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FANATIK a aflat echipa de start a celor de la FCSB pentru meciul cu Petrolul de luni seară, ora 21:00, de pe Arena Națională, din cadrul etapei cu numărul 9 din SuperLiga. Astfel, a fost ales un sistem de joc de tip 4-2-3-1, cu Târnovanu în poartă, Labonne fundaș dreapta, preferat deci în detrimentul lui Valentin Crețu, Dawa și Batubinsika fundași centrali și Pădurariu în flancul stâng al liniei defensive.

Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul

La mijloc, Karlo Muhar va juca din primul minut, alături de Ofri Arad. De asemenea, Korenica va fi titularizat în flancul stâng al liniei de atac, alături de Cisotti în centru și Miculescu în dreapta. Arnold Garita este atacantul care va intra din primul minut în această partidă. Așa cum FANATIK a informat deja zilele trecute,

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Cum arată echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul:

(4-2-3-1) Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

De ce este Denis Drăguș doar rezervă

Fostul fotbalist de la Trabzonspor încă nu se află la cel mai bun nivel al său din punct de vedere fizic, astfel încât cei de la FCSB nu doresc să îl forțeze pentru moment pentru ca el să nu riște noi probleme medicale, după cum antrenorul Marius Baciu chiar a punctat la conferința de presă premergătoare acestui meci cu Petrolul.

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În etapa următoare, FCSB joacă în Bănie cu Universitatea Craiova, iar oltenii au admis deja că se tem de Drăguș. „Pentru el, că intră într-un ritm de jocuri, este bine, dar mie nu îmi place că e la FCSB. Este fotbalist, cel puţin pentru România este un atacant de luat în seamă de toată lumea. Şi ceilalţi luaţi de FCSB.

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Probabil că l-a ademenit cu ceva Gigi de a ajuns să joace la FCSB. Contractul a contat foarte mult. Este într-o posibilitate de a juca constant. Pentru mine, mai bine nu venea. Bineînţeles, e un punct de vedere personal. FCSB anul acesta se anunţa o pretendentă. Era clar. E mult îmbunătăţită ca echipă cu transferurile pe care le-au făcut”,