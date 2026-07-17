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FCSB – FC Argeș, LIVE VIDEO în etapa 1 din SuperLiga. Echipele de start! Marea surpriză a lui Marius Baciu: cine e jucătorul under și ce se întâmplă cu Radunovic

Urmărește FCSB - FC Argeș live video în etapa 1 din SuperLiga pe FANATIK! Află cine transmite la TV meciul, vezi declarațiile antrenorilor, statisticile, istoricul confruntărilor și cele mai importante cote la pariuri.
Andrei David
17.07.2026 | 19:54
FCSB FC Arges LIVE VIDEO in etapa 1 din SuperLiga Echipele de start Marea surpriza a lui Marius Baciu cine e jucatorul under si ce se intampla cu Radunovic
SPECIAL FANATIK
FCSB - FC Argeș se joacă în prima etapă de SuperLiga. Foto: Sportpictures
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Etapa 1 din SuperLiga propune un duel interesant între FCSB și FC Argeș încă din prima zi a noului sezon. Două formații care au avut parcursuri diferite în stagiunea precedentă, dar care pornesc acum cu ambiții importante.

FCSB – FC Argeș LIVE în etapa 1 de SuperLiga

Urmărește în continuare cele mai importante faze, cu actualizări în timp real, de la meciul FCSB – FC Argeș, al doilea din noul sezon de SuperLiga.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1
FCSB
FC Argeș
Arbitri
Arbitru centru: M. Barbu Arbitru asistent 1: I. Bucsi Arbitru asistent 2: G. Duţă Al patrulea oficial: C. Olaru VAR: A. Costreie Asistent VAR: S. Slabu

Clasament SuperLiga

În mod evident întrucât este vorba despre primul meci pentru cele două echipe în noul sezon de SuperLiga, FCSB și FC Argeș vizează acum primele puncte din această ediție.

# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 FC Argeș 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Botoşani 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Corvinul 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Csikszereda 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dinamo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Farul 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Oțelul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Petrolul 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rapid 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sepsi OSK 0 0 0 0 0 0 0 0
13 UTA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 U Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Univ. Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Voluntari 0 0 0 0 0 0 0 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Cititorii FANATIK au ocazia de a urmări în timp real cele mai importante faze ale meciului FCSB – FC Argeș. În plus, statisticile OPTA puse la dispoziție au menirea de a ajuta la o mai bună înțelegere a jocului.

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Toți
FCSB
FC Argeș
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
34 C. Căbuz
26 D. Oancea
23 F. Borţa
27 R. Sierra Giménez
3 L. Sadriu
6 M. Tudose
22 V. Raţă
11 Y. Pîrvu
19 C. Micovschi
17 R. Pinho Matos
80 X. Emmers
16 I. Rădescu
8 E. Coțea
4 E. Antoniou
20 P. Dulcea
96 S. Balaure
1 C. Straton
2 C. Tofan
82 A. Marin
99 R. Moldoveanu
7 M. Idowu
31 M. Șerban
15 G. Gomes Garutti
32 Ș. Târnovanu
2 V. Crețu
4 R. Pădurariu
33 R. Radunović
3 A. Lourenço Duarte
5 J. Dawa Tchakonte
20 D. Politic
31 J. Cisotti
9 G. Bîrligea
10 F. Tănase
7 O. Popescu
97 R. Labonne
13 M. Popa
19 D. Avram
22 M. Toma
6 A. Dăncuș
34 M. Udrea
98 D. Popa
90 A. Stoian

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Toate fazele din meciul FCSB – FC Argeș pot fi urmărite pe site-ul FANATIK, cu actualizări în timp real despre cele mai importante evenimente petrecute pe teren.

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Echipe FCSB – FC Argeș

Vezi în continuare ce formule de start au ales cei doi antrenori pentru meciul dintre FCSB și FC Argeș, al doilea din noul sezon de SuperLiga, dar, bineînțeles, și schimbările operate pe parcursul jocului.

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FCSB 4-2-3-1
32Ș. Târnovanu
2V. Crețu
4R. Pădurariu
33R. Radunović
3A. Lourenço Duarte
5J. Dawa Tchakonte
20D. Politic
31J. Cisotti
9G. Bîrligea
10F. Tănase(cpt)
7O. Popescu
Rezerve
13M. Popa
19D. Avram
22M. Toma
6A. Dăncuș
34M. Udrea
98D. Popa
90A. Stoian
97R. Labonne
Antrenor
M. Baciu
FC Argeș 4-3-1-2
34C. Căbuz
26D. Oancea
23F. Borţa
27R. Sierra Giménez
3L. Sadriu
6M. Tudose(cpt)
22V. Raţă
11Y. Pîrvu
19C. Micovschi
17R. Pinho Matos
80X. Emmers
Rezerve
16I. Rădescu
8E. Coțea
4E. Antoniou
20P. Dulcea
96S. Balaure
1C. Straton
15G. Gomes Garutti
31M. Șerban
7M. Idowu
2C. Tofan
82A. Marin
99R. Moldoveanu
Antrenor
B. Andone
  • Așadar, Marius Baciu a decis să îl titularizeze pe Dennis Politic. Jucătorul eligibil pentru regula U21 este fundașul stânga Pădurariu, iar Risto Radunovic a fost mutat la mijloc. Banca de rezerve a roș-albaștrilor este destul de „subțire”, cu un singur senior, respectiv Ronny Labonne.

