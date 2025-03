FCSB e Steaua sau Dinamo e Steaua?! Gafă de proporții făcută în timpul meciului

Meciul de rugby dintre și SCM Timișoara a oferit un moment comic încă dinainte de startul partidei. Ce s-a întâmplat pe grafica partidei disputate pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Gafă la meciul din Supercupa României dintre Dinamo și Timișoara

Dinamo și Timișoara se întâlnesc în Supercupa României la rugby, însă a confundat sigla clubului alb-roșu cu cea a marii rivale Steaua!

Pe grafica televiziunii a apărut numele corect al „buldogilor”, însă a fost folosită sigla . Cum se explică această greșeală?

Steaua București și Baia Mare au jucat cu o zi înainte, în meciul câștigat de ardeleni cu scorul de 24-10. Siglele celor două echipe au rămas pe grafica televiziunii la partida dintre Dinamo și Timișoara.

SCM Timișoara, mare favorită în Supercupa României

SCM Timișoara e mare favorită din postura de câștigătoare a campionatului, în timp ce Dinamo este deținătoarea Cupei României și a intrat în avantaj la pauză, cu scorul de 29-28. Partida a început la ora 12:00.

Dinamo are nu mai puțin de 17 titluri de campioană, , precum și 14 Cupe ale României, plus Cupa Campionilor Europeni în 1967. SCM Timișoara are o istorie cu 14 trofee, iar primul titlu a fost cucerit încă din 1972.

Care sunt echipele care iau startul în Liga Națională de rugby

SCM Timișoara

CSM Știința Baia Mare

CS Dinamo București

CSA Steaua București

CSU ELBI Cluj-Napoca

CS Rapid București

Sistemul în care se desfășoară Liga Națională de rugby

Echipele vor disputa un tur și un retur, așadar 10 meciuri de la finalul lunii martie și până pe 23 august. Primele 4 clasate se vor califica în semifinale. Astfel, echipa de pe primul loc va juca cu locul al patrulea, iar echipa de pe poziția secundă va întâlni clubul clasat pe ultima treaptă a podiumului.

Primele două clasate mai au un avantaj deoarece vor disputa meciurile pe teren propriu. Echipele eliminate în semifinale vor disputa finala mică pentru locurile 3-4, în timp ce echipele care termină ultimele poziții vor disputa un meci pentru stabilirea locurilor 5 și 6. Semifinalele se vor disputa pe 30-31 august, în timp ce finala mare și finală mică se vor juca pe 6-7 septembrie.