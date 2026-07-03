Sport

FCSB, duel de gală cu Cosmin Olăroiu în cantonamentul din Olanda. Când se va juca amicalul cu Al Jazira

FCSB și-a stabilit și cel de-al doilea meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Olanda. ”Roș-albaștrii” se vor duela cu Al Jazira, noua echipă a lui Cosmin Olăroiu.
Traian Terzian
03.07.2026 | 21:20
FCSB duel de gala cu Cosmin Olaroiu in cantonamentul din Olanda Cand se va juca amicalul cu Al Jazira
ULTIMA ORĂ
FCSB și-a stabilit un amical cu Al Jazira, formația pregătită de Cosmin Olăroiu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dacă în primul amical al verii va da piept cu Royale Union Saint-Gilloise, formația belgiană care l-a luat în această vară pe Darius Olaru, FCSB va întâlni în cel de-al doilea joc de verificare pe Al Jazira din Emiratele Arabe Unite, care a fost preluată de curând de Cosmin Olăroiu.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

FCSB, amical cu noua echipă a lui Cosmin Olăroiu

FCSB se află de o săptămână în cantonamentul de la Venray, iar jucătorii se antrenează din greu pentru a fi în formă maximă la startul noului sezon. Până atunci, ”roș-albaștrii” vor susține două partide de pregătire în Olanda.

ADVERTISEMENT

Dacă în prima se știa că vor întâlni pe Royale Union Saint-Gilloise (duminică, 5 iulie), acum au anunțat că în cea de-a doua vor da piept cu Al Jazira, formația antrenată de Cosmin Olăroiu. Partida va avea loc miercuri, 8 iulie.

”Roș-albaștrii vor disputa miercuri, 8 iulie, cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club. Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos. Meciul se va juca fără spectatori!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a clubului.

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Programul FCSB pentru startul sezonului

FCSB își va încheia cantonamentul din Olanda vineri, 10 iulie, urmând ca până la startul noului sezon tehnicianul Marius Baciu să efectueze antrenamente la baza de de pregătire de la Berceni.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială

”Roș-albaștrii” vor juca primul meci oficial din noul sezon pe teren propriu cu FC Argeș. Întâlnirea din prima etapă a SuperLigii este programată vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, pentru ca apoi să urmeze debutul în Conference League.

ADVERTISEMENT

Va fi partida tur de la București cu formația letonă FK Auda, pe 23 iulie, din turul 2 preliminar. Returul este programat o săptămână mai târziu în deplasare, dar între aceste jocuri va mai fi și meciul de pe terenul lui Csikszereda, din etapa a 2-a a SuperLigii.

1.25 este acum cota Betano pentru pronosticul ”șansă dublă: 12” la meciul FCSB - FC Argeș
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Fenerbahce și-a luat fundaș de la Manchester...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Fenerbahce și-a luat fundaș de la Manchester City
Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul, impresionat de...
Fanatik
Cu ce l-au convins qatarezii pe Răzvan Lucescu să semneze. Românul, impresionat de ce a găsit la Al Sadd
Amicale SuperLiga. Farul și Oțelul au dat-o la pace înainte de startul noului...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Farul și Oțelul au dat-o la pace înainte de startul noului sezon
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat...
iamsport.ro
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, iar apoi a fost transferat pe 2.500.000 de dolari
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!