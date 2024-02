FCSB – Farul, ultimul meci al etapei 24 din SuperLiga. Ce prim „11” a încropit Charalambous: are o „grădiniță” întreagă pe bancă

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, J. Dawa, S. Ngezana, R. Radunovic – Lixandru, A. Șut, B. Alhassan – Luis Phelipe, A. Băluță, Oct. Popescu. Rezerve: Vlad, Panțîru, F. Coman, D. Miculescu, A. Pandele, M. Toma, Ov. Popescu, M. Laszlo, A. Pantea, M. Manolache, E. Radaslavescu, D. Popa. Antrenor: E. Charalambous.

Farul: A. Buzbuchi – D. Dussaut, I. Larie, M. Popescu, C. Ganea – I. Vînă, D. Queiros, R. Deaconu – Rivaldinho, L. Munteanu, C. Budescu. Rezerve: Mușat, Kiki, K. Boli, C. Grameni, Gustavo Henrique, Nedelcu, Grigoryan, N. Popescu, A. Stoian, G. Dănuleasa, L. Andronache, I. Cojocaru. Antrenor: G. Hagi.