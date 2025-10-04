Sport

FCSB e Steaua? Fostul acționar de la Dinamo a dat verdictul și a avut un mesaj pentru Gigi Becali

Unul dintre cele mai discutate subiecte din fotbalul românesc din ultimii ani, legat de conflictul dintre FCSB și Steaua pe teama identității, a fost abordat și de fostul acționar de la Dinamo.
04.10.2025 | 17:35
Gigi Nețoiu, verdict clar în conflictul dintre FCSB și Steaua

Gigi Nețoiu a fost investitor în Ștefan cel Mare, în anii 2000, când a venit de la Universitatea Craiova și a adus cu el foarte mulți jucători pentru a o întări pe trupa bucureșteană.

FCSB e Steaua? Gigi Nețoiu, declarație care îl va enerva pe Gigi Becali

În percepția microbiștilor, omul de afaceri a rămas drept un dinamovist convins, însă acesta dezvăluie că ar fi putut să investească la Steaua, formație aflată în acest moment în liga secundă și care este susținută de MApN. Întrebat despre conflictul existent pe tema palmaresului și al identității, între FCSB și Steaua, Gigi Nețoiu a dat verdictul clar: trupa din SuperLiga nu poate să fie continuatoarea Stelei – mai ales că instanțele au decis.

„Nu, nu are cum să fie FCSB Steaua, drept dovadă ce au spus instanțele, palmaresul, totul este la CSA Steaua. Însă nu-i înțeleg nici pe cei de acolo, de ce nu au făcut o fuziune, de ce nu au privatizat-o, o parte dintre suporteri sunt acolo, alta în partea cealaltă. Lumea trebuie să înțeleagă: Steaua? Ce e asta, club departamental al Armatei? Ce e asta a Armatei? Trebuie să faci un pas, așa de ce arunci banii?

Ce a făcut Steaua anul trecut? A făcut figurație dacă nu au avut obiectiv. Cum să mobilizezi sau să motivezi jucătorii când tu nu ai niciun fel de obiectiv! Hai, mai bine, să jucăm fără bani, ne întâlnim, facem un meci amical, bem o bere, nu cheltuim milioane de euro de la armată, că se vaită că nu au bani și bagă milioane într-o echipă care nu are vreun obiectiv”, a declarat Gigi Nețoiu pentru Prosport.

Conflict între Gigi Nețoiu și Gigi Becali, din cauza declarațiilor cu privire la conflictul FCSB – Steaua?

Fostul acționar de la Dinamo are și un mesaj pentru Gigi Becali, cel care s-ar putea supăra din cauza declarațiilor. Nețoiu își reafirmă fără ezitare opinia spusă și anume că FCSB nu e Steaua.

„De ce? Eu zic că era frumos să joace FCSB cu Steaua. Ce problemă am eu cu el dacă a aflat sau nu de intenția mea! Oricum, mai devreme sau mai târziu, Steaua trebuie să se privatizeze, dacă nu să dispară decât să se chinuie, să se facă de râs. Asta e părerea mea și vă spun discuția pe care am avut-o. Cred că se întâmpla în luna aprilie. La un moment dat au zis să fuzionăm și le-am spus că nu are cum asta, Steaua e Steaua, Voluntari e Voluntari.

Cred că sunt singurii care au rămas, care nu au devenit societate pe acțiuni. De ce? Să semneze domnul ministru, am văzut că acum e un USR-ist, ăsta poate e mai modern. Chiar dacă nu au experiență, au acces la informație, la ce să țină un club departamental, la ce? Nu sunt bani de pensii pentru rezerviști și ofițeri și cheltui 5-6 milioane”, a mai spus Nețoiu.

