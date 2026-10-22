„FCSB este Steaua!” Vizită emoționantă înaintea derby-ului cu Rapid. Scrisorile copiilor pentru vedetele roș-albastre

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FCSB se pregătește de meciul cu Rapid, însă jucătorii pregătiți de Laurențiu Reghecampf își fac timp pentru fanii adevărați. Astfel, elevi de la Școala Apollo Kids din Popești-Leordeni au venit însoțiți de profesori la Baza Sportivă FCSB, profitând de Săptămâna Altfel. Micuții au pregătit scrisori de mulțumire pentru favoriții lor și s-au pozat cu vedetele FCSB.

Vizită surpriză la Baza Sportivă FCSB: elevii au venit la antrenament pentru a-și încuraja favoriții

„Roș-albaștrii au fost încurajați joi, de pe margine, de copiii de la Școala Apollo Kids, din Popești-Leordeni. Aceștia au dorit ca, pe parcursul Săptămânii Altfel, să viziteze Baza Sportivă FCSB și să obțină autografe de la favoriții lor și nici măcar ploaia abătută asupra Bucureștiului în această dimineață nu i-a împiedicat să asiste la toată ședința de pregătire. Mulțumim pentru vizită, copii! Vă mai așteptăm!”, au transmis reprezentanții echipei.

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În imaginile publicate de club se vede cum fotbaliști ca au dat autografe și au stat la fotografii, chiar pe teren. A urmat apoi o sesiune de autografe și poze cu Meme Stoica și Denis Drăguș, undeva în sala de forță unde se recuperează fotbalistul.

A ieșit în evidență o fetiță care avea o hârtie pe care scria „FCSB este Steaua”, dar și alte mesaje ale micilor fani. Un copil i-a mulțumit în mod special lui Meme Stoica pentru că a făcut posibilă această vizită. „Hai! Știm că putem”, „Suntem cei mai tari! Țineți-o tot așa!”, „Mulțumim pentru primire!”, „Succes FCSB!” sau „Ne bucurăm că am primit această oportunitate”, au fost câteva dintre mesajele mai scurte și la obiect.

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Un copil i-a mulțumit în mod special lui Meme Stoica pentru ospitalitate

Un alt copil i-a mulțumit lui Meme Stoica pentru ospitalitate, în timp ce altul a promis că rămâne fan adevărat chiar și la egaluri sau înfrângeri. „Dragă FCSB, Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit astăzi la voi în bază! și la antrenamente, dar de abia aștept să mai vin.

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Jucătorilor le mulțumesc pentru toate momentele frumoase, pentru efortul depus și pentru toate victoriile, dar și egalurile. Indiferent de rezultat, să știți că voi și mereu o să vă susțin. FORZA STEAUA! P.S.: „Să știți că este o grupă de 2014 foarte bună”, a transmis fanul înfocat.