FCSB – FC Argeș, live video în etapa 1 din SuperLiga

Partida se dispută vineri, 17 iulie 2026, de la ora 21:30, pe stadionul Steaua din București. Meciul reprezintă debutul oficial al lui Marius Baciu pe banca tehnică a FCSB într-un sezon complet de SuperLigă, în timp ce Bogdan Andone încearcă să confirme rezultatele foarte bune obținute alături de gruparea piteșteană. FCSB încearcă să lase în urmă dezamăgirile sezonului precedent și să înceapă campionatul cu o victorie în fața propriilor suporteri. De partea cealaltă, FC Argeș vine după una dintre cele mai bune prestații din ultimii ani și încearcă să demonstreze că performanțele recente nu au fost întâmplătoare.

Rămâneți pe FANATIK pentru toate informațiile legate de confruntarea FCSB – FC Argeș, de la echipele oficiale și desfășurarea partidei până la reacțiile de după fluierul final.

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Ce au declarat antrenorii Marius Baciu și Bogdan Andone înaintea partidei

Marius Baciu a transmis că atmosfera din lot este una foarte bună după cantonamentul efectuat în Olanda și a refuzat să vorbească despre o revanșă pentru rezultatele directe din sezonul trecut. „Aștept cu nerăbdare să înceapă noul campionat. Perioada grea de cantonament s-a încheiat foarte bine pentru noi, băieții au muncit foarte bine. Nu putem discuta acum de o revanșă pentru meciurile din trecut. FC Argeș a demonstrat că este o echipă foarte bună, care are un antrenor foarte bun, care organizează foarte bine echipa”, a declarat Marius Baciu, antrenorul lui FCSB, la conferința de presă dinaintea meciului.

De partea cealaltă, Bogdan Andone a avertizat că FC Argeș trebuie să fie pregătită încă din prima etapă. „Este un sezon diferit faţă de anul trecut, pentru că anul trecut veneam după o promovare din Liga 2 și eram considerați o echipă nou promovată. Dar acum este cu totul altceva, venim după un sezon de Liga 1, cu play-off şi cu o semifinală de Cupă a României, așa că toată lumea ne va trata cu maximă seriozitate şi va trebui să fim pregătiți încă de la primul meci, adică de mâine, ca să fim la un nivel bun”.

Istoricul meciurilor FCSB – FC Argeș. Statistică oficială

Paradoxal, deși FCSB pornește favorită pe hârtie, ultimele confruntări directe au fost dominate de FC Argeș. n sezonul trecut, piteștenii au câștigat ambele dueluri cu formația bucureșteană. FC Argeș s-a impus mai întâi cu 1-0 la Mioveni, iar ulterior a produs una dintre cele mai mari surprize ale campionatului prin victoria cu 2-0 obținută pe terenul FCSB.

Cine transmite la TV meciul FCSB – FC Argeș

Partida FCSB – FC Argeș va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Suporterii vor putea urmări meciul și online prin intermediul platformelor de streaming ale celor două trusturi, DigiOnline și PrimaPlay.

Forma echipelor înainte de startul sezonului

FCSB vine după o perioadă de pregătire în care Marius Baciu s-a declarat mulțumit de implicarea și evoluția jucătorilor. „Roș-albaștrii” au pierdut 0-4 cu Royale Union St. Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru. Iar apoi au învins cu 1-0 pe Al Jazira.

FC Argeș a avut o vară plină. Trei amicale câștigate în cantonamentul din Slovenia, 2-0 cu sârbii de la Cukaricki, 5-2 cu albanezii de la Vllaznia și 4-0 cu slovenii de la Jadran Dekani. Întorși în țară, argeșenii au jucat două partide de verificare în doar 4 ore cu divizionara secundă SCM Râmnicu Vâlcea, scoruri 1-1 și 2-0.

Cote pariuri FCSB – FC Argeș în SuperLiga

FCSB este favorită la victorie. Cota gazdelor este 1,65, în timp ce oaspeții de la FC Argeș au primit 5,25. Remiza vine cotată la 4,10. Pe de altă parte, la fel arătau cotele și anul trecut, când piteștenii au câștigat ambele directe, fără să primească gol. Și atunci lotul FCSB-ului părea superior celui de acum. Rămâne de văzut dacă roș-albaștrii vor reuși revanșa sau oaspeții își vor menține invincibilitatea în directe.

Urmărește în timp real FCSB – FC Argeș, live text pe FANATIK

FCSB – FC Argeș va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a confruntării din etapa 1 a SuperLigii. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la București. La final, FANATIK îți oferă reacțiile antrenorilor, declarațiile jucătorilor, analiza completă a partidei și clasamentul actualizat.

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