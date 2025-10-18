FCSB, distrusă de lipsa de fundași centrali! Improvizația Baba Alhassan a „îngropat-o” cu Metaloglobus

. Campioana l-a folosit stoper cu Metaloglobus pe Baba Alhassan, care a comis un penalty după ce a avut o prestație dezamăgitore.

Criză de fundași la FCSB! Baba Alhassan a comis penalty cu Metaloglobus

FCSB a avut un start negru de repriză Campioana en-titre a intrat cu 1-0 la pauză, după reușita din penalty a lui Florin Tănase. Actul secund a început însă cu nou-promovata în ofensivă, iar gruparea din Pantelimon a întors rezultatul.

Mai întâi, Ubbink a restabilit egalitatea după o fază superbă creată de elevii lui Mihai Teja. A urmat apoi faza din minutul 54, când Metaloglobus a primit penalty. Aflat într-un duel cu Abbey, Baba Alhassan a comis henț pe linia careului de 16 metri.

Inițial, „centralul” Robert Avram nu a văzut infracțiunea comisă de ghanez, dar a fost întors din VAR de Horia Mladinovici și Andrei Antonie. Cel care și-a asumat responsabilitatea a fost Dragoș Huiban, care l-a executat pe Târnovanu cu un șut pe centrul porții. – vezi

Ce fundași mai are FCSB. Siyanonga Ngezana, singurul stoper apt

Siyabonga Ngezana este singurul fundaș central valid de la FCSB, motiv pentru care campioana a fost nevoită să apeleze la Baba Alhassan. Toți ceilalți stoperi ai campioanei au suferit accidentări grave și nu îl pot ajuta pe Elias Charalambous.

Joyskim Dawa și Mihai Popescu nu vor mai juca fotbal în 2025, în timp ce Daniel Graovac și Vlad Chiricheș nu vor reveni pe gazon mai devreme de două săptămâni.

Gigi Becali a vrut să îl bage pe Ionuț Cercel

Înaintea meciului cu Metaloglobus, Gigi Becali anunța că Ionuț Cercel (18 ani) va juca fundaș central la FCSB până la revenirea veteranilor. Tânărul apărător a fost folosit însă fundaș dreapta, acolo unde nu a dat un bun randament. După doar 45 de minute, el a fost schimbat cu Mihai Toma.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a declarat Gigi Becali la