„FCSB, echipa nimănui”. Patronul Botoșaniului nu s-a mai abținut: „Vine bestia aia neagră care joacă numai cu noi”

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Valeriu Iftime (66 de ani) a analizat meciul FCSB – FC Botoșani 3-2 și în primul rând s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa luni seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală. De asemenea, finanțatorul clubului moldovean a glumit pe seama evoluției lui Octavian Popescu din finalul partidei și a subliniat că acesta reușește să facă jocuri bune doar contra formației antrenate de Marius Croitoru.

Ce a spus Valeriu Iftime despre meciul FCSB – FC Botoșani 3-2

În plus, Iftime a concluzionat și a spus că, în viziunea sa, este foarte greu ca FCSB să fie învinsă printr-un joc foarte deschis practicat, indiferent despre ce adversar din SuperLiga este vorba. „Am jucat cât de bine am putut aseară, cred că a fost un meci frumos. Puteam să câștigăm noi, dacă marcam bara aia din minutul 90 a lui Kovtalyuk, cred că era mai greu după aceea. Și e bestia asta neagră, este copilul ăla în stânga care apare de nicăieri, care joacă numai cu mine, trece de șapte apărători și pune pasa.

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Înnebunești, nu alta! Erau acolo șapte apărători, cinci apărători, incredibil. Iar ăsta, nervosul ăla de Bîrligea, dă numai goluri din astea ultra-astronomice, dă bară gol, putea să dea și el în bară ca al meu. Asta e. Dar eu sunt bucuros, nu o bați pe FCSB pe fotbal, pe FCSB o bați doar așa cum face Andone, cu fundul în poartă, nu construiești. Construiești cu FCSB, faci fotbal spectacol, dar poți pierde. Ei, ca jucători, individual, sunt buni. Le mai și câștigăm, o dată la cinci ani”, a spus Valeriu Iftime

Ce crede Valeriu Iftime că a făcut diferența în meciul FCSB – FC Botoșani

În continuare, finanțatorul de la FC Botoșani a apreciat că prin prisma valorii individuale a jucătorilor, ci nu prin forța colectivă: „Aseară l-am sunat pe Croitoru și l-am felicitat, pe cuvântul meu. Mi-a plăcut meciul, un meci frumos, nu am stat cu fundul în poartă, nu ne-am apărat la 2-2, am încercat mai mult.

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Asta este, echipa încă se rodează. Cu FCSB, dacă faci fotbal, e complicat. Ei sunt ai nimănui, dar joacă fiecare cât poate. Echipă nu sunt, dar împreună așa, dacă îi aduni acolo, sunt fotbaliști mulți. (n.r. Despre bucuria celor de la FCSB de la finalul meciului) Bine pentru ei, chiar dacă nu îmi place. Descătușările astea pot da încredere.

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Ei sunt într-o zonă din asta, după ce i-au bătut ăia, Auda, și se joacă la Csikszereda care pe care, sau unde au fost ei, e greu. Adică trebuie să ai multă pregătire emoțională ca ei să facă echipă. Cred că e foarte, foarte greu să faci o echipă când există o cutumă veche, nu o critic eu, doar o spun, e treaba domnului Becali”.

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Valeriu Iftime nu îi vede bine pe cei de la FCSB cu Dinamo și Rapid

Nu în ultimul rând, Valeriu Iftime a opinat că celor de la FCSB le va fi foarte greu în acest sezon în meciurile cu celelalte echipe cu pretenții din SuperLiga, în special cu rivalele Dinamo și Rapid: „Nu, nu sunt periculoși. Cred că vor avea probleme cu siguranță cu Dinamo, cu Rapid vor avea probleme. Mie mi-a plăcut ambiția Rapidului, când vrea să joace. Craiova. Eu personal nu îi văd periculoși pe FCSB, dar e doar o impresie a mea. Am argumentele mele pe care nu le pot expune, că iar intru în conflict”.