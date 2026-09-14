Sport

FCSB, echipa de start cu Petrolul! Ce s-a decis cu Muhar, Korenica și Drăguș. Exclusiv

Care este echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Petrolul. Informații de ultimă oră: ce se întâmplă cu noile transferuri Muhar, Korenica și Drăguș
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
14.09.2026 | 18:44
FCSB echipa de start cu Petrolul Ce sa decis cu Muhar Korenica si Dragus Exclusiv
breaking news
FCSB, echipa de start cu Petrolul! Ce s-a decis cu Muhar, Korenica și Drăguș. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Petrolul de luni seară, ora 21:00, de pe Arena Națională, din cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Astfel, a fost ales un sistem de joc de tip 4-2-3-1, cu Târnovanu în poartă, Labonne fundaș dreapta, preferat deci în detrimentul lui Valentin Crețu, Dawa și Batubinsika fundași centrali și Pădurariu în flancul stâng al liniei defensive.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul

La mijloc, Karlo Muhar va juca din primul minut, alături de Ofri Arad. De asemenea, Korenica va fi titularizat în flancul stâng al liniei de atac, alături de Cisotti în centru și Miculescu în dreapta. Arnold Garita este atacantul care va intra din primul minut în această partidă. Așa cum FANATIK a informat deja zilele trecute, Denis Drăguș va fi rezervă în acest meci. 

ADVERTISEMENT

Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul: 

(4-2-3-1) Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

De ce este Denis Drăguș doar rezervă

Fostul fotbalist de la Trabzonspor încă nu se află la cel mai bun nivel al său din punct de vedere fizic, astfel încât cei de la FCSB nu doresc să îl forțeze pentru moment pentru ca el să nu riște noi probleme medicale, după cum antrenorul Marius Baciu chiar a punctat la conferința de presă premergătoare acestui meci cu Petrolul.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

În etapa următoare, FCSB joacă în Bănie cu Universitatea Craiova, iar oltenii au admis deja că se tem de Drăguș. „Pentru el, că intră într-un ritm de jocuri, este bine, dar mie nu îmi place că e la FCSB. Este fotbalist, cel puţin pentru România este un atacant de luat în seamă de toată lumea. Şi ceilalţi luaţi de FCSB.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”

Probabil că l-a ademenit cu ceva Gigi de a ajuns să joace la FCSB. Contractul a contat foarte mult. Este într-o posibilitate de a juca constant. Pentru mine, mai bine nu venea. Bineînţeles, e un punct de vedere personal. FCSB anul acesta se anunţa o pretendentă. Era clar. E mult îmbunătăţită ca echipă cu transferurile pe care le-au făcut”, a spus Sorin Cârțu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Alexandru Bourceanu vrea să fie antrenor la FCSB: „O să ajung să lucrez...
Fanatik
Alexandru Bourceanu vrea să fie antrenor la FCSB: „O să ajung să lucrez acolo”
Scandal în Qatar! Cosmin Contra și-a exclus vedeta din lot după o criză...
Fanatik
Scandal în Qatar! Cosmin Contra și-a exclus vedeta din lot după o criză de nervi. Șeicii au intervenit imediat
Tolea Ciumac, lăsat fără permis înaintea scandalului din Centrul Vechi. Luptătorul a contestat...
Fanatik
Tolea Ciumac, lăsat fără permis înaintea scandalului din Centrul Vechi. Luptătorul a contestat amenda: ce alcoolemie avea și unde a fost prins
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!