FCSB – Feyenoord, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 6. Probleme pentru români! Accidentările le-au pus capac

FCSB își joacă una dintre ultimele șanse pentru o calificare în faza eliminatorie a Europa League pe Arena Națională, contra lui Feyenoord, în etapa 6.

FCSB are probleme serioase de lot înainte de meciul cu Feyenoord din Europa League. Mihai Stoica, președintele campioanei României, a dat de înțeles că doar 14 jucători sunt apți de joc pentru duelul cu echipa din Eredivisie. Olaru, Dawa, M. Popescu, Chiricheș, Kiki, Alibec, Bîrligea și Miculescu nu vor juca!

„Suntem vreo 14 (n.r. – jucători apți). Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB – Feyenoord, live video în etapa 6 de Europa League

FCSB – Feyenoord se joacă joi, 11 decembrie, de la ora 22:00, pe Arena Națională din București. Meciul poate fi urmărit live text și FANATIK.

Cele două sunt vecine de clasament, FCSB pe 31, Feyenoord pe 30, cu câte trei puncte fiecare. Campioana României a învins în prima etapă, cu 1-0 în deplasare, pe Go Ahead Eagles, o altă formație olandeză, în timp ce Feyenoord a trecut cu 3-1 de Panathinaikos, acasă, în etapa 3.

În rest, au fost înfrângeri pe linie pentru cele două echipe. FCSB a pierdut pe rând cu Young Boys (0-2, acasă), Bologna (1-2, acasă), FC Basel (1-3, deplasare) și Steaua Roșie Belgrad (0-1, deplasare). De cealaltă parte, Feyenoord a cedat cu Braga (0-1, deplasare), Aston Villa (0-2, deplasare), Stuttgart (0-2, deplasare) și Celtic (1-3, acasă).

Clasamentul Europa League înainte de FCSB – Feyenoord

Feyenoord o devansează pe FCSB în clasament doar grație faptului că a înscris mai multe goluri, pentru că la golaveraj situația e similară, ambele fiind la -5. Batavii au marcat de 4 ori și au încasat 9 goluri, iar FCSB are 3-8 la capitolul goluri. Iată cum arată clasamentul complet, înainte de etapa 6 din Europa League.

Lyon 12 puncte (golaveraj 11-2) Midtjylland 12 p (12-5) Aston Villa 12 p (8-3) Freiburg 11 p (8-3) Betis 11 p (8-3) Ferencvaros 11 p (9-5) Braga 10 p (9-5) FC Porto 10 p (7-4) Genk 10 p (7-5) Celta Vigo 9 p (11-7) Lille 9 p (10-6) Stuttgart 9 p (8-4) Plzen 9 p (6-2) Panathinaikos 9 p (9-7) AS Roma 9 p (7-5) Nottingham 8 p (9-5) PAOK 8 p (10-7) Bologna 8 p (7-4) Brann 8 p (6-3) Fenerbahce 8 p (5-5) Celtic 7 p (7-8) Steaua Roșie B. 7 p (4-5) Dinamo Zagreb 7 p (7-10) FC Basel 6 p (7-7) Ludogorets 6 p (8-11) Young Boys 6 p (7-12) Go Ahead Eagles 6 p (4-9) Sturm Graz 4 p (4-7) Salzburg 3 p (5-10) Feyenoord 3 p (4-9) FCSB 3 p (3-8) Utrecht 1 p (2-7) Rangers 1 p (2-9) Malmo FF 1 p (2-10) Maccabi Tel Aviv 1 p (1-14) Nice 0 p (4-12)

Cine arbitrează FCSB – Feyenoord și ce brigadă a fost delegată

Partida FCSB – Feyenoord îl va avea la centru pe Mykola Balakin din Ucraina, asistat la cele două tușe de conaționalii Oleksandr Berkut și Viktor Matyash. Iar Vitaliy Romanov va fi cel de-al patrulea arbitru al brigăzii ucrainene.

În camera VAR se va afla italianul Daniele Chiffi, secondat de Viktor Kopiievskyi din Ucraina.

Echipe probabile la FCSB – Feyenoord. Absențe numeroase

Atât FCSB, cât și Feyenoord se luptă cu o lungă listă de absențe. Elias Charalambous și Mihai Pintilii nu se pot baza pe Dawa, Bîrligea, Alibec și Politic din cauza accidentărilor. . Iar Darius Olaru e suspendat.

În tabăra cealaltă, antrenorul . In-beom Hwang și Jakub Moder sunt și ei accidentați de mai mult timp, astfel că singurii mijlocași veritabili sunt Quinten Timber, Luciano Valente și Oussama Targhalline. Mai mult, pentru Feyenoord urmează derby-ul cu Ajax duminică și van Persie va avea o adevărată dilemă în legătură cu modul în care va aborda partida de pe Arena Națională înainte celei de campionat cu rivala de moarte.

