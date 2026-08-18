FCSB domină echipa ideală a etapei a 5-a din SuperLiga! „Derby de România” la mijlocul terenului

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LPF a desemnat primul „11” al etapei a 5-a din sezonul 2026-2027, după ce meciul FCSB – FC Botoșani, scor 3-2, a tras cortina peste această rundă. Echipa lui Marius Baciu are cei mai mulți reprezentanți, după ce a revenit pe primul loc în SuperLiga.

Echipa ideală a etapei a 5-a din SuperLiga

Victoriile obținute de , și de au fost meciurile cu cele mai mari scoruri din această etapă. Deși lucrurile încă scârțâie la echipa lui Marius Baciu, roș-albaștrii au reușit să se impună și să se instaleze în fotoliul de lider al SuperLigii. Și din acest motiv, LPF a inclus 3 jucători în echipa etapei cu numărul 5.

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Tot în această rundă s-a jucat și derby-ul Rapid – Dinamo. „Câinii” au rupt blestemul și au câștigat în Giulești după o pauză de 12 ani. Chiar dacă Rapid a avut mai multe ocazii, grație singurului șut pe poartă pe care l-a expediat. Pentru acest succes, antrenorul lusitan a fost răsplătit de LPF. Iată echipa etapei a 5-a:

„PORTAR

Alaa Bellaarouch (Dinamo) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la victoria dinamoviștilor.

FUNDAŞI

Flavius Iacob (Corvinul Hunedoara) – A făcut excelent ambele faze de joc. De remarcat energia consumată în fiecare meci.

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Breston Malula (Petrolul Ploiești) – Sigur în defensivă, periculos la faze fixe din careul advers. A marcat golul victoriei.

Antoniu Manolache (Corvinul Hunedoara) – Fundașul hunedorenilor a reușit un gol fabulos și avut o prestație ireproșabilă în defensivă.

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Ricardo Pădurariu (FCSB) – Implicat total în jocul echipei. Este un fotbalist cu un mare potențial de creștere.

MIJLOCAŞI

Teodor Lungu (Oțelul Galați) – Intrat pe teren în ultimul sfert de oră, a marcat un gol frumos, primul din carieră în Superligă.

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Andrei Mărginean (Dinamo) – Remarcabil efortul depus pe durata partidei din Giulești. A câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat.

João Paulo (FCSB) – A deschis scorul în unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest început de sezon.

ATACANŢI

Daniel Bîrligea (FCSB) – A făcut cel mai bun meci din acest sezon, ambele goluri reușite fiind de atacant veritabil.

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Alibek Aliev (Universitatea Cluj) – A marcat golurile clujenilor. Se anunță a fi un candidat important în lupta pentru titlul de golgheter.

Andrei Dumiter (FC Botoșani) – A pus multă presiune pe apărarea adversă. A marcat de două ori”.

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Nuno Campos, desemnat antrenorul etapei a 5-a

Nuno Campos continuă să impresioneze în funcția de antrenor principal a lui Dinamo. Tehnicianul portughez a fost desemnat, din nou, cel mai bun antrenor al etapei. Iată ce a precizat LPF în dreptul său: „Roș-albii s-au impus în derby-ul bucureștean și datorită modului cum antrenorul a gestionat momentele dificile. De apreciat și faptul că a fost inspirat la schimbări”.