“FCSB e Steaua?”. Ce au răspuns principalii favoriţi la preşedinţia României. Candidatul care nu şi-a dat cu părerea despre subiect

Primul tur al alegerilor prezidenţiale din România va avea loc duminică, 24 noiembrie. Al doilea mandat al lui Klaus Iohannis la preşedinţia României se apropie de final şi ţara noastră se pregăteşte să aleagă un nou şef de stat.

“FCSB e Steaua?”. Elena Lasconi, singurul candidat cu şanse la turul II care n-a comentat subiectul

Este una dintre cele mai dure bătălii, iar sondajele făcute până acum dau cinci candidaţi cu şanse reale pentru turul doi. , Marcel Ciolacu este pe primul loc, cu 24,3%, urmat de George Simion şi Elena Lasconi, despărţiţi de doar de 0,1%: 15,4% vs. 15,3%. Nicolae Ciucă are 12%, în timp ce Mircea Geoană este şi el în cărţi, dar cu şanse mai mici, de 7%.

În timpul campaniei electorale, una dintre întrebările adresate candidaţilor la alegerile prezidenţiale a fost: “FCSB este Steaua?”. Asta în condiţiile în care discuţia din spaţiul public privind continuatorea echipei istorice a roş-albaştrilor a fost aprinsă în repetate rânduri, mai ales că CSA a anunţat că are în plan să îl dea în judecată pe Mircea Lucescu, selecţionerul spunând Steaua echipei patronate de Gigi Becali.

Dar ce au răspuns principalii favoriţi la preşedinţia României la întrebarea: “FCSB e Steaua?”. Trebuie menţionat că dintre cei cinci candidaţi creditaţi cu şanse pentru turul II, doar Elena Lasconi nu a vorbit despre subiect.

Marcel Ciolacu: „Dacă zic Steaua, care e numai una, îmi iau fluierături. Eu țin cu FCSB-Steaua, cu performanța”

Marcel Ciolacu: “Cu FCSB-Steaua. Dacă zic că țin cu Steaua știi cum mi-o iau? Mă prind pe stradă, la nu știu ce berărie m-au prins, ‘Steaua e numai una’, îmi iau fluierăturile, înjurăturile.

Oameni buni, să mă ierte Dumnezeu. Eu țin cu Steaua de când m-am născut. Instanța a decis și nu comentez. Steaua e Steaua, FCSB e FCSB. Nu am nicio problemă. Totuși așteptările la performanțe, în acest moment…

Steaua e în Liga 2 și nu poate să promoveze conform legii, iar o anomalie. Toate aceste lucruri vor trebui discutate la un momentdat. Din punct de vedere al performanței, normal că ții cu FCSB. Acolo ai așteptările. Și în cupele europene și la ultimul meci cu Dinamo atât de rău mi-a părut că n-am fost pe stadion”, a spus , “Sport şi Politică”.

“FCSB e Steaua?”. Nicolae Ciucă: “Universitatea Craiova!”

Nicolae Ciucă a avut un răspuns surprinzător când a fost întrebat dacă FCSB e Steaua: “Universitatea Craiova, Știința – campioana unei mari iubiri”, a spus candidatul PNL la alegerile prezidenţiale pentru .

Mai demult, Nicolae Ciucă a comentat faptul că Steaua nu are drept de promovare: “Aşa sunt prevederile legii în momentul de faţă. Dar dacă o primărie poate să facă lucrul acesta, o instituţie de ce nu ar putea să sprijine? E un pic… aici trebuie să ne decidem. Ori nu poate nimeni, ori poate toată toată lumea. Eu aşa cred că trebuie să să se închidă şi este de analizat totuşi că acolo există o bază sportivă, există condiţii, există istorie şi există cunoaştere, există un grup de suporteri foarte important şi este păcat.

Adică cineva munceşte, reuşeşte să ajungă la un nivel de performanţă şi când să beneficieze de urma muncii şi a rezultatelor, trebuie să se întoarcă şi să o ia de la început. Este discutabil. Cei care cei care sunt specialişti şi cei care au cunoaştere pe domeniu trebuie să se pronunţe. V-am spus că ţin cu Universitate Craiova şi am o legătură şi cu Steaua. Nu pot să spun altceva decât adevărul”, a spus Ciucă .

George Simion: “Steaua a murit!”

George Simion l-a cooptat în partidul AUR pe Gigi Becali. Patronul FCSB este primul pe listele partidului pentru Camera Deputaţilor. Candidatul AUR la prezidenţiale a avut o remarcă neaşteptată când a fost chestionat referitor la subiectul FCSB – Steaua:

“Steaua a murit. Judecătorii au spus că CSA Steaua are palmaresul, iar Marcel Ciolacu spune că FCSB e continuatoarea. Trebuie să avem o singură Steaua, după cum trebuie să avem o singură Craiova”, a spus Simion pentru .

George Simion a fost chestionat asupra acestui subiect și la dezbaterea electorală televizată de , în care a fost întrebat în cât timp va atribui palmaresul Stelei lui Gigi Becali dacă va câștiga alegerile prezidențiale:

“Credeam că sunteți om serios. Credeam că vreți să vorbim despre sănătatea națiunii… Nu este în atribuția mea”, a spus candidatul AUR la alegerile prezidenţiale.

Mircea Geoană: “FCSB are suporteri cât casa”

Mircea Geoană, candidat independent la preşedinţia României este cunoscut fan al Rapidului. Politicianul este văzut des în lojele din Giuleşti alături de Dan Şucu, patronul echipei. Dar ce a spus despre întrebarea care îi macină pe rivali:

„Sportul de masă trebuie reinventat. Au branduri mari. Steaua are suporteri, FCSB are suporteri cât casa. (n.r. FCSB sau Steaua?) Ce-o fi. Asta e. E problema dânșilor. Cluburile astea sunt deja cluburi mari, cu suporteri mulți. Au marketing. Să se descurce.

Eu am nevoie să mă duc la firul ierbii. Am nevoie să mă duc la cluburile municipale, la cluburile orășenești, la cluburile sătești. Eu am făcut baschet, am făcut rugby, am făcut tenis. Am făcut sport toată viața mea. Piramida de performanțe nu mai are baze de susținere”, a fost răspunsul lui Geoană la .

Duminică, 24 noiembrie, este programat turul I al alegerilor prezidenţiale. Două săptămâni mai târziu este programat turul II, unde vor ajunge primii doi candidaţi în funcţie de voturi. Pe 8 decembrie, românii îşi vor alege noul preşedinte.

