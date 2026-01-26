FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a mers de urgenţă la cantonamentul FCSB din Berceni, la o zi după eşecul usturător cu CFR Cluj, scor 1-4. , roş-albaştrii având un start horror de an, cu trei înfrângeri în trei meciuri.

FCSB, fără Târnovanu şi Zima în poartă! Decizia luată de Gigi Becali

Patronul FCSB a luat o decizie surprinzătoare pentru ultimele şapte etape. , nici Zima nu vor apăra, ci un portar U21, astfel încât să nu fie niciun jucător „under” între cei de câmp:

„Eu sunt un om recunoscător. Le-am mulțumit prima dată. Am început: ‘Bîrligea, îți mulțumesc. Fane, îți mulțumesc’. I-am luat pe rând. Tu, Bîrligea, ce salariu ai avut, ce oferte ai avut, cine ești acum, ce erai atunci.

Acum se interesează lumea de el. Nu mai spun de salariu, a luat sute de mii. Olaru, ești prea cuminte. Un singur lucru: nu mai juca mingea când ești cu spatele la poarta adversă.

Nimeni nu are ochi în spate. Joacă așa cum o făceai tu, dă pase decisive. Ești băiat cuminte, dar e păcat. Mâinile pe sus, arbitrii! Eu îți dau galben! Radunovic, vreau mai mult.

Fane, portarul, știu despre el niște nemulțumiri. Vocifera, a luat trei goluri ale lui, spun specialiștii. Eu, dacă eram, apăram unul. Am vrut să-l pedepsesc. Am zis că va apăra Zima, dar el va sta. Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma”.

Matei Popa, noul portar titular de la FCSB!

Gigi Becali a anunţat că portarul titular de la FCSB va fi Matei Popa, fiul antrenorului cu portar şi al fostului internaţional Marius Popa. În vârstă de 18 ani, Matei Popa a fost titular în meciurile de Youth League:

„Le-am reproșat la fiecare în parte. Sunt recunoscător, dar să fie și ei recunoscători. Vreau să fie recunoscători. Nu mai țipați la antrenori. Eu i-am schimbat. Ce treabă au cu Charalambous? Eu să dau un om afară care nu are vină? Nu pot. Nu el e vinovat.

El face ascultare. Eu le-am dat ordine, ei stau în ascultare. Așa ordinari sunt? Să dau un om nevinovat afară? Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a declarat Gigi Becali, în direct, de la baza de pregătire din Berceni.