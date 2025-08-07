Sport

FCSB – Drita, live video în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League. Roș-albaștrii vor să-și „spele păcatele” în noua competiție. Cum arată primul 11 al lui Elias Charalambous

FCSB o va întâlni pe Drita în turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul și adversarul roș-albaștrilor din competiția europeană.
Iulian Stoica
07.08.2025 | 18:30
FCSB Drita live video in prima mansa a turului 3 UEFA Europa League Rosalbastrii vor sasi spele pacatele in noua competitie Cum arata primul 11 al lui Elias Charalambous
Live video FCSB - Drita, în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League FOTO: Colaj Fanatik

După un start bun de sezon, în care a câștigat Supercupa, FCSB a scăzut turația inexplicabil și a trăit mai multe umilințe. După înfrângerea din retur cu Inter Escaldes, campioana României a cedat în ambele manșe din turul 2 preliminar UEFA Champions League și astfel a fost retrogradată în Europa League, acolo unde va da peste Drita.

FCSB – Drita, live video prima manșă din turul 3 UEFA Europa League. Campioana României, favorită la victorie

FCSB încearcă să se repună pe picioare după ultimul rezultate, dar mai ales după eliminarea șocantă din turul 2 UEFA Champions League în fața campioanei Macedonie de Nord, Shkendija.

Cum roș-albaștrii au fost eliminați din UEFA Champions League, aceștia vor da peste Drita, campioana din Kosovo, în turul 3 preliminar Europa League. Kosovarii au fost trimiși în această fază a competiției după un eșec suferit în fața lui FC Copenhaga.

Campioana din SuperLiga are mulți jucători indisponibili pentru acest joc, fie suspendați, fie accidentați. Ngezana, Darius Olaru, Florin Tănase și Denis Alibec sunt printre cele mai importante nume care lipsesc din primul 11.

Echipa FCSB cu Drita, conform declarațiilor lui Gigi Becali: Târnovanu – Crețu, Graovac, Mihai Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Cisotti, Octavian Popescu – Bîrligea

Când este programat meciul tur FCSB – Drita și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului se va disputa în România, pe Arena Națională. Partida va avea loc joi, 7 august, de la ora 20:00, iar elevii lui Elias Charalambous vor încerca să tranșeze încă din tur calificarea în play-off-ul Europa League.

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Stadiumi Fadil Vokrri” din Priștina. Important este ca FCSB să se impună cât mai evident în primul meci, deplasarea în Kosovo anunțându-se a fi foarte ostilă.

Cine transmite la TV FCSB – Drita din manșa tur a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League

Dacă Antena 1 a difuzat „dubla” contra campioanei din Macedonia de Nord, Shkendija, partida tur, din România, dintre FCSB și Drita va fi transmisă pe ProTV. Decizia ca duelul să fie transmis la TV a stârnit reacții pozitive, după ce în trecut meciurile roș-albaștrilor erau transmise exclusiv pe platforma Voyo.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Campioana României va încerca să câștige turul, pentru ca Florin Tănase & co să spere la play-off-ul UEFA Europa League.

Care este următorul adversar pe care îl poate avea FCSB în UEFA Europa League

Tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Europa League a avut loc luni, 4 august, iar FCSB a aflat cu cine se va duela mai departe în cupele europene, asta în cazul în care va trece de Drita.

Mai exact, echipa care se va califica mai departe din duelul FCSB – Drita va juca împotriva lui Aberdeen, locul 4 din Scoția, în play-off-ul UEFA Europa League.

În cazul în care va fi eliminată, campioana României se va duela cu învingătoarea dintre Differdange din Luxemburg și Levadia Talinn din Estonia. Primul meci ar urma să se joace la București pe 21 august, iar returul o săptămână mai târziu în deplasare pentru echipa roș-albastră.

Care este diferența de valoare dintre FCSB și Drita

FCSB domină, ca valoare, în faza turului 3 din preliminariile UEFA Europa League. Echipa patronată de Gigi Becali are un lot de aproape 8 ori mai valoros față de Drita.

În total, valoarea de piață a jucătorilor campioanei din Kosovo, conform Transfermarkt, ajunge la 6,35 milioane de euro, în timp ce lotul campioanei României este evaluat la 50 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Shkendija sunt Albert Dabiqaj (mijlocaș defensiv, 600.000 de euro), Rron Broja (mijlocaș defensiv, 550.000 de euro) și Egzon Bejtulai (fundaș central, 500.000 de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din București

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, FCSB. Victoria roș-albaștrilor este cotată cu 1,19, în timp ce un succes al lui Drita are cota 13,50 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 6,50. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,05.

Vezi live video FCSB – Drita, în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și Drita, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la FCSB, inclusiv ale lui Elias Charalambous, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

