FCSB, fără Mirel Rădoi! Cum a decurs primul antrenament, după plecarea antrenorului. Video

FCSB a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, însă campioana României continuă pregătirile pentru finalul de sezon în care caută să-și îndeplinească obiectivul.
FANATIK
22.04.2026 | 17:00
Primul antrenament de la FCSB după plecarea lui Rădoi. Foto: Sport Pictures
Pentru cei de la FCSB mai sunt 4 meciuri de disputat în play-out, iar trupa bucureșteană pare a fi favorită la calificarea pentru semifinala barajului de cupe europene, unde ar urma să dea peste cei de la FC Botoșani în acest moment.

FCSB, la primul antrenament după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep

FCSB a rămas, în mod surprinzător, fără antrenor, asta după ce Mirel Rădoi a decis să accepte propunerea venită de la Gaziantep, din Turcia, formație care a și anunțat oficializarea aducerii românului. Formația bucureșteană este în acest moment în căutarea unui înlocuitor, iar până atunci va fi pregătită de Lucian Filip și Alin Stoica, tandem care a și condus primul antrenament de după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

„Roș-albaștrii au efectuat miercuri primul antrenament după victoria cu Farul Constanța. Jucătorii s-au pregătit cu Lucian Filip și Alin Stoica, precum și cu preparatorul fizic Horea Codorean, în timp ce portarii au revenit sub comanda lui Marius Popa”, a transmis FCSB într-o postare pe rețelele sociale la care au fost atașate și imagini cu pregătirea jucătorilor.

Ce antrenor a fost ofertat pentru a veni la FCSB în locul lui Mirel Rădoi

Prezent la emisiunea MM la FANATIK, oficialul grupării bucureștene a dezvăluit că a vorbit deja cu un posibil înlocuitor pentru Mirel Rădoi. Mihai Stoica a anunțat că a discutat cu Elias Charalambous, cel care a luat ultimele două titluri la FCSB și care a dorit să plece după finalul sezonului regulat din cauza rezultatelor nefaste.

„L-am sunat deja pe Elias Charalambous și l-am rugat să vină să ne ajute, măcar până să termină acest sezon. Elias a fost la Di Francesco (n.r. antrenorul lui Lecce) la antrenamente acum o săptămână, iar acum l-am găsit la Bournemouth.

Va lua o decizie în scurt timp… N-am nicio idee ce decizie va lua, nu îi este ușor nici lui. Rămâne de văzut. Mergem cu cei pe care îi avem acum și sperăm să se rezolve cât mai repede ca să știm cum să ne mișcăm. Acum, în momentul acesta, sunt în stand-by. Aștept decizia lui Elias. Dacă el acceptă să vină, mă liniștesc”, a spus Mihai Stoica.

Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de turci după ce i-a supărat pe...
Fanatik
Mirel Rădoi, primit cu brațele deschise de turci după ce i-a supărat pe fanii de la FCSB: „Carismă are!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!