FCSB – Fenerbahce, live video în etapa 8 din Europa League. Ultimul meci al bucureștenilor în faza ligii din acest sezon

O nouă seară europeană pentru FCSB. Campioana României joacă joi seară pe teren propriu contra turcilor de la Fenerbahce. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

FCSB – Fenerbahce, live video în etapa 8 de Europa League

FCSB – Fenerbahce se joacă joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională din București. Meciul poate fi urmărit live text și FANATIK.

Bucureștenii vin după un parcurs „negru” în acest început de an. Etapa trecută, în Europa League, . De partea cealaltă,

Acum, în ultima rundă, ambele echipe sunt obligate să câștige pentru a ajunge în primăvara europeană, însă șansele mai mari, mai ales datorită punctelor acumulate, le are formația din Turcia.

Clasamentul Europa League înainte de FCSB – Fenerbahce

Fenerbahce se află peste FCSB în clasament. Turcii au 11 puncte și ocupă locul 18, față de 6 puncte, locul 29, pentru reprezentanta României. Iată clasamentul complet înaintea ultimei runde:

Cine arbitrează FCSB – Fenerbahce și ce brigadă a fost delegată

Partida FCSB – Fenerbahce îl va avea la centru pe Nenad Minakovic din Serbia, asistat la cele două tușe de conaționalii Nikola Borovic și Bosko Bozovic. Iar Milan Mitic va fi cel de-al patrulea arbitru al brigăzii ucrainene. În camera VAR se vor afla Momcilo Markovic, care va fi ajutat de Jelena Cvetkovi.

Echipe probabile la FCSB – Fenerbahce. Absențe numeroase

FCSB a pierdut o piesă importantă pentru meciul cu Fenerbahce, pe lângă deja cunoscuta absență a lui Florin Tănase din cauza unei accidentări. Este vorba de atacantul Daniel Bîrligea,

De partea cealaltă, Fenerbahce nu se va baza pe următorii jucători: Edson Alvarez, Archie Brown și Levent Mercan, toți accidentați. Pe lista de fotbaliști indisponibili se mai alătură și Ismail Yuksek, care a acuzat probleme medicale la meciul de campionat cu Goztepe, și Milan Skriniar, căpitanul echipei, suspendat pentru partida cu FCSB din cauza multiplelor cartonașelor galbene acumulate.

Declarații înainte de FCSB – Fenerbahce

Gigi Becali a fost cel care a vorbit înaintea meciului cu turcii. Patronul bucureștenilor vrea victorii pe linie în campionat, iar la partida cu Fener își dorește un rezultat bun în special pentru suporterii echipei sale.

„Meciul cu Fenerbahce e important, pentru că vor suporterii să câștigăm. Și putem câștiga și bani. Dar asta nu înseamnă că nu o să facem niște mașinațiuni, astfel încât să avem echipa în mare formă pentru meciul cu Csikszereda”, a declarat Gigi Becali după ședința avută la baza echipei.

Domenico Tedesco, antrenorul oaspeților, s-a plâns înaintea meciului de programul aglomerat, dar mai ales de lotul slăbit de accidentări mai ales: „Am jucat împotriva lui Alanyaspor, Goztepe, Aston Villa, acum FCSB, apoi Kocaelispor, după aceea Trabzonspor. Avem aceste meciuri, trebuie să facem schimbări. Nu știu cu cine voi juca la București. Toți jucătorii sunt la limită.

Mert Muldur a făcut mult efort fizic. Dacă îl foloseam mai mult de 45 de minute cu Goztepe, exista riscul accidentării”, a declarat Domenico Tedesco, conform .

Istoricul meciurilor FCSB – Fenerbahce. Statistică oficială

Există 4 întâlniri oficiale în trecut între FCSB și Fenerbahce, iar turcii conduc la capitolul victoriilor. Iată scorurile înregistrate în precedentele confruntări directe între cele două echipe:

Fenerbahce – FCSB 3-1 (Europa League, 5 noiembrie 2009)

FCSB – Fenerbahce 0-1 (Europa League, 22 octombrie 2009)

Fenerbahce – FCSB 1-2 (Cupa UEFA, 30 septembrie 1997)

FCSB – Fenerbahce 0-0 (Cupa UEFA, 16 septembrie 1997)

FCSB versus echipele din Turcia

FCSB a întâlnit până acum 4 formații din Turcia: Galatasaray, Fenerbahce, Beșiktaș și Osmanlispor. Iată bilanțul echipei bucureștene în disputele oficiale cu echipele enumerate:

FCSB VS Galatasaray: 4 meciuri (2 victorii și 2 remize)

FCSB VS Fenerbahce: 4 meciuri (o victorie, o remiză, 2 eșecuri)

FCSB VS Beșiktaș: 1 meci (o victorie)

FCSB VS Osmanlispor: 2 meciuri (o victorie, un eșec)

Fenerbahce contra echipelor din România

Fenerbahce are și ea un istoric în ceea ce privește confruntările cu echipele din România, întâlnind în istorie 7 formații din țara noastră (FCSB/Steaua, UTA, FC Argeș, FC Vaslui, Petrolul, Dinamo și Steagul Roșu Brașov). Singurele care se pot lăuda cu cel puțin o victorie în fața turcilor sunt primele 5 enumerate.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Fenerbahce din etapa 8 de Europa League

FCSB – Fenerbahce se vede în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00. Cele două posturi sunt singurele care transmit meciul în direct la tv pe teritoriul României.

Cum poți vedea live stream online FCSB – Fenerbahce. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Însă confruntarea de pe Arena Națională poate fi urmărită live și pe internet. Platformele digitale ale deținătorilor de drepturi, Digi Online și Prima Play, retransmit live stream conținutul posturilor ce difuzează meciul la tv.

Românii din Diaspora au la dispoziție, pe site-ul UEFA, accesând , lista tuturor televiziunilor care transmit competiția în fiecare țară în parte.

Cote pariuri FCSB – Fenerbahce în Europa League

„Favorita” caselor de pariuri pentru acest meci este Fenerbahce, cu o cotă de 1.54 la victorie. FCSB, în schimb, este cotată cu 5.25 pentru un eventual succes. Remiza este cotată cu 4.60. Pentru cei care preferă să mizeze pe goluri, pronosticul „ambele echipe marchează: Da” are cota de 1.85, iar „peste 2.5 goluri” are cota de 1.74.

Live Blog: Urmărește în timp real FCSB – Fenerbahce, meci din etapa 6 de Europa League

Nu rata niciun detaliu despre FCSB – Fenerbahce . Rămâi pe FANATIK pentru a afla formațiile de start, evoluția scorului, statistici relevante și clasamentul actualizat.

De asemenea, reacțiile protagoniștilor și declarațiile lor la finalul meciului sunt pe site-ul nostru. Dar și calculele pentru o eventuală calificare în faza următoare.

Programul FCSB în Europa League

Șapte partide a jucat deja FCSB în Europa League, iar acum urmează meciul decisiv cu Fenerbahce din etapa 8. Programul complet al campioanei României și rezultatele înregistrate până acum: