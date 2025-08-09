Sport

FCSB, fără suporteri la returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa”

Mihai Stoica a anunțat că suporterii FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo pentru meciul retur cu Drita din Europa League.
Traian Terzian
09.08.2025 | 23:00
FCSB fara suporteri la returul cu Drita Am fost atentionati ca e mai bine asa
Suporterii FCSB nu vor face deplasarea pentru returul cu Drita. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După victoria senzațională din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, cu o revenire de la 0-2 la 3-2, FCSB nu va avea susținerea suporterilor la partida retur cu Drita.

Suporterii FCSB nu fac deplasarea la returul cu Drita

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, Mihai Stoica, a explicat că nu s-au cerut bilete pentru deplasarea fanilor în Kosovo, pentru a nu exista probleme fiind bine cunoscută antipatia dintre cele două țări.

”Suporterii nu vor face deplasarea în Kosovo. Nu solicităm bilete pentru suporteri. Am fost atenționați că e mai bine așa. Oamenii s-au comportat ok cu noi, ne comportăm și noi la fel. Suporterii noștri au dat o lecție de maturitate care ne-a mișcat pe toți.

Eram convinși că va ieși iar scandal. Au reușit să nu ne facă probleme și să nu își facă nici ei probleme. Vom juca play-off-ul, indiferent de competiție, cu stadionul plin. Altfel, se putea închide stadionul, puteam plăti amenzi de sute de mii de euro. E mare lucru să nu auzi o dată o scandare”, a declarat Stoica, la Prima Sport.

Drita – FCSB nu se vede la televizor

Întâlnirea dintre formația kosovară Drita și campioana FCSB, din manșa secundă a turului 3 preliminar al Europa League, se va disputa joi, 14 august, de la ora 21:00, pe stadionul Fadil Vokrri din Pristina.

Jocul din Kosovo va fi arbitrat de georgianul Giorgi Kruashvili (39 de ani), ajutat la cele două linii de conaționalii săi Levan Varamishvili și Zaza Pipia. În camera VAR se vor afla belgianul Bram Van Driessche și georgianul Bakur Ninua.

După ce meciul tur de la București a putut fi urmărit pe postul Pro TV, manșa secundă va fi difuzată în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo și va necesita plata unui abonament lunar pentru utilizare.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
