FCSB – Drita, peste finala Champions League! Audiență remarcabilă la „remontada” campioanei în cupele europene

FCSB este cu un pas mai aproape de calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după succesul cu scorul de 3-2 obținut în fața celor de la Drita. Meciul campioanei României a fost unul de infarct, asta pentru că echipa lui Elias Charalambous s-a impus în prelungiri, după ce a fost condusă cu 2-0.
Meciul dintre FCSB și Drita a fost un adevărat „rollercoaster” emoțional pentru suporterii campioanei României, dar și pentru ceilalți care au urmărit partida din fața televizoarelor.
Formația kosovară conducea în debutul reprizei secunde cu scorul de 2-0, însă echipa antrenată de Elias Charalambous a reușit performanța de a întoarce rezultatul și de a se impune în prelungiri, după un penalty scos de Dennis Politic și transformat de Daniel Bîrligea.
Potrivit Golazo, Pro TV a înregistrat o audiență extraordinară de pe urma acestui duel, undeva la 7,3% rating și o cotă de piață de aproape 30%, adică peste 1,1 milioane de telespectatori se uitau pe Pro TV în acel moment. Numărul persoanelor care au urmărit FCSB – Drita a fost aproape dublu față de audiența înregistrată la Știrile Pro TV de la ora 19.
Mai mult decât atât, Pro TV a distrus concurența pe intervalul în care a difuzat „remontada” roș-albaștrilor, ratingul fiind de aproape trei ori mai mare față de Antena 1. Unul dintre trei televizoare deschide în România erau pe Pro TV.
La Antena 1 a fost vorba despre redifuzarea filmului Lia – soția soțului meu, care a adunat doar 2,4% rating și 10,2% share. Audiența înregistrată de FCSB – Drita a fost chiar și peste finala Ligii Campionilor, dintre PSG și Inter, care a avut 6,7% rating.