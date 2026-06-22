FCSB e gata să plătească 1,5 milioane de euro pentru un atacant! Mihai Stoica a dat din casă: „Am încredere că poate face diferența”

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Deși Gigi Becali a pus ochii pe Denis Drăguș și pare că nu va renunța până nu va reuși să-l aducă la FCSB, Mihai Stoica a pregătit deja o plasă de siguranță. Dacă în cele din urmă se va dovedi că internaționalul român nu se va putea alătura formației bucureștene, fosta campioană mai are o variantă, care costă 1,5 milioane de euro.

Transfer de 1,5 milioane de euro pentru FCSB! Se așteaptă verdictul pentru Denis Drăguș

Patronul celor de la FCSB visează să-i aducă la echipă pe Florinel Coman și Denis Drăguș, cu toate că eforturile financiare pentru cei doi ar fi enorme. Dacă despre fosta extremă a roș-albaștrilor Gigi Becali spune că este puțin probabil să revină la echipă, pentru Denis Drăguș continuă să insiste.

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, tocmai de aceea Mihai Stoica are o plasă de siguranță. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB are o variantă bună dacă Drăguș nu va veni la echipă, iar această afacere i-ar costa pe roș-albaștri 1,5 milioane de euro: „Se vor face transferuri, sper să fie totul în regulă. Ce să spun? Am un atacant, Gigi a spus că putem să dăm oricât, costă peste un milion de euro. Am încredere că poate să facă diferența la noi, dar în același timp Gigi vrea neapărat să-l aducă pe Drăguș.

Eu, dacă știu că Gigi vrea să-l aducă pe Drăguș, avându-l pe Bîrligea, dacă vine, mai e normal, jucând unul din trei, să dau un milion și jumătate pe un jucător și salariu foarte mare? E foarte ușor să spui că nu ne facem treaba, dar e posibil să nu fie în regulă. Vom mai aduce un atacant lateral, mijlocași, perioada de transferuri se închide în septembrie. E posibil să începem să pierdem, e posibil pe Auda să-i scoatem cu echipa pe care o avem acum”, a transmis Mihai Stoica la

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Ultimele detalii despre afacerea FCSB – Drăguș

Gigi Becali își dorește să aibă la FCSB un atac format din Daniel Bîrligea și Denis Drăguș, însă pentru acest lucru trebuie să bage mâna adânc în buzunar. După ce a plătit 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj, pentru atacantul lui Trabzonspor

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„Eu așa vreau, acest trio Coman, Drăguș, Tănase. Dacă îi iau pe ei doi și un mijlocaș, apoi echipa e tare. Depinde de Drăguș. Vor să-l dea la schimb cu alt jucător, iar Drăguș nu vrea. Eu am spus că pot să-i dau până într-un milion. El a zis că vrea să ia toți banii, adică diferența de la ei. Dacă el acceptă să-i dea drumul, probabil ăia îi dau, dar el vrea și niște bani de la ei, de la turci. Eu vreau, mi-l doresc, dau bani câți nu s-au mai dat în România până acum. Așa cred eu, că merită. Pentru alții nu merită.

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Coman vrea tot așa să nu renunțe la bani, eu așa l-am îndrumat, să nu renunțe și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. Treaba la Denis e că s-ar putea să fie diferența mai mică. El a spus 300-400.000 de euro. La Coman nu-i dau 1 milion, îi dau mai puțin. El ar trebui să ia 1 milion de la ăia. Drăguș e mai aproape decât Coman. De ce e mai aproape? Dacă el vine, joacă bine, altfel se simte în țara lui, are și 2 copii și poate să plece iar după”, a declarat Gigi Becali la