Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu Olaru și Tănase la meciul din Europa League cu Bologna. Ce anunț de ultimă oră a făcut patronul și despre Denis Alibec.
Bogdan Mariș
22.10.2025 | 11:51
Gigi Becali a luat decizia inainte de FCSB Bologna Ce se intampla cu Darius Olaru si Florin Tanase Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a luat decizia pentru FCSB - Bologna. Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

FCSB trebuie să treacă rapid peste eșecul dezastruos suferit pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, deoarece joi, de la ora 19:45, va primi vizita celor de la Bologna în Europa League. Patronul campioanei, Gigi Becali, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Denis Alibec și a dezvăluit ce se întâmplă cu Florin Tănase și Darius Olaru.

Ce se întâmplă cu Denis Alibec la FCSB – Bologna

Denis Alibec a intrat pe teren în minutul 79 al partidei dintre Metaloglobus și FCSB, la scorul de 2-1, și nu a reușit să își ajute echipa, care a suferit un eșec incredibil. La finalul jocului, atacantul a fost contestat dur de suporteri și a intrat într-un conflict cu aceștia, fiind ținut cu greu de coechipieri.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre situația atacantului, Gigi Becali a dezvăluit că acesta va primi o nouă șansă în meciul de joi cu Bologna, când ar urma să fie titular. „Pe Alibec o să îl vedem joi. Se plânge că nu a primit șanse. Îi dau șansă joi. Să arate nemulțumirea pe teren”, a afirmat patronul celor de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

Olaru, titular cu Bologna. Ce se întâmplă cu Florin Tănase

Gigi Becali a dezvăluit și planul său pentru meciul cu Bologna. „Joc cu cea mai bună echipă. Vor fi David Miculescu, Thiam, Olaru, cu Alibec în atac. Tănase nu va juca închizător în Europa. Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start, n-ai cum.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de...
Digi24.ro
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului

Va juca un meci unul, un meci celălalt. Joi va juca Olaru, îi mai dau o șansă. I-am spus ‘Uite, ți-o dau ție prima, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult, dar ce faci? Mai concentrează-te, nu mai da mingile la adversar, că noi nu luăm mingile să le dai tu la adversar’. În apărare va juca Ngezana și o să încercăm cu Lixandru”, a declarat omul de afaceri la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Patronul campioanei a vorbit în cadrul emisiunii şi despre viitorul lui Elias Charalambous la echipă.

ADVERTISEMENT
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

Ce palmares are FCSB în Europa contra echipelor din Italia

Începând din 2003, FCSB a disputat 8 partide în cupele europene contra unor formaţii din Italia: Parma, Sampdoria, Fiorentina, Napoli şi Lazio. Bilanțul este unul nefast pentru actuala campioană a României: o singură victorie, trei egaluri și patru eșecuri.

Singurul succes a sosit în 2018, când gruparea „roș-albastră” o învingea pe Lazio cu 1-0 în prima manșă a 16-imilor din Europa League, unicul gol fiind înscris de Harlem Gnohere. Din nefericire, în retur s-a înregistrat cel mai dur eșec contra unei formații din „Cizmă”, 1-5.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali FACE REVOLUȚIE în ECHIPA DE START a FCSB la meciul cu Bologna. Alibec, ULTIMA ŞANSĂ

Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele...
Fanatik
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă. Exclusiv
Liderul Peluzei Nord, verdict despre schimbarea siglei FCSB din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor...
Fanatik
Liderul Peluzei Nord, verdict despre schimbarea siglei FCSB din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor 1986: “Nimeni nu poate să schimbe mentalitatea suporterilor”
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li...
Fanatik
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li s-au tăiat picioarele! A fost ireal”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua...
iamsport.ro
Suma pe care MApN i-a cerut-o lui Gigi Becali pentru a-i vinde Steaua București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!