FCSB – FC Botoșani LIVE. Echipele probabile pentru baraj, statistici OPTA și cele mai importante faze

FCSB și FC Botoșani dispută semifinala barajului de Conference League din acest sezon. Echipa care se va impune la final va întâlni în meciul decisiv, în deplasare, Dinamo. Stai pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu absolut toate detaliile despre această partidă extrem de importantă pentru ambele formații.

Superliga FCSB 2026-05-24T17:30:00Z FC Botoşani

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Statisticile nu sunt disponibile.

Play-off Play-out Sezon regulat # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 9 6 1 2 12 6 +6 49 2 U Cluj 10 6 1 3 13 11 +2 46 3 CFR Cluj 10 4 4 2 8 7 +1 43 4 Dinamo 10 3 4 3 13 12 +1 39 5 Rapid 9 1 2 6 8 14 -6 33 6 FC Argeş 10 1 4 5 6 10 -4 32 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ UTA 9 5 2 2 14 7 +7 39 2 ▼ FCSB 9 4 2 3 13 9 +4 37 3 ▲ Oțelul 9 4 2 3 17 15 +2 35 4 ▼ FC Botoşani 9 3 3 3 13 17 -4 33 5 Csikszereda 9 5 2 2 11 8 +3 33 6 Petrolul 9 2 3 4 9 15 -6 25 7 Farul 9 1 3 5 8 11 -3 25 8 Hermannstadt 9 3 4 2 13 10 +3 25 9 Un. Slobozia 9 2 3 4 11 13 -2 22 10 Metaloglobus 9 2 4 3 10 14 -4 16 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Univ. Craiova 30 17 9 4 53 27 +26 60 2 ▲ Rapid 30 16 8 6 47 30 +17 56 3 ▼ U Cluj 30 16 6 8 48 27 +21 54 4 ▼ CFR Cluj 30 15 8 7 49 40 +9 53 5 ▼ Dinamo 30 14 10 6 42 28 +14 52 6 FC Argeş 30 15 5 10 37 28 +9 50 7 ▼ FCSB 30 13 7 10 48 40 +8 46 8 ▼ UTA 30 11 10 9 39 44 -5 43 9 ▼ FC Botoşani 30 11 9 10 37 29 +8 42 10 ▼ Oțelul 30 11 8 11 39 32 +7 41 11 ▼ Farul 30 10 7 13 39 37 +2 37 12 ▼ Petrolul 30 7 11 12 24 31 -7 32 13 ▼ Csikszereda 30 8 8 14 30 58 -28 32 14 ▼ Un. Slobozia 30 7 4 19 27 46 -19 25 15 ▼ Hermannstadt 30 5 8 17 29 50 -21 23 16 ▼ Metaloglobus 30 2 6 22 25 66 -41 12

Fotbalul românesc are parte, pe lângă barajele de menținere/promovare în SuperLiga, și de barajele pentru accederea în preliminariile Conference League. urmând ca Meciul dintre bucureșteni și formația moldavă va fi, de asemenea, Rămâne de văzut cine va câștiga duelul programat duminică, 24 mai, de la ora 20:30 și va ajunge să dea lupta finală contra „câinilor”.

Cine transmite la TV meciul FCSB – FC Botoșani

Meciul dintre FCSB și FC Botoșani poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul Fanatik.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT.

Cine arbitrează barajul FCSB – FC Botoșani

Brigada delegată de CCA să conducă acest meci îl are la centru pe…

Echipe probabile FCSB – FC Botoșani

Ambele echipe vor căuta victoria încă din timpul regulamentar. Iată cum ar putea arăta garniturile de start ale celor două formații în semifinala barajului de Conference League:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Tănase, J. Paulo – Cisotti, Olaru, O. Popescu – Miculescu.

FC Botoșani: Kukic – Friday, Suta, Miron, Țigănașu – Papa, Petro – Bota, Ongenda, Mitrov – Mailat.

Absenți la FCSB

FCSB nu se va putea baza pe principala lor „armă” din atac: Daniel Bîrligea. pentru tot restul sezonului. Marți, 12 mai, De asemenea, și tânărul , nu reprezintă o variantă aptă pentru primul „11”.

Cine nu joacă la FC Botoșani

Marius Croitoru are la rândul său jucători indisponibili pentru confruntarea cu FCSB. Din tabăra celor de la FC Botoșani lipsesc fotbaliști precum Ștefan Pănoiu, Michael Pavlovic și Rijad Sadiku.

Cu cine joacă câștigătoarea dintre FCSB – FC Botoșani

Câștigătoarea dintre FCSB și FC Botoșani va întâlni Dinamo în finala barajului pentru calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Meciul decisiv avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30 și va fi transmis în direct la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Unde se dispută finala pentru barajul de Conference League

Duelul de foc dintre FCSB/FC Botoșani și Dinamo, pentru cupele europene, va avea loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”, casa „câinilor” în majoritatea jocurilor de pe teren propriu în ultimele sezoane.