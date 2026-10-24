Sport

FCSB, echipa de start cu Rapid. Surpriza lui Reghecampf pentru Gigi Becali

Cristi Coste
24.10.2026 | 09:52
FCSB echipa de start cu Rapid Surpriza lui Reghecampf pentru Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Cum va arăta echipa de start folosită de FCSB la derby-ul cu Rapid. Foto: colaj Fanaik.
Fanatik a aflat echipa de start a FCSB în derby-ul cu Rapid. Ce surpriză i-a pregătit Laurențiu Reghecampf patronului Gigi Becali.
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FCSB s-a decis asupra echipei de start pe care o va folosi în derby-ul cu Rapid, sâmbătă, 24 octombrie, ora 21:00, în etapa a 13-a din SuperLiga. FANATIK a aflat că primul 11 ales de Laurențiu Reghecampf este același ca la meciul cu FC Voluntari. Risto Radunovic va juca din nou la închidere pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Așa arată echipa de start a celor de la FCSB contra Rapid

Primul test important al lui Laurențiu Reghecampf de la revenirea pe banca FCSB are loc sâmbătă seară. Într-o atmosferă electrizantă pe Arena Națională, FCSB va da piept cu rivala Rapid, care are un start mult mai bun de sezon în SuperLiga. FANATIK, așa cum v-a obișnuit, vă oferă în exclusivitate primul 11 gândit și ales de Laurențiu Reghecampf și staff-ul FCSB.

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Surpriza lui „Reghe” pentru Gigi Becali este că antrenorul va folosi în derby aceeași echipă de start pe care a folosit-o cu FC Voluntari, meci câștigat de fosta campioană a României, scor 2-1. Risto Radunovic va fi coechipier la închidere cu Karlo Muhar, în timp ce titular în atac este Arnold Garita. Iată cum arată echipa de start a FCSB pentru meciul cu Rapid:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita

Laurențiu Reghecampf merge pe continuitate. O singură schimbare în echipa de start în primele 3 meciuri la FCSB

De altfel, FANATIK a analizat alegerile lui Laurențiu Reghecampf pentru echipa de start a FCSB în primele trei meciuri de la revenire, cu Oțelul (1-0), FC Voluntari (2-1) și Rapid. Antrenorul în vârstă de 51 de ani a efectuat o singură schimbare și, în rest, a folosit aceeași jucători în primul 11.

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Singura modificare a fost înlocuirea lui Ofri Arad, titular în duelul cu Oțelul, și introducerea pe teren a lui Risto Radunovic. Fundaș stânga de meserie, internaționalul muntenegrean a impresionat în meciul cu FC Voluntari la mijlocul terenului. Chiar dacă va câștiga contra Rapidului, FCSB nu poate urca în clasament, în urma victoriei obținute de U Cluj, scor 3-0 cu Corvinul Hunedoara.

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Horațiu Feșnic arbitrează FCSB – Rapid

Derby-ul FCSB – Rapid, din etapa a 13-a a SuperLigii, se va disputa sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Partida va fi arbitrată de Horațiu Feșnic, pe care Gigi Becali l-a criticat în dese rânduri.

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Deși în trecut l-a lăudat pe ”centralul” clujean, patronul ”roș-albaștrilor” l-a scos de la inimă chiar după un meci cu Rapid. Se întâmpla în play-off-ul sezonului 2022-2023, când FCSB pierdea în Giulești, scor 0-1, rezultat care avea să atârne greu în pierderea titlului în fața Farului.

  • 1 schimbare a făcut Reghecampf în echipa de start a FCSB-ului în cele trei meciuri de la revenire
  • 8 meciuri jucate are Risto Radunovic în actualul sezon
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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