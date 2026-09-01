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Programul etapei a 9-a din SuperLiga a fost anunțat în cursul zilei de marți de către Liga Profesionistă de Fotbal din România prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul oficial. Astfel, runda va începe vineri, 11 septembrie, cu meciul Farul Constanța – UTA Arad, programat de la ora 18:00.

Cum arată programul etapei a 9-a din SuperLiga

De asemenea, în aceeași zi, cu începere de la ora 21:00, se va disputa partida de la Miercurea Ciuc dintre Csikszereda și Dinamo. Sâmbătă, 12 septembrie, de la 18:30, se joacă Sepsi – CFR Cluj, iar de la 21:30 a fost programat meciul din Giulești dintre Rapid și FC Voluntari. Duminică, 13 septembrie, de la ora 15:00, FC Argeș se duelează pe teren propriu cu FC Botoșani.

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Tot duminică, de la 20:30, Corvinul Hunedoara joacă din postură de gazdă cu Universitatea Craiova. Nu în ultimul rând, în cursul zilei de luni, 14 septembrie, au fost programate partidele U Cluj – Oțelul Galați, de la 18:00, și FCSB – Petrolul Ploiești, de la 21:00. Astfel, programul complet al etapei a 9-a din SuperLiga arată în felul următor:

Vineri, 11 septembrie

Ora 18:00 Farul Constanța – UTA Arad

Ora 21:00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Dinamo

Sâmbătă, 12 septembrie

Ora 18:30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR 1907 Cluj

Ora 21:30 FC Rapid – FC Voluntari

Duminică, 13 septembrie

Ora 15:00 FC Argeș – FC Botoșani

Ora 20:30 Corvinul Hunedoara – Universitatea Craiova

Luni, 14 septembrie

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Ora 18:00 Universitatea Cluj – Oțelul Galați

Ora 21:00 FCSB – Petrolul Ploiești

Cine transmite la TV aceste meciuri

După cum se știe deja foarte bine, așa cum s-a întâmplat de altfel și până acum, toate aceste meciuri vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Până atunci, în mod evident, trebuie să se dispute însă și partidele din etapa a 8-a din , după ce runda cu numărul 7 a ajuns la final, odată cu încheierea meciului de luni seară