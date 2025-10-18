Sport

FCSB, distrusă de lipsa de fundași centrali! Improvizația Baba Alhassan a „îngropat-o” cu Metaloglobus

FCSB continuă să sufere din cauza accidentărilor. Rămasă cu un singur fundaș central, campioana a apelat din nou la Baba Alhassan. Ghanezul a „comis-o” însă cu Metaloglobus
Cristian Măciucă
18.10.2025 | 21:59
FCSB distrusa de lipsa de fundasi centrali Improvizatia Baba Alhassan a ingropato cu Metaloglobus
ULTIMA ORĂ
Baba Alhassan la startul meciului de fotbal dintre Metaloglobus Bucuresti si FCSB, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Clinceni Arena din Clinceni, sambata 18 octombrie 2025. © FOTO:Alexandra Cristina Grigorescu/SPORT PICTURES

FCSB suferă teribil din cauza lipsei de fundași centrali. Campioana l-a folosit stoper cu Metaloglobus pe Baba Alhassan, care a comis un penalty după ce a avut o prestație dezamăgitore.

ADVERTISEMENT

Criză de fundași la FCSB! Baba Alhassan a comis penalty cu Metaloglobus

FCSB a avut un start negru de repriză la Clinceni acolo unde a fost oaspetele celor de la Metaloglobus. Campioana en-titre a intrat cu 1-0 la pauză, după reușita din penalty a lui Florin Tănase. Actul secund a început însă cu nou-promovata în ofensivă, iar gruparea din Pantelimon a întors rezultatul.

Mai întâi, Ubbink a restabilit egalitatea după o fază superbă creată de elevii lui Mihai Teja. A urmat apoi faza din minutul 54, când Metaloglobus a primit penalty. Aflat într-un duel cu Abbey, Baba Alhassan a comis henț pe linia careului de 16 metri.

ADVERTISEMENT

Inițial, „centralul” Robert Avram nu a văzut infracțiunea comisă de ghanez, dar a fost întors din VAR de Horia Mladinovici și Andrei Antonie. Cel care și-a asumat responsabilitatea a fost Dragoș Huiban, care l-a executat pe Târnovanu cu un șut pe centrul porții. – vezi VIDEO

Ce fundași mai are FCSB. Siyanonga Ngezana, singurul stoper apt

Siyabonga Ngezana este singurul fundaș central valid de la FCSB, motiv pentru care campioana a fost nevoită să apeleze la Baba Alhassan. Toți ceilalți stoperi ai campioanei au suferit accidentări grave și nu îl pot ajuta pe Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Digi24.ro
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”

Joyskim Dawa și Mihai Popescu nu vor mai juca fotbal în 2025, în timp ce Daniel Graovac și Vlad Chiricheș nu vor reveni pe gazon mai devreme de două săptămâni.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: au bătut palma și Lionel Messi semnează! Răsturnare spectaculoasă de situație

Gigi Becali a vrut să îl bage pe Ionuț Cercel

Înaintea meciului cu Metaloglobus, Gigi Becali anunța că Ionuț Cercel (18 ani) va juca fundaș central la FCSB până la revenirea veteranilor. Tânărul apărător a fost folosit însă fundaș dreapta, acolo unde nu a dat un bun randament. După doar 45 de minute, el a fost schimbat cu Mihai Toma.

„Jucăm cu Cercel, care el de fapt este fundaș central, și rezolvăm și problema U21. Vom juca cu Cercel și Ngezana. Ngezana la iarnă pleacă (n.r. – La Cupa Africii). Pe Chiricheș o să-l trecem în locul lui Popescu. Ne lasă UEFA să-l trecem pe listă. UEFA dă voie, FRF nu dă voie”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
4,65 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Bologna din Europa League
Fratele lui Bellingham s-a făcut de râs în Bayern – Dortmund! Gafa monumentală...
Fanatik
Fratele lui Bellingham s-a făcut de râs în Bayern – Dortmund! Gafa monumentală a englezului
Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia...
Fanatik
Mirel Rădoi l-a mustrat din nou pe Baiaram după U Craiova – Slobozia 3-1: „Atunci o să fiu mulțumit”
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără...
Fanatik
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mirel Rădoi, pus la zid de Andrei Vochin: ”Gestul lui Baiaram? Face ce...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, pus la zid de Andrei Vochin: ”Gestul lui Baiaram? Face ce a văzut la antrenorul lui. Acum se miră?”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!