FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB joacă în etapa a doua din SuperLiga pe terenul lui Csikszereda, duminică, de la ora 20:30. Roş-albaştrii sunt concentraţi 100% pe meciul retur cu Auda, din turul doi preliminar al Conference League, mai ales că au pierdut surprinzător pe Ghencea .

FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21!

FANATIK a aflat echipa de start a campioanei în confruntarea cu Csikszereda, o formulă surprinzătoare, cu nu mai puţin de patru jucători under 21 în teren. În echipa de start va rămâne Ştefan Târnovanu, cel care a gafat la două dintre cele trei goluri ale letonilor:

ADVERTISEMENT

Echipa de start a FCSB cu Csikszereda (4-2-3-1): Târnovanu – Labonne, Duarte, Dawa, Pădurariu – Radunovic, Tănase, Toma – D. Popa, Stoian, Politic. Antrenor: Marius Baciu

Astfel, în primul „11” împotriva ciucanilor îşi fac loc Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa şi Adrian Stoian, toţi jucători eligibili U21. Dennis Politic începe ca titular şi mai are o şansă să demonstreze că îşi merită locul în lotul roş-albaştrilor.

ADVERTISEMENT

Ştefan Târnovanu, titular, după ce a fost pus la zid de Gigi Becali

Ştefan Târnovanu a fost pus la zid de , în care a fost scos ţap ispăşitor la două dintre cele trei goluri ale letonilor. Patronul FCSB a declarat că nu se mai poate baza pe el. Cu toate acestea, Târnovanu va fi titular duminică seara şi are şansa să se revanşeze:

ADVERTISEMENT

„Nu știu ce se întâmplă, e problema lui, cariera lui, viața lui. El tot timpul e cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul. Eu nu mă mai bazez pe el. Dacă ei (n.r. staff-ul) vor, nu mă bag deloc. Dar dacă ei mă întreabă: «Nea Gigi, ce zici?», eu zic că orice om, când greșește, trebuie să plătească. Să iei al doilea gol așa, trebuie să plătești.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-i dai șansa celuilalt portar, dacă faci două gafe d-astea. Te nenorocești! El crede că dacă joacă așa îi dau drumul. Zice: «Lasă, dom’le, joc la mișto și îmi dă drumul». Nu că sabotează, dar să joace așa, la mișto… Ce are? Bă, n-ai avut nicio ofertă, vrei să-ți dau drumul pe gratis?”, a „tunat” Gigi Becali după meci la Digisport.

Returul cu FK Auda va avea loc joi, de la ora 19:00 la Riga. Echipa antrenată de Marius Baciu are nevoie de o victorie la două goluri împotriva letonilor pentru a se califica în turul trei preliminar din Conference League, acolo unde joacă împotriva învingătoarei din duelul Dinamo Tirana – Aluminij, în tur 1-1.

ADVERTISEMENT