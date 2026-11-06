FCSB, Dinamo și Rapid, rivale și de Black Friday 2026! Ce echipamente oficiale au fost scoase la vânzare pe eMAG

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Nebunia Black Friday 2026 a cuprins România, iar rivalitatea dintre marile cluburi din SuperLiga s-a mutat și în mediul online! FCSB, Dinamo și Rapid se luptă pentru atenția microbiștilor inclusiv pe eMAG, unde au fost scoase la vânzare numeroase echipamente oficiale și produse dedicate suporterilor. De la tricouri de joc până la fulare, șepci și hanorace, fanii au de unde alege.

Nebunie de Black Friday 2026! Românii au luat cu asalt eMAG încă de la primele ore ale dimineții

Vineri, 6 noiembrie, milioane de români au urmărit reducerile pregătite de marile magazine, iar mulți s-au trezit dis-de-dimineață pentru a prinde cele mai bune oferte. De la telefoane și televizoare până la electrocasnice și articole vestimentare, cumpărătorii au avut la dispoziție produse din numeroase categorii.

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a fost dat la ora 7:15, iar interesul uriaș al cumpărătorilor s-a văzut imediat. Unele dintre cele mai căutate produse s-au epuizat în doar câteva minute. An de an, românii profită de Black Friday pentru a cumpăra produse la prețuri reduse, iar ediția din 2026 nu a făcut excepție.

Microbiștii au intrat și ei în febra Black Friday! Echipamente oficiale pentru FCSB, Dinamo și Rapid

nu au fost uitați de Black Friday. Pe eMAG au fost scoase la vânzare numeroase articole dedicate fanilor FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Oferta cuprinde tricouri oficiale de joc, echipamente de antrenament, fulare, șepci, hanorace și alte accesorii în culorile cluburilor.

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Campania reprezintă o ocazie excelentă pentru microbiști să-și completeze colecțiile cu produse ale echipei favorite. În același timp, Black Friday vine într-un moment potrivit pentru cei care vor să cumpere cadouri înaintea sărbătorilor de iarnă. Suporterii pot alege de la tricouri asemănătoare celor purtate de favoriții lor pe teren până la accesorii mult mai accesibile, potrivite pentru orice buget.

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Cât costă tricourile oficiale ale echipelor din SuperLiga pe eMAG

FCSB se numără printre cluburile cu cele mai multe articole disponibile pe platformă. Tricoul oficial de joc pentru sezonul 2026/2027, în varianta destinată meciurilor de pe teren propriu, este listat la 357 de lei. În schimb, un tricou de prezentare al roș-albaștrilor costă 197 de lei, iar un tricou pentru suporteri poate fi cumpărat cu 100 de lei. Fanii mai au la dispoziție fulare la 22 de lei și șepci la aproximativ 40 de lei.

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Echipamentele lui Dinamo sunt, de asemenea, la mare căutare. Tricoul alb pentru sezonul 2026/2027 costă 357 de lei. În cazul Rapidului, oferta include tricouri oficiale pentru sezonul 2026/2027, disponibile la aproximativ 291 de lei. Pe platformă apar și produse dedicate Universității Cluj, precum tricouri pentru suporteri, șepci și hanorace.

Universitatea Craiova are, la rândul său, mai multe echipamente oficiale în oferta eMAG. Tricourile de joc pentru sezonul 2026/2027, în variantele alb-albastru și albastru, sunt listate la 402 lei. Suporterii olteni pot cumpăra și fulare la aproximativ 46 de lei, dar și alte accesorii dedicate echipei din Bănie.