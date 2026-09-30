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Fotbaliștii de la FCSB par să se simtă foarte bine la antrenamente odată cu venirea noului tehnician, Laurențiu Reghecampf (51 de ani). Recent, Dylan Batubinsika (30 de ani) a fost protagonistul unui moment inedit și a schimbat, pentru câteva clipe, mingea cu aparatul de fotografiat.

Dylan Batubinsika, „fotograf” la antrenamentele FCSB-ului

de la FCSB, a trecut în spatele obiectivului și și-a fotografiat colegii în timpul ședinței de pregătire. Fundașul central în vârstă de 30 de ani a profitat de atmosfera relaxată și a surprins mai multe cadre inedite cu Batubinsika a lăsat astfel pentru câteva momente rolul de fotbalist și a trecut în postura de fotograf, spre amuzamentul colegilor săi.

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Joao Paulo, Arad, Gnahore și Andre Duarte au ajuns în fața obiectivului

În imaginile realizate de Dylan Batubinsika apar Joao Paulo, Ofri Arad, Eddy Gnahore și Andre Duarte, surprinși în ipostaze diferite față de cele obișnuite de la meciuri. Momentul a fost unul savuros, mai ales că Batubinsika are în CV și prezența la Campionatul Mondial din 2026, iar acum și-a descoperit, cel puțin pentru o zi, o nouă „meserie”.

Batubinsika s-a accidentat la naționala RD Congo

Dylan Batubinsika a revenit la FCSB după ce s-a accidentat în cantonamentul naționalei RD Congo, care joacă în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. Stoperul s-a întors în România și s-a alăturat celorlalți jucători din infirmeria roș-albaștrilor, Drăguș, . Batubinsika a mai suferit recent o accidentare, după FCSB – Petrolul 2-2. Atunci a fost vorba despre o leziune musculară, iar africanul a mers să se trateze la Belgrad, la „vraciul” Marijana, și a putut evolua în U Craiova – FCSB 5-0.

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Rămâne de văzut dacă Dylan Batubinsika va putea fi recuperat până la următorul meci al FCSB-ului. Trupa lui Laurențiu Reghecampf va evolua contra celor de la Oțelul, sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în direct la Digi Sport 1.