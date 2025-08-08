FCSB – Drita, peste finala Champions League! Audiență remarcabilă la „remontada” campioanei în cupele europene

FCSB este cu un pas mai aproape de calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după . Meciul campioanei României a fost unul de infarct, asta pentru că echipa lui Elias Charalambous s-a impus în prelungiri, după ce a fost condusă cu 2-0.

FCSB – Drita, audiență peste finala UEFA Champions League din sezonul trecut

Meciul dintre FCSB și Drita a fost pentru suporterii campioanei României, dar și pentru ceilalți care au urmărit partida din fața televizoarelor.

Formația kosovară conducea în debutul reprizei secunde cu scorul de 2-0, însă a reușit performanța de a întoarce rezultatul și de a se impune în prelungiri, după un penalty scos de Dennis Politic și .

Potrivit , Pro TV a înregistrat o audiență extraordinară de pe urma acestui duel, undeva la 7,3% rating și o cotă de piață de aproape 30%, adică peste 1,1 milioane de telespectatori se uitau pe Pro TV în acel moment. Numărul persoanelor care a fost aproape dublu față de audiența înregistrată la Știrile Pro TV de la ora 19.

Mai mult decât atât, Pro TV a distrus concurența pe intervalul în care a difuzat , ratingul fiind de aproape trei ori mai mare față de Antena 1. Unul dintre trei televizoare deschide în România erau pe Pro TV.

La Antena 1 a fost vorba despre redifuzarea filmului Lia – soția soțului meu, care a adunat doar 2,4% rating și 10,2% share. Audiența înregistrată de FCSB – Drita a fost chiar și peste finala Ligii Campionilor, dintre PSG și Inter, care a avut 6,7% rating.

Cum au stat audiențele la partidele jucate de FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova

FCSB – Drita 3-2 / 7,3 rating și 29,3 cotă de piață

CFR Cluj – Sporting Braga 1-2 / 1,8 rating și 9,9 cotă de piață

Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0 / 1,4 rating și 5,7 cotă de piață