FCSB – FC Botoșani, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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FCSB și FC Botoșani se reîntâlnesc în campionat, după reeditarea semifinalei barajului pentru accederea în Conference League. Luni, de la ora 21:30, roș-albaștrii lui Marius Baciu dau piept cu echipa lui Marius Croitoru, în etapa a 5-a din SuperLiga. Meciul este transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB – FC Botoșani în etapa 5 din SuperLiga României

FCSB și FC Botoșani nu traversează deloc cea mai bună perioadă. Gazdele, după două victorii fără gol primit, s-au „împotmolit” în semi-eșecuri: 2-2 cu Farul acasă și 0-0 în deplasare cu Sepsi. Și mai rău stă echipa moldavă. Elevii lui Marius Croitorul încă nu știu cum arată o victorie în aceste sezon: 3 remize și un egal.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 FCSB 2026-08-17T18:30:00Z FC Botoşani

Clasament SuperLiga etapa 5, înainte și după FCSB – FC Botoșani

Roș-albaștrii încă stau bine în clasament, deși nu mai bat pe nimeni de două etape. , cu 8 puncte, în spatele liderului FC Argeș, care a adunat 9. În ceea ce-i privește pe cei de la Botoșani, înainte de etapa a 5-a, numai două echipe sunt sub ei. E vorba de UTA Arad (2 puncte) și Csikszereda.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Dinamo 5 3 1 1 11-3 10 2 ▲ FC Argeș 5 3 1 1 4-3 10 3 ▲ Petrolul 5 3 0 2 4-6 9 4 ▲ Corvinul 5 2 2 1 7-3 8 5 ▼ FCSB 4 2 2 0 6-2 8 6 ▲ Farul 5 2 2 1 9-7 8 7 ▼ Rapid 5 2 2 1 5-3 8 8 ▼ Univ. Craiova 5 2 1 2 10-7 7 9 ▼ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 10 ▼ Oțelul 5 1 3 1 6-6 6 11 ▼ Sepsi OSK 5 1 3 1 2-2 6 12 ▼ FC Voluntari 5 1 1 3 4-13 4 13 ▼ CFR Cluj 4 1 0 3 7-8 3 14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3 15 UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 5 0 1 4 2-9 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – FC Botoșani: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

„Caseta tehnică” a fiecărui jucător prezent pe teren în partida FCSB – FC Botoșani este prezentată în statistica OPTA de mai jos. Vedem date, în timp real, despre goluri (G), pase de gol (A), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) sau cadrate (ȘP), offside-uri (OF), faulturi comise (FC) sau suferite (FP) și paradele portarilor (PAR). Acești indicatorii sunt prezenți permanent în caseta meciului. Pariorii știu de importante sunt aceste date, casele de pariuri având în oferte cote pe astfel de statistici: cornere, șuturi sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FCSB – FC Botoșani LIVE VIDEO comentariul în timp real

Tot ceea ce se întâmplă în partida care are loc pe Arcul de Triumf din Capitală apare în comentariul în timp real prezentat de FANATIK. Apar aici informații despre goluri, ocazii, cartonașe galben, schimbări sau minute de prelungire. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se petrece în cele 90 de minute și în prelungiri apare în această secțiune.

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Echipele de start și schimbări la FCSB – FC Botoșani

Fanii așteaptă cu sufletul la gură să vadă cum arată echipele de start în duelul FCSB – FC Botoșani. Ce schimbări face Marius Baciu față de ultimele etape. Care sunt jucătorii surpriză trimiși să obțină toate cele trei puncte. Toate datele apar aici.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FCSB – FC Botoșani

, mai ales în meciurile de acasă. Oboseală nu mai există, echipa fiind eliminată din Europa. Cota pentru „1 solist”, de 1,58 la Superbet, arată clar cine pleacă favorită în acest meci. Bookmakerii acordă un 5,55 pentru o surpriză uriașă și 4,35 la egal. Un pariu de încercat la acest meci este cel bazat pe goluri: „peste 2,5 goluri”, la o cotă de 1,57.