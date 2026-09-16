ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a lansat o ipoteză spectaculoasă despre banca tehnică a celor de la FCSB. Fostul președinte al LPF consideră că Marius Șumudică ar avea toate ingredientele pentru a cuceri titlul cu formația lui Gigi Becali, însă este convins că o astfel de colaborare nu s-ar putea transforma într-o poveste de succes pe termen lung. În exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, Dragomir a explicat și de ce relația dintre Șumudică și patronul FCSB ar ajunge inevitabil la un punct critic.

Mitică Dragomir îl vede pe Șumudică drept antrenorul perfect pentru FCSB

Deși consideră că este aproape imposibilă, Mitică Dragomir susține că tehnicianul ar avea rezultate extraordinare dacă ar ajunge totuși să lucreze la formația lui Gigi Becali. Dragomir este convins că Șumudică ar putea transforma rapid echipa și ar avea șanse foarte mari să câștige campionatul, chiar dacă începutul relației cu suporterii nu ar fi unul simplu.

ADVERTISEMENT

„Șumi nu va veni vreodat la FCSB, e MM Stoica acolo care nu-l vrea. Dacă ar veni la FCSB, ar lua titlul „în joc de glezne“. Prima dată, poate, suporterii l-ar hulii, l-ar înjura, dar în două săptămâni va fi cel mai bun prieten al lor. Numai rezultatele te ridică sau te coboară“, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

De ce crede Dragomir că Șumudică nu ar rezista la FCSB

În viziunea lui Mitică Dragomir, problema nu ar fi reprezentată de valoarea lui Șumudică sau de capacitatea sa de a obține rezultate. Dimpotrivă, fostul șef al LPF îl consideră suficient de bun pentru a cuceri titlul. Marea problemă ar fi presiunea existentă la FCSB și, în special, relația dintre antrenor și Gigi Becali. Dragomir susține că .

ADVERTISEMENT

„FCSB nu are nevoie de antrenor precum Șumudică pentru titlu, ei au antrenor emerit deja. N-ar fi bine nici pentru Șumi, se duce direct la spitalul de nebuni după 3 luni la FCSB. Categoric! Ar fi scandal, presiune, FCSB-ul e club greu din cauza patronului“, a mai spus fostul șef de la Ligă.

ADVERTISEMENT

Relația dintre Gigi Becali și Șumudică ar fi marea problemă

Dumitru Dragomir a explicat că nu pune la îndoială modul în care Gigi Becali își conduce clubul, însă consideră că stilul patronului FCSB ar intra în conflict cu personalitatea lui Marius Șumudică. Fostul președinte al LPF îl cunoaște de foarte mult timp pe Becali și consideră că acesta nu își va schimba modul de a lua decizii, indiferent de antrenorul pe care îl are pe bancă.

ADVERTISEMENT

„Banii sunt ai patronului, nu e de condamnat, așa gândește el și nu poate nimeni să-i schimbe gândirea. Mai încearcă MM să-i schimbe gândirea, dar atât. Eu îl cunosc pe Gigi ca pe propriul meu frate și știu cum este. Șumi nu e genul care să suporte atât. Suportă o dată, de două ori, dar după se iau în gură. Gigi este tipul capitalistului de astăzi“, a încheiat Mitică Dragomir.