parte a sezonului, astfel că nu a fost nevoie de intervenții în forță. Dinamo va miza pe omogenitate în lupta pentru titlu în SuperLiga.

Transferuri de bază

A fost adus Valentin Țicu, liber de contract, ca variantă de rezervă la Raul Opruț ca fundaș dreapta. Dinamo încearcă o lovitură importantă prin aducerea lui Vladislav Blănuță, sub formă de împrumut, de la Dinamo Kiev, așa cum a anunțat FANATIK. O mutare greu de realizat, care ar avea nevoie și de acordul FIFA. Dinamo l-a acontat și pe Matteo Duțu, .

Ieșiri din lot

Zeljko Kopic nu a pierdut niciun jucător în această iarnă, dar ar putea să primească o lovitură teribilă în cel mai scurt timp. Cătălin Cârjan, căpitanul „câinilor” este un jucător care atrage priviri. Metalist Harkov a pus pe masă o ofertă de 4 milioane de euro, așa cum a anunțat FANATIK. Financiar, o variantă excelentă pentru Dinamo, dar varianta pare mai degrabă căzută, mai ales că nici jucătorul nu e convins să meargă în Ucraina.

Diferența față de startul sezonului

Dinamo, care a terminat 2025 la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, este una dintre surprizele plăcute din prima parte a sezonului. Doar că aceste rezultate excelente vor aduce și presiune pe echipa lui Zeljko Kopic în partea a doua. Dinamo este deja văzută ca pretendentă la titlu, iar pretențiile suporterilor au crescut considerabil.

Comparație directă: cine s-a întărit cu adevărat

Este foarte greu de spus ce echipă e cea mai câștigată după perioada de mercato. Au fost, totuși, foarte puține transferuri notabile, echipele de top au investit foarte puțin. La prima vedere, FCSB se poate declara mulțumită. Duarte se anunță o piesă importantă în defensivă, iar Ofri Arad ar fi un înlocuitor de calibru pentru Adrian Șut.

Și Rapid se poate considera pe plus în perioada de transferuri, dar asta doar dacă Daniel Paraschiv va fi acel golgheter de la Hermannstadt. Este un pariu riscant făcut de giuleșteni, rămâne de văzut dacă o să le iasă. CFR Cluj mai degrabă a pierdut jucători, dar a căutat echilibru. Iar Craiova și Dinamo au mers pe continuitate.

De ce banii cheltuiți nu spun toată povestea în SuperLiga

S-au cheltuit sume mici în această perioadă de mercato și s-au căutat mai degrabă fotbaliști liberi de contract. Dar nivelul din SuperLiga ar putea crește în următoarea parte a sezonului. Asta pentru că echipele de top au făcut ajustările de care aveau nevoie și au reparat anumite capitole la care au fost probleme.

Paradoxal, după o iarnă în care s-au cheltuit foarte puțini bani, se anunță un play-off extrem de spectaculos. Probabil cel mai tare din ultimii ani, cu multe pretendente la titlu. De asemenea, va fi spectacol și în meciurile rămase din acest retur, pentru că lupta pentru accederea în play-off se dă la baionetă.

Ce echipă pornește favorită după mercato

Un alt paradox este că Universitatea Craiova pornește ca favorită la titlu, deși nu a făcut mișcări în această perioadă de mercato. Acesta, de altfel, poate fi un atu al oltenilor, pentru care omogenitatea ar putea să conteze enorm. Dinamo și Rapid s-au remarcat și ele ca pretendente clare la titlu. FC Botoșani a stat sus în permanență, rămâne de văzut cum se vor prezenta moldovenii pentru 2026.

FCSB are nevoie să își asigure calificarea în play-off, acolo unde ar putea profita de înjumătățirea punctelor. Iar în meciurile decisive, elevii lui Elias Charalambous ar putea să profite de experiența superioară față de rivalele la titlu. Este un sezon în care e greu de vorbit de o favorită, dar cel puțin pentru moment, Universitatea Craiova ar fi echipa de menționat la o astfel de discuție.

Pe toată perioada de mercato, FANATIK a publicat în timp real toate transferurile făcute de cele 16 echipe din SuperLiga. Sezonul începe vineri, dar transferurile formațiilor din România vor continua până în februarie. Așa că .