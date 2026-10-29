FCSB, echipa de start cu Bistrița. Mihai Popescu și „Englezul” lui Reghe, titulari. Exclusiv

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FCSB joacă astăzi de la ora 21:30 la Bistrița contra Gloriei din localitate, în Cupa României. Un meci complicat, în care Laurențiu Reghecampf a decis să dea șansa mai multor rezerve să se afirme. Cristi Coste a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA care este primul 11 pe care îl va folosi Laurențiu Reghecampf.

Ce echipă va trimite Laurențiu Reghecampf în teren cu Gloria Bistrița?

Moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și jurnalistul Cristi Coste a subliniat că acesta va fi debutul mult așteptat al tânărului David Popa. „Să vorbim despre primul 11 pe care Laurențiu Reghecampf îl pregătește. Cel puțin la antrenamentul de aseară, aveam un prim 11 inedit, cu reveniri importante.

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În primul rând, revenirea lui Mihai Popescu. David Popa, o prezență-surpriză la primul meci cu Reghecampf pe bancă, are o poreclă interesantă: «Englezul». De ce? Pentru că nu vorbește limba engleză”, a explicat Cristi Coste.

Așadar, FCSB va arăta astfel : M. Popa – Labonne, Batubinsika, M. Popescu, L. Stancu – Joao Paulo, Gnahore, Arad – D. Popa, Miculescu, Politic.

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Laurențiu Reghecampf are mare încredere în „englezul” David Popa

După cum se poate vedea, Laurențiu Reghecampf va folosi mai mulți jucători în care are încredere, dar care nu prind prea multe echipe în campionat. Unul dintre ei este David Popa, fotbalist poreclit „englezul” în vestiarul FCSB. Laurențiu Reghecampf are mare încredere în acest fotbalist.

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. Este unul dintre jucătorii tineri talentați pe care îi avem în lotul echipei noastre. Joacă meci de meci la echipa a doua și marchează, e un lucru pozitiv. ”, explica Laurențiu Reghecampf acum o săptămână.

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După un meci disputat în grupa C din Cupa României, FCSB are 3 puncte, în timp ce Gloria Bistrița nu are niciun punct. Cu o victorie la Bistrița, FCSB își poate asigura calificarea în faza următoare a competiției, însă gazdele nu se vor lăsa ușor.