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Programul etapei a 9-a din SuperLiga. Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova

Care este programul etapei a 9-a din SuperLiga. Când se joacă cele mai tari meciuri și când evoluează granzii FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.09.2026 | 20:19
Programul etapei a 9a din SuperLiga Cand joaca FCSB Dinamo Rapid si U Craiova
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Programul etapei a 9-a din SuperLiga. Când joacă FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova. Foto: Sport Pictures
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Programul etapei a 9-a din SuperLiga a fost anunțat în cursul zilei de marți de către Liga Profesionistă de Fotbal din România prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial. Astfel, runda va începe vineri, 11 septembrie, cu meciul Farul Constanța – UTA Arad, programat de la ora 18:00.

Cum arată programul etapei a 9-a din SuperLiga

De asemenea, în aceeași zi, cu începere de la ora 21:00, se va disputa partida de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și Dinamo. Sâmbătă, 12 septembrie, de la 18:30, se joacă Sepsi – CFR Cluj, iar de la 21:30 a fost programat meciul din Giulești dintre Rapid și FC Voluntari. Duminică, 13 septembrie, de la ora 15:00, FC Argeș se duelează pe teren propriu cu FC Botoșani.

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Tot duminică, de la 20:30, Corvinul Hunedoara joacă din postură de gazdă cu Universitatea Craiova. Nu în ultimul rând, în cursul zilei de luni, 14 septembrie, au fost programate partidele U Cluj – Oțelul Galați, de la 18:00, și FCSB – Petrolul Ploiești, de la 21:00. Astfel, programul complet al etapei a 9-a din SuperLiga arată în felul următor:

Vineri, 11 septembrie

  • Ora 18:00 Farul Constanța – UTA Arad
  • Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Dinamo

Sâmbătă, 12 septembrie

  • Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR 1907 Cluj
  • Ora 21:30 FC Rapid – FC Voluntari

Duminică, 13 septembrie

  • Ora 15:00 FC Argeș – FC Botoșani
  • Ora 20:30 Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova

Luni, 14 septembrie

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  • Ora 18:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați
  • Ora 21:00 FCSB – Petrolul Ploiești

Cine transmite la TV aceste meciuri

După cum se știe deja foarte bine, așa cum s-a întâmplat de altfel și până acum, toate aceste meciuri vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Până atunci, în mod evident, trebuie să se dispute însă și partidele din etapa a 8-a din SuperLiga, după ce runda cu numărul 7 a ajuns la final, odată cu încheierea meciului de luni seară Rapid – Universitatea Craiova 1-1. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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