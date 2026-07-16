Sport

FCSB, exclusiv pe Voyo?! Ofertă uriașă făcută de ProTV

Pro TV continuă să caute meciuri atractive pe care să le transmită pe exclusiv pe Voyo. Și în acest sens a făcut o ofertă generoasă pentru duelul FCSB - Auda.
Traian Terzian
16.07.2026 | 16:52
FCSB exclusiv pe Voyo Oferta uriasa facuta de ProTV
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Pro TV, ofertă atractivă pentru a transmite pe Voyo debutul FCSB în Conference League. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce au prins in extremis un loc de cupe europene în urma barajului cu Dinamo, FCSB se pregătește de debutul în Conference League. Pro TV a a făcut o ofertă pentru a achiziționa drepturile de transmisie ale partidei tur cu Auda, pe care ar vrea să o dea doar pe Voyo.

Pro TV, ofertă impresionantă pentru a transmite FCSB pe Voyo

În data de 23 iulie, FCSB va primi vizita formației letone Auda, în prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League, iar întâlnirea ar putea să fie văzută doar de către abonații platformei de streaming Voyo.

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Conform golazo.ro, șefii Pro TV au făcut o ofertă extrem de tentantă pentru achiziționarea drepturilor de difuzare, dar jocul să fie transmis exclusiv în online. În cazul în care FCSB va cere ca întâlnirea să se vadă și la TV, atunci și suma de bani ar urma să scadă.

Cu o săptămână înainte de disputarea meciului, conducerea ”roș-albaștrilor” nu a luat o decizie cu privire la această ofertă venită de la Pro TV. Rămâne de văzut care va fi hotărârea, dar e bine știut faptul că Gigi Becali își dorește ca partidele echipei sale să se vadă și la televizor pentru ca toți fanii să le urmărească.

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Până în ce fază cluburile pot negocia singure drepturile TV

Jocurile din fazele preliminare ale cupelor europene sunt deținute, ca drepturi de imagine, de cluburi și acestea pot negocia singure cu posturile de televiziune și platformele de streaming. Acest lucru se va întâmpla inclusiv în faza play-off-ului.

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Începând din faza grupelor, drepturile revin UEFA, iar forul continental negociază pentru fiecare țară în parte. Și în sezonul 2026-2027, întâlnirile din grupe vor fi transmise în România de Digi Sport și Prima Sport.

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Odată cu stagiunea viitoare, Pro TV a achiziționat drepturile de transmise a meciurile din grupele de Europa League și Conference League, toate duelurile urmând să se vadă exclusiv pe Voyo. În ceea ce privește Champions League, competiția a rămas la Digi Sport și Prima Sport până în 2031.

Voyo a transmis trei meciuri europene ale FCSB în sezonul trecut

În sezonul precedent, Pro TV a achiziționat drepturile de transmisie pentru trei partide jucate de FCSB în cupele europene, însă toate disputate în deplasare. A fost duelul cu Shkendija din turul 2 preliminar al Champions League, dar și cele de Europa League cu Drita (turul 3 preliminar) și Aberdeen (play-off).

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Toate cele trei întâlniri au fost difuzate pe Voyo, însă la primele două au existat şi controverse. Dacă la duelul cu Shkendija fanii s-au plâns de calitatea transmisiei, la cel cu Drita platforma de streaming a cedat încă din minutul 1, iar după un sfert de oră jocul a fost mutat pe Pro Arena.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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