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După plecările lui Darius Olaru și Florin Tănase din această perioadă de mercato, FCSB trebuie să-și găsească un nou căpitan. Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit la emisiunea „Profețiile lui Mitică” cui i-ar încredința banderola în derby-ul cu Dinamo.

El este alesul lui Mitică Dragomir! Cine ar trebui să fie căpitanul lui FCSB în derby-ul cu Dinamo

În ultimii ani, căpitani la FCSB au fost Darius Olaru, Florin Tănase, Adrian Șut sau Risto Radunovic. Primii trei nu se mai află la echipa patronată de Gigi Becali, iar ultimul dintre ei nu mai este un titular incontestabil, după descoperirea lui Ricardo Pădurariu.

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Tocmai din această cauză, formația roș-albastră este în căutarea unui nou căpitan, a unei noi voci care să trezească vestiarul în momentele dificile. La meciul cu UTA, David Miculescu a purtat banderola, însă Mitică Dragomir este de părere că nu el este cel ce ar trebui să fie încredințat cu acest rol. La emisiunea „Profețiile lui Mitică”, el a explicat că cel mai potrivit pentru această sarcină este Valentin Crețu, fotbalist

„Dacă vrea jucători muți, nu va face performanță. Cum lucra cu Dinu, cu Balaci, cu Hagi!? Nici nu se duceau. Dinu, dacă simte că l-ai jignit, îți dă cu flit imediat. (n.r. – Miculescu e de căpitan?) Asta cu căpitanul este foarte relativă, așa că nu vreau să discut. Probabil este un tip inteligent. E copil cuminte, dar și el, ca valoare. este limitat.

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Eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui Meme și al lui Gigi vizavi de valori. A avut șase valori: Portarul (n.r. – Târnovanu), Crețu, Olaru, Octavian Popescu, Tănase și Bîrligea. Ăștia șase țineau echipa, de fapt. Ăștia erau echipa. Eu cred că a fost informat asupra unor probleme pe care Meme nu le-a mai suportat. Te supără unu, doi… acolo toți sunt sub presiune. Trebuie să fii în joc de glezne în permanență. Crețu este în permanență bun de căpitan. Are și gură mare. Cât e de gură mare și cât e de dur, nu prea a fost eliminat. El mai joacă 2-3 ani de zile lejer.

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Premoniție teribilă a lui Mitică Dragomir pentru FCSB în următoarea etapă

FCSB o va întâlni pe Dinamo, în „Eternul Derby”. Formația antrenată de Nuno Campos va fi în postura de gazdă, iar meciul se va disputa pe „Arcul de Triumf”. Dumitru Dragomir este de părere că roș-albaștrii nu vor avea nicio șansă dacă vor presta același joc ca în ultimele partide:

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„Îi spulberă Dinamo în derby. Dacă nu îl recuperează repede pe Octavian Popescu, dacă nu aranjează puțin echipa, dacă nu strică acest sistem, pe care nu pot să-l joace… se calcă pe picioare. Trebuie să știi jocul foarte bine. Este așa de greu până înveți… iar ăia trei (n.r. – stoperii) nu pot niciodată să joace la ofsaid”, a mai spus „Oracolul din Bălcești”.