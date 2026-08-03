FCSB – Farul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

ADVERTISEMENT

FCSB – Farul este meciul de SuperLiga care încheie etapa a 3-a. Într-o nouă ”casă”, pe Arcul de Triumf, echipa lui Marius Baciu încearcă să mai spele din umilința suferită în turul 2 preliminar al Conference League. Farul lui Ioan Ovidiu Sabău este în revenire de formă și vrea să profite de moralul distrus al bucureștenilor. Meciul va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB – Farul în etapa 3 din SuperLiga României

FCSB nu mai are niciun obiectiv european în acest sezon. După lecția de fotbal primită de la necunoscuta Auda, care i-a administrat un categoric 7-3 în două manșe, echipa bucureșteană nu are de ales și trebuie să se axeze 100% pe competițiile interne. În campionat, FCSB merge perfect deocamdată: 2 victorii din 2 partide. Urmează acum un test dificil, cu Farul lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani). Dincolo, ”marinarii” vor să demonstreze că ratarea play-off-ului în sezonul trecut a fost un accident.

ADVERTISEMENT

Superliga FCSB 2026-08-03T18:30:00Z Farul

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după FCSB – Farul

Startul etapei a 3-a de SuperLiga i-a găsit pe cei de la FCSB pe locul 1. cu punctaj maxim. Nici Farul nu stătea rău în clasament, fiind pe locul 7, imediat sub linie, cu 3 puncte. Clasamentul SuperLigii, prezentat mai jos, se actualizează meci de meci, astfel încât să fiți la curent în orice moment cu modificările apărute în prima ligă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 3 2 1 0 5-2 7 2 ▼ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 3 FCSB 2 2 0 0 4-0 6 4 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 5 ▼ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 6 ▲ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 7 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 8 ▲ Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 9 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4 10 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 11 Farul 2 1 0 1 3-2 3 12 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 15 ▲ UTA 3 0 1 2 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA de la FCSB – Farul prezintă o ”hartă” perfectă a meciului, cu toți cei 22 de jucători și cele posibile 10 rezerve implicate în partidă. În această secțiune sunt prezentate toate informațiile legate de șuturi, cornere, faulturi sau parade ale portarilor. Aceste informații evoluează odată cu desfășurarea jocului. Cu ajutorul datelor OPTA implementate direct în site-ul nostru nu ratați nicio acțiune a vreunul fotbalist prezent pe teren în FCSB – Farul.

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FCSB – Farul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Comentariul în timp real al meciului FCSB – Farul, de luni, trece în revistă absolut tot ceea ce se întâmplă notabil pe Arcul de Triumf. Nu sunt prezentate doar sarea și piperul meciului, golurile, ci și ocaziile mare, schimbările, fazele fixe, minutele de prelungire. Absolut tot ce se petrece în meci este în secțiune de mai jos.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la FCSB – Farul

Ce formule de joc și ce fotbaliști trimit în teren Baciu și Sabău în meciul FCSB – Farul din etapa 3 de SuperLiga. Toate informațiile în acest sens sunt mai jos. Datele se actualizează automat, în timp real. Într-o grafică modernă, fanii fotbalului pot vedea primul ”11” al fiecărei echipe, ce a făcut fiecare jucător, când a fost schimbat sau dacă a primit vreun cartonaș. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FCSB – Farul

. Anul trecut, echipa de la malul Mării Negre a bătut fosta campioană chiar pe Arena Națională (scor 2-3). De această dată, FCSB nu mai vrea să facă pași greșiți în lupta pentru supremația în campionat. Elevii lui Marius Baciu au o cotă de 1,80 pentru victorie. Un pariu care ar avea șanse importante la acest meci este unul bazat pe goluri: peste 2,5 reușite înseamnă o cotă de 1,80.