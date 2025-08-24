Sport

FCSB – FC Argeș, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Ce echipă a aliniat Elias Charalambous

Meciul dintre FCSB și FC Argeș va avea loc în etapa a 7-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida campioanei en-titre.
Iulian Stoica
24.08.2025 | 18:35
FCSB o înfruntă pe FC Argeș în etapa a 7-a din SuperLiga. Cine transmite partida la TV. Foto: colaj Fanatik.

FC Argeș a început surprinzător de bine noua ediție de SuperLiga, însă același lucru nu se poate spune și despre campioana en-titre, FCSB. Meciul dintre cele două va avea loc în etapa cu numărul 7, iar disputa se anunță a fi una extrem de importantă în economia clasamentului.

FCSB – FC Argeș, în etapa a 7-a din SuperLiga. „Roș-albaștrii”, mari favoriți la victorie

Duelul FCSB – FC Argeș, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Acest duel o prinde pe campioana en-titre cu o formă slabă, pe când elevii lui Bogdan Andone au impresionat în startul sezonului.

FCSB vine după egalul cu Rapid din runda precedentă. Totodată, „roș-albaștrii” s-au duelat cu Aberdeen în play-off-ul de calificare UEFA Europa League, acolo unde au remizat, scor 2-2, după ce au avut un avantaj de două goluri. În campionat, situația nu stă prea bine pentru campioana en-titre, FCSB ocupând treapta a 12-a în clasament, cu doar 5 puncte acumulate.

De cealaltă parte, FC Argeș vine după victoria obținută cu Oțelul Galați în runda anterioară. Nou-promovata a impresionat în debutul acestui sezon, Bogdan Andone reușind să obțină nu mai puțin de 9 puncte în primele 6 runde, bilanțul fiind unul pozitiv.

Cine transmite la TV FCSB – FC Argeș din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre FCSB și FC Argeș poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

  • UTA – Unirea Slobozia 1-1
  • Metaloglobus – Rapid 1-2

Sâmbătă, 23 august

  • FC Botoșani – Csikszereda 3-1
  • U Cluj – Dinamo 0-1

Duminică, 24 august:

  • Oțelul Galați – CFR Cluj 4-1
  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Ora 21:30: FCSB – FC Argeș

Luni, 25 august:

  • Ora 19:00: FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de FCSB – FC Argeș

clasament

Cotele la pariuri pentru meciul FCSB – FC Argeș

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, FCSB. Victoria „roș-albaștrilor” este cotată cu 1,70, în timp ce un succes al lui FC Argeș are cota 5,10 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,95. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,05.

Vezi live video FCSB – FC Argeș, în etapa 7 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Arena Națională”, dintre FCSB și FC Argeș, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

FANATIK a anunțat în exclusivitate cum va arăta primul „11” al campioanei la partida de pe Arena Națională. Noua achiziție, Mamadou, Thiam va debuta în tricoul roș-albastru: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Olaru, Lixandru, Tănase – Toma, Thiam, Oct. Popescu.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Elias Charalambous, Bogdan Andone, Daniel Bîrligea și Caio Ferreira pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
