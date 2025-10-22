Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB trebuie să treacă rapid peste eșecul dezastruos suferit pe terenul nou-promovatei Metaloglobus, deoarece joi, de la ora 19:45, va primi vizita celor de la Bologna în Europa League. Patronul campioanei, Gigi Becali, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația lui Denis Alibec și a dezvăluit ce se întâmplă cu Florin Tănase și Darius Olaru.

Ce se întâmplă cu Denis Alibec la FCSB – Bologna

Denis Alibec a intrat pe teren în minutul 79 al partidei dintre Metaloglobus și FCSB, la scorul de 2-1, și nu a reușit să își ajute echipa, care a suferit un eșec incredibil. La finalul jocului, atacantul a fost contestat dur de suporteri și a intrat într-un conflict cu aceștia, fiind ținut cu greu de coechipieri.

Întrebat despre situația atacantului, Gigi Becali a dezvăluit că acesta va primi o nouă șansă în meciul de joi cu Bologna, când ar urma să fie titular. „Pe Alibec o să îl vedem joi. Se plânge că nu a primit șanse. Îi dau șansă joi. Să arate nemulțumirea pe teren”, a afirmat patronul celor de la FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

Olaru, titular cu Bologna. Ce se întâmplă cu Florin Tănase

Gigi Becali a dezvăluit și planul său pentru . „Joc cu cea mai bună echipă. Vor fi David Miculescu, Thiam, Olaru, cu Alibec în atac. Tănase nu va juca închizător în Europa. Tănase și Olaru nu vor mai fi în aceeași echipă de start, n-ai cum.

Va juca un meci unul, un meci celălalt. Joi va juca Olaru, îi mai dau o șansă. I-am spus ‘Uite, ți-o dau ție prima, înaintea lui Tănase, ca să vezi că ție îți recunosc mai mult, dar ce faci? Mai concentrează-te, nu mai da mingile la adversar, că noi nu luăm mingile să le dai tu la adversar’. În apărare va juca Ngezana și o să încercăm cu Lixandru”, a declarat omul de afaceri la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. .

Ce palmares are FCSB în Europa contra echipelor din Italia

Începând din 2003, FCSB a disputat 8 partide în cupele europene contra unor formaţii din Italia: Parma, Sampdoria, Fiorentina, Napoli şi Lazio. Bilanțul este unul nefast pentru actuala campioană a României: o singură victorie, trei egaluri și patru eșecuri.

Singurul succes a sosit în 2018, când gruparea „roș-albastră” o învingea pe Lazio cu 1-0 în prima manșă a 16-imilor din Europa League, unicul gol fiind înscris de Harlem Gnohere. Din nefericire, în retur s-a înregistrat cel mai dur eșec contra unei formații din „Cizmă”, 1-5.

