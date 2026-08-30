FCSB, echipa de start cu UTA după scandalul monstru. Cine joacă în locul lui Tănase și Bîrligea. Exclusiv

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FCSB va juca în această seară, la Târgoviște, împotriva celor de la UTA Arad. FANATIK a aflat echipa de start pregătită de Marius Baciu după scandalul monstru petrecut la baza de pregătire. Sistemul cu trei fundași centrali rămâne și pentru această etapă.

Echipa FCSB pentru meciul cu UTA! Ce a decis Marius Baciu după scandalul monstru de la antrenament

Florin Tănase și Valentin Crețu nu mai fac parte din planurile roș-albaștrilor după , prezentat pe larg de FANATIK, iar Marius Baciu a fost nevoit să pregătească meciul cu UTA fără doi jucători cu mar experiență. Tehnicianul nu renunță însă la sistemul cu trei fundași centrali și îi trimite din primul minut pe Dawa, Duarte și Batubinsika, în fața lui Ștefan Târnovanu.

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Plecările lui Tănase și Crețu schimbă automat și configurația echipei. Cisotti și Pădurariu vor ocupa flancurile, în timp ce Arad și Joao Paulo formează cuplul din centrul terenului. În ofensivă, David Miculescu și Boutoutaou vor avea rolul de a-l susține pe vârful împins Garita, omul ales să conducă atacul FCSB în partida cu UTA. Atacantul camerunez îi ia locul lui Daniel Bîrligea care a fost cedat la Frosinone.

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu UTA Arad: Târnovanu – Dawa, Duarte, Batubinsika – Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu – Miculescu, Garita, Boutoutaou.

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Marius Baciu a decis! Cum arată FCSB cu UTA după scandalul monstru din vestiar

Atmosfera de la FCSB a devenit extrem de tensionată în ultimele zile. Totul a escaladat la antrenamentul de joi, când Florin Tănase a avut un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip. Căpitanul roș-albaștrilor a părăsit ședința de pregătire. Valentin Crețu a intervenit și el, nemulțumit de modul în care a fost gestionat momentul. Ulterior, Tănase și Crețu au fost scoși din programul normal al echipei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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Conflictul nu s-a oprit aici. Spre finalul antrenamentului, Crețu a avut o altercație verbală cu Arnold Garita, după ce atacantul l-ar fi șicanat în timpul unei „miuțe”. În dispută a intervenit și Mihai Stoica, iar discuția dintre oficialul FCSB și fundașul dreapta a degenerat. Florin Tănase și Valentin Crețu au fost scoși din lot. Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA , în baza unei clauze din contract, în timp ce contractul lui Crețu a fost reziliat.