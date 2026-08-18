Sport

FCSB domină echipa ideală a etapei a 5-a din SuperLiga! „Derby de România” la mijlocul terenului

Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun „11”. După etapa cu numărul 5, FCSB dă cei mai mulți fotbaliști în echipa ideală
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 14:48
FCSB domina echipa ideala a etapei a 5a din SuperLiga Derby de Romania la mijlocul terenului
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FCSB domină echipa ideală a etapei a 5-a din SuperLiga! „Derby de România” la mijlocul terenului. FOTO: sportpictures.eu
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LPF a desemnat primul „11” al etapei a 5-a din sezonul 2026-2027, după ce meciul FCSB – FC Botoșani, scor 3-2, a tras cortina peste această rundă. Echipa lui Marius Baciu are cei mai mulți reprezentanți, după ce a revenit pe primul loc în SuperLiga.

Echipa ideală a etapei a 5-a din SuperLiga

Victoriile obținute de Corvinul, 3-0 cu CFR Cluj, și de FCSB, 3-2 cu FC Botoșani, au fost meciurile cu cele mai mari scoruri din această etapă. Deși lucrurile încă scârțâie la echipa lui Marius Baciu, roș-albaștrii au reușit să se impună și să se instaleze în fotoliul de lider al SuperLigii. Și din acest motiv, LPF a inclus 3 jucători în echipa etapei cu numărul 5.

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Tot în această rundă s-a jucat și derby-ul Rapid – Dinamo. „Câinii” au rupt blestemul și au câștigat în Giulești după o pauză de 12 ani. Chiar dacă Rapid a avut mai multe ocazii, echipa lui Nuno Campos a câștigat grație singurului șut pe poartă pe care l-a expediat. Pentru acest succes, antrenorul lusitan a fost răsplătit de LPF. Iată echipa etapei a 5-a:

PORTAR

Alaa Bellaarouch (Dinamo) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria dinamoviștilor.

FUNDAŞI

Flavius Iacob (Corvinul Hunedoara) – A făcut excelent ambele faze de joc. De remarcat energia consumată în fiecare meci.

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Breston Malula (Petrolul Ploiești) – Sigur în defensivă, periculos la faze fixe din careul advers. A marcat golul victoriei.

Antoniu Manolache (Corvinul Hunedoara) – Fundașul hunedorenilor a reușit un gol fabulos și avut o prestație ireproșabilă în defensivă.

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Ricardo Pădurariu (FCSB) – Implicat total în jocul echipei. Este un fotbalist cu un mare potențial de creștere.

MIJLOCAŞI

Teodor Lungu (Oțelul Galați) – Intrat pe teren în ultimul sfert de oră, a marcat un gol frumos, primul din carieră în Superligă.

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Andrei Mărginean (Dinamo) – Remarcabil efortul depus pe durata partidei din Giulești. A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat.

João Paulo (FCSB) – A deschis scorul în unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest început de sezon.

ATACANŢI

Daniel Bîrligea (FCSB) – A făcut cel mai bun meci din acest sezon, ambele goluri reușite fiind de atacant veritabil.

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Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A marcat golurile clujenilor. Se anunță a fi un candidat important în lupta pentru titlul de golgheter.

Andrei Dumiter (FC Botoșani) – A pus multă presiune pe apărarea adversă. A marcat de două ori”.

 

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Nuno Campos, desemnat antrenorul etapei a 5-a

Nuno Campos continuă să impresioneze în funcția de antrenor principal a lui Dinamo. Tehnicianul portughez a fost desemnat, din nou, cel mai bun antrenor al etapei. Iată ce a precizat LPF în dreptul său: „Roș-albii s-au impus în derby-ul bucureștean și datorită modului cum antrenorul a gestionat momentele dificile. De apreciat și faptul că a fost inspirat la schimbări”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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