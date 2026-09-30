Sport

Moment inedit la antrenamentul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. A lăsat mingea pentru aparatul de fotografiat

Voie bună la antrenamentele FCSB-ului sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. Un fotbalist a lăsat pentru câteva momente mingea deoparte și a trecut în spatele obiectivului
Cristian Măciucă
30.09.2026 | 05:35
Moment inedit la antrenamentul lui Laurentiu Reghecampf la FCSB A lasat mingea pentru aparatul de fotografiat
ULTIMA ORĂ
FCSB are un nou fotograf! A fost la Campionatul Mondial și i-a surprins pe fotbaliști în ipostaze inedite. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fotbaliștii de la FCSB par să se simtă foarte bine la antrenamente odată cu venirea noului tehnician, Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Recent, Dylan Batubinsika (30 de ani) a fost protagonistul unui moment inedit și a schimbat, pentru câteva clipe, mingea cu aparatul de fotografiat.

Dylan Batubinsika, „fotograf” la antrenamentele FCSB-ului

Dylan Batubinsika, internaționalul congolez de la FCSB, a trecut în spatele obiectivului și și-a fotografiat colegii în timpul ședinței de pregătire. Fundașul central în vârstă de 30 de ani a profitat de atmosfera relaxată și a surprins mai multe cadre inedite cu elevii lui Laurențiu Reghecampf. Batubinsika a lăsat astfel pentru câteva momente rolul de fotbalist și a trecut în postura de fotograf, spre amuzamentul colegilor săi.

ADVERTISEMENT

Joao Paulo, Arad, Gnahore și Andre Duarte au ajuns în fața obiectivului

În imaginile realizate de Dylan Batubinsika apar Joao Paulo, Ofri Arad, Eddy Gnahore și Andre Duarte, surprinși în ipostaze diferite față de cele obișnuite de la meciuri. Momentul a fost unul savuros, mai ales că Batubinsika are în CV și prezența la Campionatul Mondial din 2026, iar acum și-a descoperit, cel puțin pentru o zi, o nouă „meserie”.

Batubinsika s-a accidentat la naționala RD Congo

Dylan Batubinsika a revenit la FCSB după ce s-a accidentat în cantonamentul naționalei RD Congo, care joacă în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Stoperul s-a întors în România și s-a alăturat celorlalți jucători din infirmeria roș-albaștrilor, Drăguș, Mihai Popescu și Ngezana. Batubinsika a mai suferit recent o accidentare, după FCSB – Petrolul 2-2. Atunci a fost vorba despre o leziune musculară, iar africanul a mers să se trateze la Belgrad, la „vraciul” Marijana, și a putut evolua în U Craiova – FCSB 5-0.

ADVERTISEMENT
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a...
Digi24.ro
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția

Rămâne de văzut dacă Dylan Batubinsika va putea fi recuperat până la următorul meci al FCSB-ului. Trupa lui Laurențiu Reghecampf va evolua contra celor de la Oțelul, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în direct la Digi Sport 1.

ADVERTISEMENT
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”,...
Digisport.ro
Cine e Irina Moldovan, femeia care i-a spus soțului său ”Vreau să mori”, iar acesta s-a sinucis. Aveau 3 copii
1,55 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Oțelul Galați
Cornel Dinu, reacție în forță după declarațiile lui Andrei Vochin la Fanatik SuperLiga
Fanatik
Cornel Dinu, reacție în forță după declarațiile lui Andrei Vochin la Fanatik SuperLiga
Și-a scos tricoul după gol și își putea îngropa naționala! Echipa calificată s-a...
Fanatik
Și-a scos tricoul după gol și își putea îngropa naționala! Echipa calificată s-a decis după tragerea la sorți
Cristiano Ronaldo a plecat de la antrenament! Președintele Federației Portugheze n-a stat pe...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a plecat de la antrenament! Președintele Federației Portugheze n-a stat pe gânduri
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost...
iamsport.ro
Legenda Stelei a dat verdictul după revenirea lui Reghecampf la FCSB: 'Am fost coleg cu el, nu poate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!