FCSB, executată înainte de pauză în meciul cu Slobozia de fotbalistul împrumutat de la Dinamo! Puștiul a fost în al nouălea cer după gol

Unirea Slobozia se dovedește a fi un adversar dificil pentru FCSB, în etapa a 5-a din SuperLiga României. Ialomițenii au marcat primii în disputa din Ghencea, iar repriza a doua se anunță una dificilă pentru echipa lui Elias Charalambous.
FCSB continuă să fie urmărită de eșecul cu Dinamo din derby, chiar și la partida cu Unirea Slobozia, din etapa a cincea a SuperLigii. Formația antrenată de Elias Charalambous a primit gol în disputa din Ghencea.
În minutul 34, Raul Rotund, puștiul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul pentru echipa lui Andrei Prepeliță, din pasa experimentatului Purece.
Atacantul în vârstă de 19 ani l-a executat pe Zima cu un șut frumos la firul ierbii, acesta fiind al doilea său gol din acest sezon, după reușita din partida cu Csikszereda.
Vezi aici golul marcat de Raul Rotund
Campioana României odihnește mai mulți titulari la meciul cu Unirea Slobozia, asta pentru că se gândește mai mult la returul cu kosovarii de la Drita, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
Elias Charalambous i-a lăsat pe bancă pe Bîrligea, David Miculescu, Chiricheș, Juri Cisotti sau Mihai Popescu.