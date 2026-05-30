FCSB este campioană în Liga Elitelor! Dublă lovitură pentru rivalele din oraș, după ce puștii roș-albaștrilor au trecut de Rapid U16 în finală

În doar două zile, FCSB a dat o dublă lovitură marilor rivale din oraș. După ce roș-albaștrii i-au învins pe cei de la Dinamo în barajul de Conference League, juniorii din Liga Elitelor au trecut de Rapid în finală și au devenit campioni.

Sâmbătă, pe data de 30 mai, la o singură zi după ce fotbaliștii de la în detrimentul rivalilor de la Dinamo, puștii din Liga Elitelor au mai adus o bucurie suflării roș-albastre. Formația condusă de Tudor David a învins-o pe Rapid în finală și a devenit campioana ediției 2025-2026.

FCSB a câștigat la limită, cu 1-0, prin golul din minutul 81 al lui David Avram. Astfel, FCSB și-a luat revanșa față de „micii giuleșteni”, după ce în sezonul trecut au pierdut finala cu același scor cu care au câștigat această ediție: „FCSB este campioana Ligii Elitelor U16, după ce a trecut, în finală, cu 1-0, de Rapid. Golul victoriei echipei pregătite de Tudor David a fost reușit de David Avram, în minutul 81. Atacantul în vârstă de 16 ani a debutat pentru echipa de seniori acum aproape două săptămâni, la meciul de la Sibiu, contra celor de la FC Hermannstadt. Clubul nostru îi felicită pe tinerii fotbaliști pentru această reușită și le urează mult succes în continuare!”, se arată pe pagina de Facebook a celor de la FCSB.

Cum au arătat loturile celor două formații din finala Ligii Elitelor

În curând am putea auzi de unul sau chiar mai multe dintre aceste nume la echipele mari ale celor două cluburi de top din SuperLiga României. Loturile lui FCSB U16 și Rapid U16 au arătat în felul următor:

FCSB: 12. Luca TĂNASE – 88. Nicolas IVAN (24. Darius PUȘCACIU 90), 4. Paul DĂRĂȘTEANU, 6. Robert PREDA, 11. Mario ANGHEL – 22. Matei PĂDURE, 28. David VASILE (90. Darius DUMITRU 90+3), 18. Robert PRICOP – 9. Denis FLOREA (10. Sasha PAVEL 90+3), 77. David AVRAM, 19. Sasha ȘERBAN (20. David GHIȚĂ 46). Rezerve: 99. Rareș ANDREI – 5. Eduard ANDREESCU, 14. Răzvan GROSARIU, 15. Mihai TĂLPEANU, 31. Tom MANOR. Antrenor: Tudor DAVID

Rapid: 1. Ianis SOCOL – 16. Albert PRICOP, 3. Robert TOTH, 2. Alexandru TEȘCĂRĂU-cpt. – 14. Dan POPESCU (22. Nikolas PURICE 70), 10. Andreas BĂLAȘA, 18. Mircea DIACONU (23. Luca STOICESCU 46), 6. Luca BUZDUGAN (11. Robert MÂNZU 73), 7. Vlad BERCEANU (13. Rareș PENCESCU 88) – 19. Albert SPÎNACHE (21. Cezar CIAUN 46), 9. Mihai GROSU. Rezerve: 31. Ianis MAGHIAR – 5. Emanuel MURGU, 8. Luca OPREA, 17. Ștefan IONIȚĂ. Antrenor: Geraldo ALVES

Universitatea Craiova a câștigat finala mică

În timp ce FCSB și Rapid s-au luptat pentru coroană, Dacă la seniori oltenii au terminat pe prima poziție, la U16 nu au reușit să obțină decât ultimul loc de pe podium, după ce i-au învins pe „micii marinari” cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de David Longhin.