FCSB, executată înainte de pauză în meciul cu Slobozia de fotbalistul împrumutat de la Dinamo! Puștiul a fost în al nouălea cer după gol

Unirea Slobozia a lovit prima în disputa cu FCSB, din etapa a cincea a SuperLigii. Puștiul împrumutat de la Dinamo a marcat și a celebrat cu stil.
Daniel Işvanca, Iulian Stoica
10.08.2025 | 22:21
Puștiul împrumutat de la Dinamo a dat lovitura în Ghencea împotriva FCSB-ului FOTO: Fanatik

Unirea Slobozia se dovedește a fi un adversar dificil pentru FCSB, în etapa a 5-a din SuperLiga României. Ialomițenii au marcat primii în disputa din Ghencea, iar repriza a doua se anunță una dificilă pentru echipa lui Elias Charalambous.

FCSB, coșmar după coșmar cu Dinamo. Raul Rotund a marcat în disputa contra campioanei

FCSB continuă să fie urmărită de eșecul cu Dinamo din derby, chiar și la partida cu Unirea Slobozia, din etapa a cincea a SuperLigii. Formația antrenată de Elias Charalambous a primit gol în disputa din Ghencea.

În minutul 34, Raul Rotund, puștiul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul pentru echipa lui Andrei Prepeliță, din pasa experimentatului Purece.

Atacantul în vârstă de 19 ani l-a executat pe Zima cu un șut frumos la firul ierbii, acesta fiind al doilea său gol din acest sezon, după reușita din partida cu Csikszereda.

FCSB, fără mulți titulari la meciul cu Slobozia

Campioana României odihnește mai mulți titulari la meciul cu Unirea Slobozia, asta pentru că se gândește mai mult la returul cu kosovarii de la Drita, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Elias Charalambous i-a lăsat pe bancă pe Bîrligea, David Miculescu, Chiricheș, Juri Cisotti sau Mihai Popescu.

  • FCSB: Zima – V. Crețu, Ngezana, Graovac, Kiki – Șut, Lixandru – M. Toma, Politic, Oct. Popescu – Fl. Tănase. Rezerve: M. Popa, Udrea – Bîrligea, Miculescu, M. Popescu, Edjouma, Chiricheș, Pantea, Cisotti, Alhassan, Al. Stoian. Antrenor: Elias Charalambous.
  • Unirea Slobozia: Rusu – Ibrian, Al. Dinu, Antoche, Dragu – Coadă, V. Pop, Purece – Bărbuț, Afalna, Rotund. Rezerve: Gurău – R. Negru, Șerebănică, C. Toma, Lemnaru, Hamdiji, Safronov, Deaconu, Florescu, Aganovic, Dulcea, Said. Antrenor: Andrei Prepeliță.
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
