Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, echipa de start cu surprize pentru U Cluj. Boutoutaou, titular! Exclusiv

Cristi Coste, Cristian Măciucă
02.11.2026 | 12:04
FCSB echipa de start cu surprize pentru U Cluj Boutoutaou titular Exclusiv
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FCSB, echipa de start cu surprize pentru U Cluj. Boutoutaou, titular! FOTO: Fanatik
FCSB vrea să spele rușinea din Cupa României, când a pierdut la Bistrița, scor 0-1, cu o victorie în campionat, pe terenul vicecampioanei U Cluj. Aymen Boutoutaou va fi titular în echipa de start a lui Reghecampf
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FANATIK a aflat în exclusivitate echipa de start pe care FCSB o va folosi în deplasarea cu U Cluj. Partida care încheie etapa a 14-a din SuperLiga este programată luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30.

Aymen Boutoutaou, titular în echipa de start pentru U Cluj – FCSB

FCSB are trei victorii consecutive în SuperLiga, dar s-a încurcat în etapa a 2-a din grupele Cupei României. Roș-albaștrii au pierdut în fața divizionarei Gloria Bistrița, scor 0-1, și au șanse scăzute să se califice în sferturi. Dezamăgit de evoluția elevilor săi, Laurențiu Reghecampf vrea victoria în campionat.

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În epilogul rundei a 14-a, FCSB va juca pe terenul Universității Cluj. Dacă la Bistrița a folosit o echipă experimentală, pe Cluj Arena, fosta campioană va folosi tot ce are mai bun la dispoziție. Marea surpriză a primului „11” pregătit de Reghecampf este eroul victoriei cu Rapid, Aymen Boutoutaou. Francezul va fi titular în U Cluj – FCSB.

O surpriză poate fi considerată și alegerea lui Reghe pentru postul de atacant, după accidentarea lui Arnold Garita. Chiar dacă puștiul Stoian e într-o formă de zile mari, la Cluj, singurul under al roș-albaștrilor va fi Pădurariu. În centrul atacului, FCSB îl va folosi pe David Miculescu.

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„Să vă mai dau o informație, primul 11 al FCSB-ului pentru derby-ul de diseară, cu U Cluj: în poartă, Târnovanu. Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu. Nicio modificare pe linia de fundă. La mijloc, la fel, Muhar și Radunovic. Apoi, Cisotti, în dreapta, Boutoutaou și Korenica, în stânga. Și Miculescu vârf, că tot se vorbea că ar putea fi Stoian titular”, a transmis Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

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Echipa de start a FCSB-ului cu Universitatea Cluj

  • Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte Pădurariu – Muhar, Radunovic – Cisotti, Boutoutaou, Korenica – Miculescu

Meci de maximă importanță pentru ambele formații

În ultimele sezoane, FCSB-ului i-a mers bine la Cluj în confruntările cu „șepcile roșii”. Pe Cluj Arena, echipa lui Laurențiu Reghecampf are o serie de patru meciuri fără înfrângere, dintre care trei au fost victorii. Partida din această seară, de la poalele Feleacului, este extrem de importantă pentru ambele formații. Atât U Cluj, cât și FCSB se luptă pentru play-off. Vicecampioana en-titre e pe locul 5, cu 22 de puncte, cu unul mai mult decât FCSB, care e pe poziția a 6-a.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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