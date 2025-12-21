FCSB e Steaua? Ceartă în direct Marian Aliuță – Vivi Răchită: „Te-a plătit Gigi Becali, ai uitat?”

ADVERTISEMENT

Conflictul dintre FCSB și Steaua este unul dintre cele mai controversate din fotbalul românesc. Deși decizia judecătorească dă palmaresul echipei de pe Ghencea, cei mai mulți dintre fani au rămas cu FCSB, echipa patronată de Gigi Becali. Acest subiect a încins spiritele și în studioul FANATIK SUPERLIGA, unde Vivi Răchită și Marian Aliuță s-au contrat aprig.

Vivi Răchită și Marian Aliuță, contre în direct. Care este opinia celor doi foști fotbaliști în scandalul FCSB – Steaua

Marian Aliuță și Vivi Răchită au fost colegi la echipa ce purta la acea vreme denumirea de Steaua București. Cu toate acestea, cei doi au păreri diferite în conflictul dintre FCSB și Steaua. Foștii fotbaliști, actuali analiști la FANATIK, s-au contrat în direct la FANATIK SUPERLIGA:

„Eu m-am făcut fundaș central când l-am văzut pe Costică Ștefănescu jucând la Craiova. Acel fundaș central, acea eleganță. Pentru mine a fost idol și atunci am ținut cu Craiova Maxima. Bineînțeles, petrolist că am fost acolo…”, a spus Vivi Răchită înainte să fie întrerupt de Marian Aliuță.

„Păi tu ai fost și stelist… ești ca Pleșan. (n.r. – Dar tu ești cu Steaua sau cu FCSB?) Eu? În ADN, stelist toată viața. FCSB, pentru mine, este continuatoarea Stelei. Hai, mă, că ai fost la Gigi. Ai uitat că te-a plătit?… (n.r. – de ce nu se numește Steaua?) Pentru că au fost probleme. Așa m-am născut, am jucat acolo, așa mor! Emblema era Steaua. Nu mă pricep eu cu Talpan, cu Malpan… Dacă un nebun a distrus o familie? E din cauza unui nebun”, a intervenit Marian Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită pus în fața unei întrebări dificile! Ce s-a întâmplat cu Steaua între 2007 și 2016

Cristi Coste, moderatorul emisiunii, i-a adresat o întrebare dificilă lui Vivi Răchită: „Unde a fost Steaua din 2007 până în 2016, când clubul sportiv și-a reînființat secția de fotbal?”

„Păi nu a fost nicăieri, pentru că nu era secție. A fost Clubul Sportiv al Armatei. Nu a mai avut secție, dar clubul era”, a răspuns Vivi Răchită. „Îți dai seama că eu am prins toate „Stelele”? Steaua lui Ceaușescu, 89-90, Steaua lui Păunescu, 96-99, și Steaua lui Gigi, 2003-2005. Păi dacă acum nu se numește acum Steaua, cum să-i zic?”, a continuat el.

„Steaua este a lui. I-au furat ăștia emblema. Am Mercedes jos și mi-a furat unul emblema, mi-a pus Dacie. Dar tot Mercedes e, mă obligă ăștia să merg cu ea”, a intervenit Marian Aliuță.

„Păi se numește Mercedes. Dar dacă e Dacie și i-ai pus emblemă de Mercedes, cum e? Unde ai jucat tu la Steaua, în ce cartier? Dacă ești din Berceni, cum să-i zici Steaua? Cum ne strigau ăia? Steaua din Ghencea, nu? Dacă instanța a decis definitiv… suporterii nu vin pentru că ei joacă în Liga a II-a. Dacă va primi drept de promovare, jumătate dintre suporterii lui FCSB se vor întoarce în Ghencea”, a replicat fostul fundaș.

Cum și-au împărțit palmaresul FCSB și Steaua

din anul înființării, 1947, până în 1998. Între anii 1998 și 2003, palmaresul este în aer, aparținând AFC Steaua București.

Începând cu 2003 și până în prezent, titlurile câștigate și performanțele aparțin echipei lui Gigi Becali. În ciuda acestei decizii, FCSB a păstrat cel mai de preț lucru: majoritatea fanilor au rămas alături de echipa din SuperLiga României.

În ce perioadă au evoluat Vivi Răchită și Marian Aliuță pentru Steaua

entități ce au primit bucăți din palmares. El a evoluat la Steaua înainte de 98, dar și în perioada 2002-2004, adică inclusiv sub patronatul lui Gigi Becali.

În acea perioadă, Vivi Răchită l-a avut coleg pe Marian Aliuță, care a jucat tot între anii 2002-2004. Cu toate acestea, părerile lor sunt diferite, Răchită fiind de părere că adevărata Steaua este echipa din Liga a II-a, în timp ce Aliuță este de partea echipei lui Gigi Becali.

Vivi Răchită și Marian Aliuță, amintiri fabuloase din FCSB – Liverpool

FCSB a întâlnit Liverpool în Cupa UEFA în sezonul 2003/2004. Cele două echipe au remizat, iar Vivi Răchită are imaginile clare din acel meci, cu Gerrard care se chinuia să alerge prin noroiul de pe Ghencea. Atât el, cât și Marian Aliuță au fost titulari în acea partidă, iar fostul fundaș a revăzut recent partida și a concluzionat că arbitrajul a fost în favoarea britanicilor:

„Când a venit Gerrard pe Ghencea la primul meci, noroiul era atât de mare, cât biroul. Am revăzut acum câteva luni meciul, tu știi cât ne-au furat? Un ofsaid, doi metri în spate și a ridicat ofsaid. Am avut penalty la Claudiu (n.r. – Răducanu). Ocazii singur cu portarul. Cartonaș roșu la Gerrard, când i-a rupt piciorul lui Rădoi. Nu ne-am dus să pierdem. Nici jucătorii care joacă astăzi nu se duc să piardă, dar tot pierd (n.r. – Făcând o legătură cu meciul România – Austria, unde „tricolorii” ar trebui să abordeze meciul la victorie)”, a povestit Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.