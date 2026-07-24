Sport

FCSB, Dinamo şi Rapid au înregistrat noile transferuri! Jucătorii care pot debuta în a doua etapă din SuperLiga

FCSB, Dinamo şi Rapid şi-au înregistrat noii jucători, care pot debuta în a doua etapă din SuperLiga. Cine sunt fotbaliştii care au drept de joc în campionat începând din weekend.
Marian Popovici
24.07.2026 | 08:46
FCSB Dinamo si Rapid au inregistrat noile transferuri Jucatorii care pot debuta in a doua etapa din SuperLiga
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, Dinamo şi Rapid au înregistrat noile transferuri! Jucătorii care pot debuta în a doua etapă din SuperLiga. Sursa: colaj Fanatik
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Criza guvernamentală din România a creat o uriaşă incertitudine şi în SuperLiga, în condiţiile în care jucătorii extracomunitari transferaţi de echipele din campionat au avut probleme în a obţine la timp permisele de muncă.

FCSB, Dinamo şi Rapid au înregistrat noile transferuri!

Între timp, situaţia pare să se fi rezolvat, iar din etapa a doua vor putea evolua toţi jucătorii transferaţi, inclusiv cei al căror contract a fost înregistrat în ultimele zile. FANATIK a aflat că Dylan Batubinsika (FCSB), Dario Benavides (Dinamo) şi Alin Celik Kumer (Rapid) au fost înregistraţi cu acte în regulă şi pot debuta la etapa din weekend.

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Dylan Batubinsika a făcut parte din lotul Republicii Democrate Congo la Cupa Mondială din 2026. Fundaşul central a fost prezentat oficial miercuri seara de FCSB şi a fost inclus pe lista UEFA a roș-albaștrilor, însă nu a fost pe foaia de joc la meciul cu Auda (2-3). Batubinsika poate debuta în campionat în meciul cu Csikszereda, din weekend.

Dario Benavides este noul fundaş dreapta al celor de la Dinamo. „Câinii” l-au luat de la echipa belgiană La Louvière. Fundaşul iberic în vârstă de 23 de ani şi-ar putea face debutul în echipa „câinilor” chiar în derby-ul cu Universitatea Craiova de sâmbătă seara, programat la ora 20:30.

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Rapid l-a înregistrat acum pe Alin Celik Kumer. Fundaşul central sloven vine de la echipa U20 a celor de la Genoa, împrumut pentru un an. Fotbalistul în vârstă de 19 ani reprezintă o soluţie în plus în centrul defensivei lui Pancu, dar giuleştenii au multe soluţii pe acel post: Lars Kramer, Alex Paşcanu, Denis Ciobotariu, Cristi Ignat şi Daniel Graovac.

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Criza guvernamentală a băgat fiori în echipele din SuperLiga

România trece printr-o perioadă de criză, fără un guvern stabilit. Înaintea noului sezon, mai multe cluburi au întâmpinat probleme în a legitima jucători extracomunitari din cauza faptului că în ţara noastră există un guvern interimar, care nu poate acorda permise de muncă.

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Deşi existau temeri că această situaţie s-ar putea prelungi până după data de 7 august, situaţia jucătorilor din SuperLiga a fost deblocată şi echipele îşi pot înregistra şi jucătorii extracomunitari, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul lui Dylan Batubinsika, care e gata să debuteze la FCSB.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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