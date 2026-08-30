Sport

FCSB, echipa de start cu UTA după scandalul monstru. Cine joacă în locul lui Tănase și Bîrligea. Exclusiv

FANATIK a aflat echipa de start a FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Marius Baciu păstrează sistemul cu trei fundași centrali după scandalul de la baza de pregătire.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
30.08.2026 | 19:21
FCSB echipa de start cu UTA dupa scandalul monstru Cine joaca in locul lui Tanase si Birligea Exclusiv
breaking news
Marius Baciu a decis! Cum arată FCSB cu UTA după scandalul monstru din vestiar. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

FCSB va juca în această seară, la Târgoviște, împotriva celor de la UTA Arad. FANATIK a aflat echipa de start pregătită de Marius Baciu după scandalul monstru petrecut la baza de pregătire. Sistemul cu trei fundași centrali rămâne și pentru această etapă.

Echipa FCSB pentru meciul cu UTA! Ce a decis Marius Baciu după scandalul monstru de la antrenament

Florin Tănase și Valentin Crețu nu mai fac parte din planurile roș-albaștrilor după scandalul monstru, prezentat pe larg de FANATIK, iar Marius Baciu a fost nevoit să pregătească meciul cu UTA fără doi jucători cu mar experiență. Tehnicianul nu renunță însă la sistemul cu trei fundași centrali și îi trimite din primul minut pe Dawa, Duarte și Batubinsika, în fața lui Ștefan Târnovanu. 

ADVERTISEMENT

Plecările lui Tănase și Crețu schimbă automat și configurația echipei. Cisotti și Pădurariu vor ocupa flancurile, în timp ce Arad și Joao Paulo formează cuplul din centrul terenului. În ofensivă, David Miculescu și Boutoutaou vor avea rolul de a-l susține pe vârful împins Garita, omul ales să conducă atacul FCSB în partida cu UTA. Atacantul camerunez îi ia locul lui Daniel Bîrligea care a fost cedat la Frosinone.

Echipa de start a FCSB pentru meciul cu UTA Arad: Târnovanu – Dawa, Duarte, Batubinsika – Cisotti, Arad, Joao Paulo, Pădurariu – Miculescu, Garita, Boutoutaou.

ADVERTISEMENT
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în...
Digi24.ro
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”

Marius Baciu a decis! Cum arată FCSB cu UTA după scandalul monstru din vestiar

Atmosfera de la FCSB a devenit extrem de tensionată în ultimele zile. Totul a escaladat la antrenamentul de joi, când Florin Tănase a avut un conflict cu antrenorul secund Lucian Filip. Căpitanul roș-albaștrilor a părăsit ședința de pregătire. Valentin Crețu a intervenit și el, nemulțumit de modul în care a fost gestionat momentul. Ulterior, Tănase și Crețu au fost scoși din programul normal al echipei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
Modelul cu origini românești n-a mai suportat și a băgat divorț: 85.000 de...
Digisport.ro
Modelul cu origini românești n-a mai suportat și a băgat divorț: 85.000 de euro pensie alimentară!

Conflictul nu s-a oprit aici. Spre finalul antrenamentului, Crețu a avut o altercație verbală cu Arnold Garita, după ce atacantul l-ar fi șicanat în timpul unei „miuțe”. În dispută a intervenit și Mihai Stoica, iar discuția dintre oficialul FCSB și fundașul dreapta a degenerat. Florin Tănase și Valentin Crețu au fost scoși din lot. Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că Tănase va pleca liber în Cipru, în baza unei clauze din contract, în timp ce contractul lui Crețu a fost reziliat.

ADVERTISEMENT
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Brighton, viitoarea adversară a Craiovei în...
Fanatik
Premier League, etapa 2, exclusiv pe VOYO. Brighton, viitoarea adversară a Craiovei în Conference League, scor nebun pe terenul lui Chelsea. ACUM se joacă Manchester United – Ipswich
Filipe Coelho, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei la 3 zile după eșecul...
Fanatik
Filipe Coelho, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei la 3 zile după eșecul dramatic cu Ararat: „Ar trebui să fim mândri!”. Câte indisponibilități au oltenii pentru meciul cu Rapid
Controversa Cătălin Cîrjan în jocul lui Dinamo! Cifrele Wyscout fac lumină după ce...
Fanatik
Controversa Cătălin Cîrjan în jocul lui Dinamo! Cifrele Wyscout fac lumină după ce Nuno Campos i-a schimbat poziția
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fotbalistul legendar al Rapidului a recunoscut că a condus băut. A acceptat 13...
iamsport.ro
Fotbalistul legendar al Rapidului a recunoscut că a condus băut. A acceptat 13 luni de închisoare cu suspendare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!