FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”

Gigi Becali a mers de urgenţă la cantonamentul FCSB din Berceni, la o zi după eşecul usturător cu CFR Cluj, scor 1-4. Play-off-ul este în pericol, roş-albaştrii având un start horror de an, cu trei înfrângeri în trei meciuri.
Patronul FCSB a luat o decizie surprinzătoare pentru ultimele şapte etape. Gigi Becali a anunţat că nici Târnovanu, nici Zima nu vor apăra, ci un portar U21, astfel încât să nu fie niciun jucător „under” între cei de câmp:
„Eu sunt un om recunoscător. Le-am mulțumit prima dată. Am început: ‘Bîrligea, îți mulțumesc. Fane, îți mulțumesc’. I-am luat pe rând. Tu, Bîrligea, ce salariu ai avut, ce oferte ai avut, cine ești acum, ce erai atunci.
Acum se interesează lumea de el. Nu mai spun de salariu, a luat sute de mii. Olaru, ești prea cuminte. Un singur lucru: nu mai juca mingea când ești cu spatele la poarta adversă.
Nimeni nu are ochi în spate. Joacă așa cum o făceai tu, dă pase decisive. Ești băiat cuminte, dar e păcat. Mâinile pe sus, arbitrii! Eu îți dau galben! Radunovic, vreau mai mult.
Fane, portarul, știu despre el niște nemulțumiri. Vocifera, a luat trei goluri ale lui, spun specialiștii. Eu, dacă eram, apăram unul. Am vrut să-l pedepsesc. Am zis că va apăra Zima, dar el va sta. Am hotărât să apere un portar under. Nu mai stăm după Toma. Nu câștigăm cu Toma”.
Gigi Becali a anunţat că portarul titular de la FCSB va fi Matei Popa, fiul antrenorului cu portar şi al fostului internaţional Marius Popa. În vârstă de 18 ani, Matei Popa a fost titular în meciurile de Youth League:
„Le-am reproșat la fiecare în parte. Sunt recunoscător, dar să fie și ei recunoscători. Vreau să fie recunoscători. Nu mai țipați la antrenori. Eu i-am schimbat. Ce treabă au cu Charalambous? Eu să dau un om afară care nu are vină? Nu pot. Nu el e vinovat.
El face ascultare. Eu le-am dat ordine, ei stau în ascultare. Așa ordinari sunt? Să dau un om nevinovat afară? Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a declarat Gigi Becali, în direct, de la baza de pregătire din Berceni.