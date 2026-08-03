Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB, echipă de start uluitoare cu Farul: toate transferurile în primul 11! Șumudică: „Nu a făcut-o Gigi!”. Exclusiv

FCSB joacă împotriva Farului Constanţa în etapa a treia din SuperLiga. Fanatik a aflat echipa de start uluitoare pe care o aliniază Marius Baciu, cu toate transferurile în primul 11.
Cristi Coste, Marian Popovici
03.08.2026 | 11:20
FCSB echipa de start uluitoare cu Farul toate transferurile in primul 11 Sumudica Nu a facuto Gigi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
FCSB, echipă de start uluitoare cu Farul: toate transferurile în primul 11! Șumudică: „Nu a făcut-o Gigi!”. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a suferit una dintre cele mai mari umilinţe din cupele europene, fiind eliminată de Auda în turul doi preliminar din Conference League cu scorul general de 3-7. Roş-albaştrii speră să mai spele din ruşine cu o victorie împotriva Farului în SuperLiga, meci care va avea loc luni, de la ora 21:30.

Echipa de start a FCSB-ului cu Farul! Toate transferurile în primul „11”

FANATIK a aflat echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu formaţia lui Neluţu Sabău. În poartă va intra Matei Popa, după ce patronul l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu. Mai mult decât atât, în primul „11” vor fi toate cele patru transferuri ale roş-albaştrilor:

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Primul 11 al FCSB cu Farul (4-3-3): Matei Popa – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Boutoutaou, Gnahore, Toma – Cisotti, Bîrligea, Tavi Popescu

Marius Șumudică: „Nu a făcut-o Gigi!”. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că este o echipă de start surprinzătoare, iar marele şoc este că Florin Tănase nu este în primul „11”, căpitanul de drept al echipei:

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„Este o echipă revoluţionară. Din primul „11” dispar Tănase, Târnovanu… Nu joacă Duarte, Joao Paulo, Radunovic, Creţu. Avem cinci sau şase senatori de drept care nu joacă. În frunte cu Tănase. Pare o echipă în care se debarasează de trecut şi vor să construiască viitorul.  Pentru mine este un şoc că Tănase nu joacă. În concepţia lui Baciu, Târnovanu şi Tănase sunt marii vinovaţi pentru ratarea calificării cu Auda”, a spus Horia Ivanovici.

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Marius Şumudică a dezvăluit că echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Farul Constanţa nu a făcut-o patronul: „Este o echipă alcătuită de Baciu. Gigi n-a făcut echipa asta, ştiu eu. Olaru a plecat, FCSB fără Tănase e ca mâncarea fără sare şi piper şi nunta fără lăutari. Tănase este un jucător foarte util, foarte bun, un lider. Este jucător de echipă naţională. Ce semnal dai la trei zile de la necalificare? Că Tănase e vinovat. Nu ştiu cine a făcut echipa de azi, dar mi-aş dori să cred că a făcut-o Baciu.” a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

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Cinci schimbări după umilinţa cu Auda

Faţă de confruntarea cu Auda sunt cinci schimbări în echipa de start. Au ieşit: Florin Tănase, Ştefan Târnovanu, Andre Duarte, Risto Radunovic şi Valentin Crețu. Deşi a fost eliminată din Europa, FCSB este singura echipă din SuperLiga cu punctaj maxim după două etape.

Confruntarea dintre FCSB şi Farul Constanţa se joacă pe Arcul de Triumf. Roş-albaştrii au hotărât să se mute de pe Ghencea din cauza gazonului afectat. În semn de protest, ultraşii roş-albaştrilor nu vor fi la meci şi vor lăsa peluza goală, cu un banner în care suporterii îşi vor exprima dezaprobarea.

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  • 5 schimbări vor fi în primul „11” al FCSB cu Farul
  • 4 transferuri a făcut FCSB în vară până acum (Labonne, Batubinsika, Boutoutaou, Gnahore)
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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