Sport

FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv

FCSB va aborda deplasarea de la Csikszereda într-o formulă neobişnuită. Din informaţiile Fanatik, roş-albaştrii vor avea patru jucători U21 în primul "11" de la Miercurea Ciuc.
Cristi Coste, Marian Popovici
26.07.2026 | 14:00
FCSB echipa de start soc cu Csikszereda patru jucatori U21 Ce se intampla cu Tarnovanu Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB joacă în etapa a doua din SuperLiga pe terenul lui Csikszereda, duminică, de la ora 20:30. Roş-albaştrii sunt concentraţi 100% pe meciul retur cu Auda, din turul doi preliminar al Conference League, mai ales că au pierdut surprinzător pe Ghencea în tur, scor 2-3.

FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21!

FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în confruntarea cu Csikszereda, o formulă surprinzătoare, cu nu mai puţin de patru jucători under 21 în teren. În echipa de start va rămâne Ştefan Târnovanu, cel care a gafat la două dintre cele trei goluri ale letonilor:

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Echipa de start a FCSB cu Csikszereda (4-2-3-1): Târnovanu – Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu – Radunovic, Tănase, Toma – D. Popa, Stoian, Politic. Antrenor: Marius Baciu

Astfel, în primul „11” împotriva ciucanilor îşi fac loc Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa şi Adrian Stoian, toţi jucători eligibili U21. Dennis Politic începe ca titular şi mai are o şansă să demonstreze că îşi merită locul în lotul roş-albaştrilor.

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Ştefan Târnovanu, titular, după ce a fost pus la zid de Gigi Becali

Ştefan Târnovanu a fost pus la zid de Gigi Becali după confruntarea cu Auda, scor 2-3, în care a fost scos ţap ispăşitor la două dintre cele trei goluri ale letonilor. Patronul FCSB a declarat că nu se mai poate baza pe el. Cu toate acestea, Târnovanu va fi titular duminică seara şi are şansa să se revanşeze:

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„Nu știu ce se întâmplă, e problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul e cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu mă mai bazez pe el. Dacă ei (n.r. staff-ul) vor, nu mă bag deloc. Dar dacă ei mă întreabă: «Nea Gigi, ce zici?», eu zic că orice om, când greșește, trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa, trebuie să plătești.

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Trebuie să-i dai șansa celuilalt portar, dacă faci două gafe d-astea. Te nenorocești! El crede că dacă joacă așa îi dau drumul. Zice: «Lasă, dom’le, joc la mișto și îmi dă drumul». Nu că sabotează, dar să joace așa, la mișto… Ce are? Bă, n-ai avut nicio ofertă, vrei să-ți dau drumul pe gratis?”, a „tunat” Gigi Becali după meci la Digisport.

Returul cu FK Auda va avea loc joi, de la ora 19:00 la Riga. Echipa antrenată de Marius Baciu are nevoie de o victorie la două goluri împotriva letonilor pentru a se califica în turul trei preliminar din Conference League, acolo unde joacă împotriva învingătoarei din duelul Dinamo Tirana – Aluminij, în tur 1-1.

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  • 4 jucători U21 vor fi în echipa de start a FCSB cu Csikszereda
  • 2028 este anul în care îi expiră contractul lui Târnovanu cu FCSB
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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