Ce au declarat cei doi antrenori

Elias Charalambous și Robin van Persie sunt conștienți de situația echipelor pe care le conduc și au subliniat că victoria este crucială pentru ambele formații.

„Tratăm meciul cu mare seriozitate pentru că este poate ultima șansă de a câștiga puncte în această grupă. Așa că mâine vom încerca să câștigăm puncte pentru a păstra șanse în următoarele meciuri. Suntem în aceeași situație cu Feyenoord, avem câte trei puncte. Așa că eu cred că echipa care va câștiga mâine va avea șanse să continue. Sperăm să fim noi acea echipă”, a declarat tehnicianul lui FCSB la conferința de presă premergătoare partidei.

„Noi și FCSB suntem în același scenariu acum, trebuie să câștigăm. Îmi place să joc împotriva unei echipe care trebuie să câștige. Suntem două echipe care trebuie să câștige, un egal nu e suficient pentru nimeni. Nu cred că mâine vreuna dintre echipe se va apăra și va aștepta ca adversara să greșească. Va trebui ca toți să ne asumăm riscuri. Fotbalul, în opinia mea, ar trebui să fie mereu așa. Presiunea este ridicată deoarece în cazul în care nu reușim să câștigăm șansele de calificare devin extrem de mici”, a precizat și Robin van Persie.

Istoricul meciurilor FCSB – Feyenoord. Statistică oficială

Va fi prima confruntare europeană între FCSB și Feyenoord, dar ambele formații au întâlnit echipe din țara celeilalte.

FCSB versus echipele olandeze

În „era Gigi Becali”, FCSB – chiar dacă la momentul respectiv juca sub numele de Steaua – a jucat cu Heerenveen în sezonul 2005-2006 și îi elimina pe olandezi din 16-imile de Cupa UEFA, după 3-1 în deplasare și 0-1 acasă. În anii următori, până în 2013, avea să întâlnească Twente (grupe Europa League 2009, 0-0 deplasare și 1-1 acasă), Utrecht (grupe Europa League, 1-1 deplasare și 3-1 acasă), din nou Twente (16-imi Europa League, dublă victorie cu 1-0 pentru olandezi) și Ajax (16-imi Europa League, ambele formații au câștigat pe teren propriu cu 2-0, iar FCSB s-a calificat la lovituri de departajare).

Feyenoord contra echipelor din România

În același sezon UEFAntastic pentru FCSB, care ajungea în semifinale, Feyenoord dădea peste Rapid și era eliminată după 1-1 pe teren propriu și 0-1 la București. Anterior, Feyenoord a mai jucat cu UTA și Dinamo, în sezoanele 1970-1971, respectiv 1971-1972. Cu arădenii s-a terminat 1-1 în Olanda și 0-0 în România, iar UTA a mers mai departe grație golului marcat în deplasare – Contra lui Dinamo, Feyenoord n-a avut emoții: 3-0 la București, urmat de 2-0 la Rotterdam.

Cine transmite la TV meciul FCSB – Feyenoord din etapa 6 de Europa League

FCSB – Feyenoord se vede în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00. Cele două posturi sunt singurele care transmit meciul în direct la tv pe teritoriul României.

Cum poți vedea live stream online FCSB – Feyenoord. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Însă confruntarea de pe Arena Națională poate fi urmărită live și pe internet. Platformele digitale ale deținătorilor de drepturi, Digi Online și Prima Play, retransmit live stream conținutul posturilor ce difuzează meciul la tv.

Românii din Diaspora au la dispoziție, .

Cote pariuri FCSB – Feyenoord în Europa League

Din păcate pentru fanii lui FCSB, campioana SuperLigii are șansa doua în fața lui Feyenoord, în etapa 6 de Europa League. Bookmakerii oferă cotă 4,70 pentru un succes al gazdelor, 1,65 pentru victoria oaspeților și 4,35 pentru remiză.

Totuși, casele de pariuri au încredere că FCSB poate să înscrie, iar cota pentru acest pronostic este 1,47. Dacă și oaspeții reușesc același lucru, cota urcă la 1,67 pentru „ambele marchează”. Iar „peste 2,5 goluri în meci” primește 1,65.

Live Blog: Urmărește în timp real FCSB – Feyenoord, meci din etapa 6 de Europa League

Nu rata niciun detaliu despre FCSB – Feyenoord. Rămâi pe FANATIK pentru a afla formațiile de start, evoluția scorului, statistici relevante și clasamentul actualizat.

De asemenea, reacțiile protagoniștilor și declarațiile lor la finalul meciului sunt pe site-ul nostru. Dar și calculele pentru o eventuală calificare în faza următoare.

Programul FCSB în Europa League

Cinci partide a jucat deja FCSB în Europa League, urmează meciul cu Feyenoord din etapa 6 și, apoi, alte două meciuri, la Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce, în 2026. Programul complet al campioanei României și rezultatele înregistrate până acum: