FCSB, duel de gală cu Cosmin Olăroiu în cantonamentul din Olanda. Când se va juca amicalul cu Al Jazira

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Dacă în primul amical al verii va da piept cu Royale Union Saint-Gilloise, formația belgiană care l-a luat în această vară pe Darius Olaru, FCSB va întâlni în cel de-al doilea joc de verificare pe Al Jazira din Emiratele Arabe Unite, care a fost preluată de curând de Cosmin Olăroiu.

FCSB, amical cu noua echipă a lui Cosmin Olăroiu

FCSB se află de o săptămână în cantonamentul de la Venray, iar jucătorii se antrenează din greu pentru a fi în formă maximă la startul noului sezon. Până atunci, ”roș-albaștrii” vor susține două partide de pregătire în Olanda.

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Dacă în prima se știa că , acum au anunțat că în cea de-a doua vor da piept cu Al Jazira, formația antrenată de Cosmin Olăroiu. Partida va avea loc miercuri, 8 iulie.

”Roș-albaștrii vor disputa miercuri, 8 iulie, cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club. Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos. Meciul se va juca fără spectatori!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a clubului.

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Programul FCSB pentru startul sezonului

FCSB își va încheia cantonamentul din Olanda vineri, 10 iulie, urmând ca până la startul noului sezon tehnicianul Marius Baciu să efectueze antrenamente la baza de de pregătire de la Berceni.

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”Roș-albaștrii” vor juca . Întâlnirea din prima etapă a SuperLigii este programată vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pentru ca apoi să urmeze debutul în Conference League.

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Va fi partida tur de la București cu formația letonă FK Auda, pe 23 iulie, din turul 2 preliminar. Returul este programat o săptămână mai târziu în deplasare, dar între aceste jocuri va mai fi și meciul de pe terenul lui Csikszereda, din etapa a 2-a a SuperLigii.